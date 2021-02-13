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FIA F3 / Son dakika

Novalak, 2021 F3 sezonu için Trident ile anlaştı

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Novalak, 2021 F3 sezonu için Trident ile anlaştı
Ekleyen:
, News editor
Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Clement Novalak, FIA Formula 3 Şampiyonası'ndaki ikinci sezonu için Trident'le anlaştı.

Fransa doğumlu İngiliz sürücü, FIA F3'te iki podyum aldığı çaylak sezonunu Carlin Buzz Racing ile 12. sırada tamamlamasının ardından İtalyan ekibe geçiş yapacak.

2019 Britanya F3 şampiyonu Novalak, bu sezon Trident'te Formula 1'de yarış kazanan Ralf Schumacher'in oğlu David Schumacher ile birlikte yarışacak.

Ekibin üçüncü sürücüsünü önümüzdeki hafta açıklaması bekleniyor.

Novalak, "Bu yıl Trident ile yarışacağımı açıklamaktan büyük memnuniyet duyuyoruz."

“Böylesine prestijli bir ekibe katılmaktan büyük onur duyuyorum ve hedeflerime ulaşmak için bu fırsatı değerlendirmekte kararlıyım."

“Geçen yıl sezon sonu testlerinde takımla harika anlar yaşadım ve ekiple gerçekten yakın olduğumu hissettim. Bu nedenle 2021 için Trident ekibiyle yarışmak için sabırsızlanıyorum." dedi.

Trident takım menajeri Giacomo Ricci, sezon sonu testlerinde Novalak'tan çok etkilendiklerini söyledi.

Ricci, "Clement, pek çok yeteneğe sahip olan son derece hızlı ve rekabetçi bir yarışçı."

“Hevesli ve kendini kesinlikle işe adamış biri. Yaklaşımını ve çalışma yöntemini gerçekten seviyorum."

“2021 FIA Formula 3 Şampiyonası için ekibimizin bir parçası olduğu için mutluyuz. Sezon sonu testlerinde takımı gerçekten etkiledi ve takımla iyi bir kimya yakaladı."

"Bizimle beraber çok rekabetçi bir sezon geçireceğine eminim."

“2020'de, iniş çıkışlarla da olsa tüm yeteneklerini gösterdi. Beklediğim adımı atarsa ​​2021'de öndeki pilotlar arasında yer alacaktır." dedi.

2021 sezonunu, 7-9 Mayıs tarihleri arasında yapılacak İspanya yarışı ile başlayacak ve griddeki boş koltuk sayısı artık yedi.

FIA F3 2021 gridi:

Prema Racing Arthur Leclerc Dennis Hauger Olli Caldwell
Trident David Schumacher Clement Novalak Açıklanacak
ART Grand Prix Frederik Vesti Aleksandr Smolyar Juan Manuel Correa
Hitech Grand Prix Jak Crawford Ayumu Iwasa Roman Stanek
HWA Racelab Matteo Nannini Rafael Villagomez Oliver Rasmussen
MP Motorsport Victor Martins Caio Colet Tijmen van der Helm
Campos Racing Amaury Cordeel Lorenzo Colombo Açıklanacak
Carlin Buzz Racing Jonny Edgar Ido Cohen Açıklanacak
Jenzer Motorsport Calan Williams Pierre-Louis Chovet Açıklanacak
Charouz Racing System Açıklanacak Açıklanacak Açıklanacak
MP Motorsport, FIA F3 kadrosunu açıkladı

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Seri FIA F3
Editör Tom Howard

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