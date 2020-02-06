Öne çıkan etkinlikler
Formula 1
R
Formula 1
Avustralya GP
Biletler
12 Mar
-
15 Mar
Sıradaki Etkinlik
34 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Bahreyn GP
Biletler
19 Mar
-
22 Mar
Sıradaki Etkinlik
41 gün
Tüm programı gör
MotoGP
R
MotoGP
Katar GP
Biletler
05 Mar
-
08 Mar
Sıradaki Etkinlik
27 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Tayland GP
Biletler
19 Mar
-
22 Mar
Sıradaki Etkinlik
41 gün
Tüm programı gör
WRC
R
WRC
Monte Carlo Rallisi
22 Oca
-
26 Oca
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
WRC
İsveç Rallisi
13 Şub
-
16 Şub
Sıradaki Etkinlik
6 gün
Tüm programı gör
SUPERBIKE
R
SUPERBIKE
Phillip Island
28 Şub
-
01 Mar
Sıradaki Etkinlik
21 gün
Tüm programı gör
R
SUPERBIKE
Losail
13 Mar
-
15 Mar
Sıradaki Etkinlik
35 gün
Tüm programı gör
Formula E
R
Formula E
Santiago E-prix
17 Oca
-
18 Oca
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula E
Mexico City E-prix
14 Şub
-
15 Şub
Sıradaki Etkinlik
7 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
FIA F3 / Son dakika

Nannini, Jenzer ile FIA F3'te yarışacak

paylaşım
yorumlar
Nannini, Jenzer ile FIA F3'te yarışacak
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
6 Şub 2020 05:35

Formula 1 yarış galibi Alessandro Nannini’nin yeğeni Matteo, Jenzer Motorsport ile FIA Formula 3'te yarışacak.

2020, başarılı bir 2019 sezonundan sonra Nannini’nin tek koltuklu serilerdeki ikinci yılı olacak. Genç sürücü, bu süre zarfında BAE F4 Şampiyonası'nı kazandı ve Formula Regional Avrupa serisinin bir bölümünde mücadele etti.

Ayrıca geçen yıl Renault Eurocup finalinde tek seferlik piste çıktı ve beşinci sırada yer aldı.

16 yaşındaki pilot, Jenzer'de Avustralyalı yarışçı Calan Williams ve henüz ismi açıklanmamış üçüncü bir pilotun takım arkadaşı olacak.

Nannini, “FIA F3 Şampiyonasına yarışmak için çok sabırsızlanıyorum. Bu sezondan önce Jenzer Motorsport ile testler yaptım ve yarış kariyerime bu harika takımla devam etmeyi sabırsızlıkla bekliyorum."

“Şampiyona seviyesinin çok yüksek olduğunu biliyorum. Çoğu pist benim için yeni. Ama yine de iyi bir iş yapabileceğime eminim." dedi.

Jenzer geçen sene FIA ​​F3 serisindeki ilk yılında sezonunda takımlar şampiyonasını yedinci olarak tamamladı ve Formula 2'ye geçen Yuki Tsunoda ile bir galibiyet ve iki podyum almayı başardı.

Takım patronu Andreas Jenzer, "Testte birlikte çalıştığımız zaman bize potansiyelini gösterdi. Onu FIA F3 takımımıza kattığımız için çok mutluyuz ve birlikte harika bir sezon geçirmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz." dedi.

2020 F3 sezonu 20-22 Mart'ta Bahreyn'de başlayacak.

Matteo Nannini

Matteo Nannini

Photo by: F4 UAE

2020 FIA F3 gridi:

Takım Sürücüler
Prema Racing

United States Logan Sargeant

Denmark Frederik Vesti

Australia Oscar Piastri
ART Grand Prix

Russian Federation Alexander Smolyar

France Theo Pourchaire

Venezuela Sebastian Fernandez
Trident

Germany Lirim Zendeli
HWA

United Kingdom Jake Hughes

Brazil Enzo Fittipaldi

Australia Jack Doohan
Jenzer Motorsport

Australia Calan Williams

Italy Matteo Nannini
Hitech

United Kingdom Max Fewtrell

New Zealand Liam Lawson

Norway Dennis Hauger

Çeviri: İnci Beğen

Sonraki haber
David Schumacher, Charouz ile F3’te mücadele edecek

Önceki haber

David Schumacher, Charouz ile F3’te mücadele edecek
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri FIA F3
Takımlar Jenzer Motorsport
Editör Rachit Thukral

FIA F3 Sıradaki seans

Bahreyn

Bahreyn

20 Mar - 22 Mar

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Red Bull, 2020'de yeni araç felsefesiyle ilerleyecek

2
Formula 1

Teknik analiz: 2020 Mercedes aracında neler görebiliriz?

3
MotoGP

Agostini: "Yamaha, Rossi'ye saygısızlık etmedi"

4
Formula 1

Verstappen: "Hamilton 'tanrı' değil"

5
FIA F3

Nannini, Jenzer ile FIA F3'te yarışacak

1s

Son Haberler

Nannini, Jenzer ile FIA F3'te yarışacak
F3

Nannini, Jenzer ile FIA F3'te yarışacak

David Schumacher, Charouz ile F3’te mücadele edecek
F3

David Schumacher, Charouz ile F3’te mücadele edecek

Red Bull, sürücü programının son halini açıkladı
F3

Red Bull, sürücü programının son halini açıkladı

Lundgaard, ART Grand Prix ile Formula 2'de yarışacak
F2

Lundgaard, ART Grand Prix ile Formula 2'de yarışacak

Doohan ve Fittipaldi, HWA ile F3'te yarışacak
F3

Doohan ve Fittipaldi, HWA ile F3'te yarışacak

Program

Formula 1
  • Formula 1
  • MotoGP
Biletler
Sağlayan
12 Mar
Biletler
19 Mar
Biletler
2 Nis
Biletler
16 Nis
Biletler
30 Nis
Biletler
7 May
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.