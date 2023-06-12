Motorsport Türkiye özel röportaj: Formula 3 sürücüsü Hugh Barter

Ne zamandan beri motor sporlarına ilgi duyuyorsun?

"Çocukluğumdan beri. Küçük yaşlardan bu yana hız tutkusuna sahibim, ilk olarak da beş yaşında bir karting aracının direksiyonuna geçtim. Ülkemde çeşitli yarışlara çıktıktan sonra 15 yaşında Avrupa'ya geldim ve o zamandan beri kariyerime burada devam ediyorum."

Yani yaklaşık iki sene önce...

"Evet, 2021 yılında Avrupa'ya yerleştim."

Daniel Ricciardo ve Oscar Piastri gibi birçok isimle aynı yerden, Avustralya'dan geliyorsun. Ülkeni bırakıp Avrupa'ya gelmek seni ne kadar zorladı?

"Pek zorlamadı, çünkü çocukluğumdan beri bunu hayal ettim, buna hazırlandım. Dolayısıyla benim için pek de büyük bir sıkıntı olduğunu söyleyemem. Ancak diğer isimlerin nispeten zorlanmış olabileceğini düşünüyorum."

Geçen yıl aynı anda hem Fransa hem de İspanya F4 şampiyonalarında mücadele ettin. İki farklı şasi ve iki farklı lastikle yarışmak nasıldı?

"En büyük fark lastikler diyebilirim, iki şampiyona arasındaki lastikler gündüz ve gece gibi. Bundan dolayı da farklı sürüş stilleri gerekiyor. Mesela İspanya F4'te, Fransa F4'e göre çok daha farklı bir sürüş stiline geçmem gerekti. Farklı bir yaklaşım sergilemek zorundaydım."

"Bundan dolayı da İspanya F4'te sezonun ilk yarısı biraz alışma süreci geçirdim ve sezonun orta noktasından sonra tempomu artırdım ve galibiyetler için savaşabildim."

"Fransa'da Pirelli, İspanya'da ise Hankook lastikleriyle yarışmaktaydım. Ancak iki şampiyonada da belli bir noktadan sonra çok ciddi sıkıntılarım olmadı.

İki şampiyonadan birini tercih etseydin hangisini tercih ederdin?

"Tercih etmek gibi bir durumdan söz edemem, fakat İspanya'da etrafımda profesyonel bir takım ortamı bulunmaktaydı, ilk kez mühendislerle çalıştım, tavsiyeler aldım. Fransa'da işleri biraz daha kendi kendime yürütmekteydim. Çok farklı iki atmosfer ve şampiyonaydı."

"Fransa F4 şampiyonası size daha kendi başına çalışabilen, bağımsız bir sürücü olmayı öğretiyor çünkü bir takım ortamında çalışmıyorsunuz. Şampiyonayı bizzat Fransa Motor Sporları Federasyonu düzenliyor, dolayısıyla kişisel yarış mühendisiniz olmuyor.

"Fransa'da sürüşünüz ve performansınız üzerine tek başınıza çalışıyorsunuz, bu da şunu gerektiriyor: kendinizin, sürüşünüzün farkında olmalısınız."

"İspanya F4'te ise bir takım ortamında çalışıyorsunuz ve daha 'normal' şartlar var. Bu tarz bir şampiyonada da mühendisinizle nasıl çalışmanız gerektiğini ve takımla iyi iletişim kurmayı öğreniyorsunuz."

Geçen yıl bir diğer genç yetenek Nikola Tsolov ile takım arkadaşıydın. Kendisiyle çalışmak nasıldı, aranız nasıl?

"Evet, kendisi oldukça hızlı bir isim, aramızda herhangi bir sıkıntı bulunmuyor. Formula 3'te sezona ikimiz de biraz yavaş başladık fakat onun da temposunu bulabileceğine inanıyorum."

"Kesinlikle çok iyi bir pilot ve birbirimizden çok iyi fazla şey öğrendik. Ayrıca iyi arkadaşlarız."

Yine de sağlam bir çaylak sezonu geçiriyorsun, tempo anlamında kendini nerede görüyorsun?

"Konunun tempoyla alakalı olduğunu pek düşünmüyorum, sezon başından beri birçok yarışta şanssızlıklar yaşadık. Mesela dönüp baktığımızda Monako'daki ilk yarışta en hızlı turu kaydettim, ikinci yarışta ise tam beş pit stop yaptım! Tüm bu durumların üstesinden gelebildiğimizde sonuçların da iyileşeceğini düşünüyorum. Takımın da tempo açısından bir sıkıntısı yok."

Çocukken Formula 1'de kimi idol olarak görmekteydin?

"Kendisi ben çocukken yarışmıyordu ancak Ayrton Senna. Kariyerini eski videoları ve yarışlarından takip ettim."

Formula 1'den bir takım seçebilecek olsan tercihin hangi takım olurdu?

"Kim kazanıyorsa o! Şampiyonluk mücadelesi verebilmek oldukça önemli, şu anda Red Bull iyi bir performans sergiliyor, makul bir tercih olurdu."

Son olarak gelecek planların neler?

"Formula 3'te ne kadar kalacağıma yönelik bir planlama yapmadık, dolayısıyla her şey biraz da performansla, nasıl sonuçlar geleceğiyle ilgili. Eğer sezonun kalanında iyi sonuçlar elde edersek bir atlama yapıp Formula 2'ye de erkenden geçebiliriz. Ancak şunu söyleyebilirim ki başka bir disiplin düşünmüyorum, kariyerim bir süre daha alt serilerde devam edecek.