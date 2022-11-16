O'Sullivan, 2023 F3 sezonu için Prema'ya katılacak

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Geçtiğimiz sezonu 11. sırada tamamlayan Britanyalı pilot, 2023 yılını şampiyon olarak kapatan Prema'ya katılacak.

O'Sullivan Ocak ayında Williams Sürücü Akademisine katıldı ve çaylak F3 sezonunda iki podyum elde etti.

Sezon sonu Jerez testinde Prema ile piste çıktı ve ikinci günü en hızlı ikinci isim olarak bitirdi. O'Sullivan'ın 2023'teki takım arkadaşları, Formula Regional Avrupa şampiyonu Dino Beganovic ve sezonu üçüncü sırada bitiren Paul Aron olacak.

O'Sullivan şunları söyledi: "2023 FIA Formula 3 sezonu için PREMA'ya katılacak olmaktan dolayı gerçekten çok heyecanlıyım. Benim için yeni bir ortam olacak ama PREMA'nın geçmişi zaten her şeyi anlatıyor. Umarım birlikte iyi bir yıl geçirebiliriz."

"Testlerdeki ilk izlenimlerim iyiydi ve hızım oldukça yüksekti."

"Birkaç farklılık olduğu için aracı öğrenmeye devam ediyordum, tüm ekibi ve mühendisleri tanımaya çalışıyordum. Ayrıca biraz da İtalyanca öğreniyordum!"

O'Sullivan, 2021 Aston Martin Autosport BRDC Yılın Genç Sürücüsü Ödülünü kazanmasının ardından geçen ay Silverstone'da bir F1 aracının tadına ilk kez baktı.

Takım patronu Rene Rosin şunları söyledi: "Zak ile çalışmayı sabırsızlıkla bekliyoruz. İlk FIA F3 sezonundan ve kariyeri boyunca başardıklarından çok etkilendik. Kendisiyle birlikte, her zaman çok değer verdiğimiz deneyimini de getirecek. Ayrıca sezon sonu testlerde zaten olağanüstü bir iş çıkardı."

"Williams Sürücü Akademisi ile çalışmaktan da aynı derecede memnunuz ve bize duydukları güven için minnettarız."

Zak O’Sullivan, Prema Racing Photo by: Prema Powerteam