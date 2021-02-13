Novalak, 2021 F3 sezonu için Trident ile anlaştı
Clement Novalak, FIA Formula 3 Şampiyonası'ndaki ikinci sezonu için Trident'le anlaştı.
Fransa doğumlu İngiliz sürücü, FIA F3'te iki podyum aldığı çaylak sezonunu Carlin Buzz Racing ile 12. sırada tamamlamasının ardından İtalyan ekibe geçiş yapacak.
2019 Britanya F3 şampiyonu Novalak, bu sezon Trident'te Formula 1'de yarış kazanan Ralf Schumacher'in oğlu David Schumacher ile birlikte yarışacak.
Ekibin üçüncü sürücüsünü önümüzdeki hafta açıklaması bekleniyor.
Novalak, "Bu yıl Trident ile yarışacağımı açıklamaktan büyük memnuniyet duyuyoruz."
“Böylesine prestijli bir ekibe katılmaktan büyük onur duyuyorum ve hedeflerime ulaşmak için bu fırsatı değerlendirmekte kararlıyım."
“Geçen yıl sezon sonu testlerinde takımla harika anlar yaşadım ve ekiple gerçekten yakın olduğumu hissettim. Bu nedenle 2021 için Trident ekibiyle yarışmak için sabırsızlanıyorum." dedi.
Trident takım menajeri Giacomo Ricci, sezon sonu testlerinde Novalak'tan çok etkilendiklerini söyledi.
Ricci, "Clement, pek çok yeteneğe sahip olan son derece hızlı ve rekabetçi bir yarışçı."
“Hevesli ve kendini kesinlikle işe adamış biri. Yaklaşımını ve çalışma yöntemini gerçekten seviyorum."
“2021 FIA Formula 3 Şampiyonası için ekibimizin bir parçası olduğu için mutluyuz. Sezon sonu testlerinde takımı gerçekten etkiledi ve takımla iyi bir kimya yakaladı."
"Bizimle beraber çok rekabetçi bir sezon geçireceğine eminim."
“2020'de, iniş çıkışlarla da olsa tüm yeteneklerini gösterdi. Beklediğim adımı atarsa 2021'de öndeki pilotlar arasında yer alacaktır." dedi.
FIA F3 2021 gridi:
|Prema Racing
|Arthur Leclerc
|Dennis Hauger
|Olli Caldwell
|Trident
|David Schumacher
|Clement Novalak
|Açıklanacak
|ART Grand Prix
|Frederik Vesti
|Aleksandr Smolyar
|Juan Manuel Correa
|Hitech Grand Prix
|Jak Crawford
|Ayumu Iwasa
|Roman Stanek
|HWA Racelab
|Matteo Nannini
|Rafael Villagomez
|Oliver Rasmussen
|MP Motorsport
|Victor Martins
|Caio Colet
|Tijmen van der Helm
|Campos Racing
|Amaury Cordeel
|Lorenzo Colombo
|Açıklanacak
|Carlin Buzz Racing
|Jonny Edgar
|Ido Cohen
|Açıklanacak
|Jenzer Motorsport
|Calan Williams
|Pierre-Louis Chovet
|Açıklanacak
|Charouz Racing System
|Açıklanacak
|Açıklanacak
|Açıklanacak
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|Seri
|FIA F3
|Editör
|Tom Howard