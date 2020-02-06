Nannini, Jenzer ile FIA F3'te yarışacak

2020, başarılı bir 2019 sezonundan sonra Nannini’nin tek koltuklu serilerdeki ikinci yılı olacak. Genç sürücü, bu süre zarfında BAE F4 Şampiyonası'nı kazandı ve Formula Regional Avrupa serisinin bir bölümünde mücadele etti.

Ayrıca geçen yıl Renault Eurocup finalinde tek seferlik piste çıktı ve beşinci sırada yer aldı.

16 yaşındaki pilot, Jenzer'de Avustralyalı yarışçı Calan Williams ve henüz ismi açıklanmamış üçüncü bir pilotun takım arkadaşı olacak.

Nannini, “FIA F3 Şampiyonasına yarışmak için çok sabırsızlanıyorum. Bu sezondan önce Jenzer Motorsport ile testler yaptım ve yarış kariyerime bu harika takımla devam etmeyi sabırsızlıkla bekliyorum."

“Şampiyona seviyesinin çok yüksek olduğunu biliyorum. Çoğu pist benim için yeni. Ama yine de iyi bir iş yapabileceğime eminim." dedi.

Jenzer geçen sene FIA ​​F3 serisindeki ilk yılında sezonunda takımlar şampiyonasını yedinci olarak tamamladı ve Formula 2'ye geçen Yuki Tsunoda ile bir galibiyet ve iki podyum almayı başardı.

Takım patronu Andreas Jenzer, "Testte birlikte çalıştığımız zaman bize potansiyelini gösterdi. Onu FIA F3 takımımıza kattığımız için çok mutluyuz ve birlikte harika bir sezon geçirmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz." dedi.

2020 F3 sezonu 20-22 Mart'ta Bahreyn'de başlayacak.

Matteo Nannini Photo by: F4 UAE

2020 FIA F3 gridi: