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FIA F3 / Son dakika

MP Motorsport, FIA F3 kadrosunu açıkladı

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MP Motorsport, FIA F3 kadrosunu açıkladı
Ekleyen:
, News editor
Çeviren: Kemal Şengül, Editör

MP Motorsport, 2021 FIA Formula 3 Şampiyonası'nda birlikte mücadele edecekleri üçüncü ismin Tijmen van der Helm olacağını açıkladı.

17 yaşındaki genç sürücü, Formula Renault Eurocup'ta elde ettiği 12. sıranın ardından yeni sezonda MP Motorsport ile ilk defa Formula 3'e adım atacak.

Van der Helm, daha önce 2019 İspanya Formula 4 Şampiyonası'nda MP Motorsport için yarışmıştı.

Takım, Victor Martin ve Caio Collet'in yeni sezonda kendileriyle FIA F3 Şampiyonası'nda yer alacağını açıklamıştı.

Van der Helm, "2021'de MP Motorsport'un Formula 3 sürücüsü olacağım için çok mutluyum."

"Formula 3, en iyi genç sürücülerin kafa kafaya mücadele ettiği tek kategori olduğu için kariyerim açısından çok önemli bir adım olacak."

"Ayrıca, Formula 1'e çok yakın olmak harika olacak. Her yarışta bu araçları görmek ve duymak özel olacak. Her şeyden önce eski yuvama dönmek harika." dedi.

Formula 3, Jerez'deki ilk testi ileri bir tarihe ertelenmişti ve şimdilik ilk sezon öncesi testinin ne zaman yapılacağı belirsiz.

Ayrıca 16-17 Mart'ta Barcelona testi yapılacak. 3-4 Nisan'da Avusturya'nın Red Bull Ring pistinde bir başka iki günlük test daha olacak.

Sezonun ilk yarışı ise 7-9 Mayıs tarihleri arasında İspanya'da gerçekleştirilecek.

2021 FIA F3 gridi:
Prema Racing Arthur Leclerc Dennis Hauger Olli Caldwell
Trident David Schumacher Açıkladı Açıkladı
ART Grand Prix Frederik Vesti Aleksandr Smolyar Juan Manuel Correa
Hitech Grand Prix Jak Crawford Ayumu Iwasa Roman Stanek
HWA Racelab Matteo Nannini Rafael Villagomez Oliver Rasmussen
MP Motorsport Victor Martins Caio Colet Tijmen van der Helm
Campos Racing Amaury Cordeel Lorenzo Colombo Açıkladı
Carlin Buzz Racing Jonny Edgar Ido Cohen Açıkladı
Jenzer Motorsport Calan Williams Pierre-Louis Chovet Açıkladı
Charouz Racing System Açıkladı Açıkladı Açıkladı
Formula 3, Jerez sezon öncesi testini erteledi

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Bu Haber Hakkında

Seri FIA F3
Pilotlar Tijmen van der Helm
Editör Tom Howard

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