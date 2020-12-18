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FIA F3 / Son dakika

Nannini, HWA ile F3'te yarışmaya devam edecek

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Nannini, HWA ile F3'te yarışmaya devam edecek
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Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Matteo Nannini, 2021'de FIA Formula 3'teki ikinci sezonunda HWA ile yarışacak.

Eski Formula 1 pilotu Alessandro'nun yeğeni Matteo, bu yıl Jenzer ile F3'e geçti ve Barcelona sprint yarışında podyuma çıktı.

17 yaşındaki sürücü, daha önce Formula 4 UAE şampiyonasını kazandı ve Formula Regional European'da mücadele etti

Nannini, geçtiğimiz hafta Bahreyn'de yapılan sezon sonrası Formula 2 testinde eski F1 pilotu Roberto Merhi ile birlikte HWA ile çalıştı.

Nannini, "2021'de HWA RACELAB programının bir parçası olmaktan memnuniyet duyuyorum. Birlikte iyi çalışacağımıza eminim. Mümkün olan en iyi sonuçları almak için her şeyimi vereceğim."

"Formula 3'teki ilk yılımdan çok memnunum. Çok çalıştım ve yarıştan yarışa geliştim. 2021 Formula 3 sezonunda bu deneyimi daha da geliştirmek istiyorum. Infinity Sports Management başta olmak üzere bana inanan ve beni destekleyen herkese desteklerinden dolayı teşekkür ederim. Onları hayal kırıklığına uğratmayacağım." dedi.

HWA, bu yıl F3 serisinde güçlü bir sezon geçirdi ve Jake Hughes takımla zafere ulaşmayı başardı.

Nannini, Prema için yarışacağı açıklanan Arthur Leclerc'ten sonra 2021 F3 gridinde yarışacağı açıklanan ikinci sürücü oldu.

2021 F3 sezonu, 8-9 Mayıs'ta Barselona'da başlayacak. Yeni sezondan önce Jerez, Barcelona ve Spielberg'de iki günlük üç test yapılacak.

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Bu Haber Hakkında

Seri FIA F3
Pilotlar Matteo Nannini
Takımlar HWA AG
Editör Rachit Thukral

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