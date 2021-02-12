MP Motorsport, FIA F3 kadrosunu açıkladı

17 yaşındaki genç sürücü, Formula Renault Eurocup'ta elde ettiği 12. sıranın ardından yeni sezonda MP Motorsport ile ilk defa Formula 3'e adım atacak.

Van der Helm, daha önce 2019 İspanya Formula 4 Şampiyonası'nda MP Motorsport için yarışmıştı.

Takım, Victor Martin ve Caio Collet'in yeni sezonda kendileriyle FIA F3 Şampiyonası'nda yer alacağını açıklamıştı.

Van der Helm, "2021'de MP Motorsport'un Formula 3 sürücüsü olacağım için çok mutluyum."

"Formula 3, en iyi genç sürücülerin kafa kafaya mücadele ettiği tek kategori olduğu için kariyerim açısından çok önemli bir adım olacak."

"Ayrıca, Formula 1'e çok yakın olmak harika olacak. Her yarışta bu araçları görmek ve duymak özel olacak. Her şeyden önce eski yuvama dönmek harika." dedi.

Formula 3, Jerez'deki ilk testi ileri bir tarihe ertelenmişti ve şimdilik ilk sezon öncesi testinin ne zaman yapılacağı belirsiz.

Ayrıca 16-17 Mart'ta Barcelona testi yapılacak. 3-4 Nisan'da Avusturya'nın Red Bull Ring pistinde bir başka iki günlük test daha olacak.

Sezonun ilk yarışı ise 7-9 Mayıs tarihleri arasında İspanya'da gerçekleştirilecek.