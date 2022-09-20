Montoya ve Fittipaldi, F3 Jerez testine katılacak
Sebastian Montoya ve Emerson Fittipaldi Jr, Jerez'deki FIA Formula 3 sezon sonu testinde yer alacak.
Eski Formula 1 pilotu ve Indy 500 galibi Juan Pablo Montoya'nın oğlu Sebastian Montoya ve iki kez F1 dünya şampiyonu Fittipaldi'nin oğlu Emerson Fittipaldi Jr. yarın İspanya'da gerçekleştirilecek testin ilk gününde piste çıkacak.
Üç gün sürecek testte, 2023'te şampiyonada yer almayı uman 30'dan fazla genç sürücü yer alacak ve bunlardan en az 10'u seride halihazırda seride yarışmış durumda.
2021 Aston Martin Autosport BRDC Ödülü'nün sahibi olan Zak O'Sullivan, 2022'de Carlin ile sıralamalarda 11. oldu ve teste son takımlar şampiyonu Prema ile katılacak. Bu sezon Van Amersfoort Racing ile bir yarış kazanan Franco Colapinto, MP Motorsport ile teste çıkacak.
2022'de Trident ile yarışan Jonny Edgar, test için MP Motorsport'a geçerken, Kaylen Frederick Hitech'ten ART'a geçiyor.
Bu sezon VAR için yarışan Reece Ushijima Hitech için piste çıkarken, Francesco Pizzi Campos ve Hunter Yeany Carlin ile sürüş yapacak.
Sadece üç sürücü test için aynı takımda kalacak: Rafael Villagomez VAR ile, Pepe Marti Campos ile ve Gregoire Saucy ART ile sürüş yapacak.
Testte ayrıca bitime üç yarış kala Euroformula Open'da ilk sırada yer alan Oliver Goethe de yer alıyor.
Montoya, Christian Mansell ve Alessandro Famularo da bu yıl bazı Formula 3 yarışlarına katıldılar.
Şu anda Formula Regional Avrupa Şampiyonası'nda birinci ve üçüncü sırada yer alan Dino Beganovic ve Paul Aron test için Prema'ya katılırken, ikinci sıradaki Gabriele Mini de Hitech için piste çıkacak.
Birinci günde yer alan 31 sürücüden 13'ü şu anda FRECA'da, diğerleri ise Euroformula, ADAC ve İtalya F4'te yarışıyor.
Şu anda GB3 Şampiyonasında yarışan iki sürücü de teste katılacak: Joel Granfors ve Roberto Faria.
Teste katılacak sürücüler:
|Takım
|Sürücü
|Mevcut seri
|Akademi
|Trident
|Leonardo Fornaroli
|FRECA - Trident
|Gabriel Bortoleto
|FRECA - R-ace
|Oliver Goethe
|Euroformula - Motopark
|Prema
|Paul Aron
|FRECA - Prema
|Mercedes
|Zak O'Sullivan
|F3 - Carlin
|Williams
|Dino Beganovic
|FRECA - Prema
|Ferrari
|ART
|Kaylen Frederick
|F3 - Hitech
|Gregoire Saucy
|F3 - ART
|Nikola Tsolov
|Spanish F4 - Campos
|Alpine
|MP
|Franco Colapinto
|F3 - VAR
|Jonny Edgar
|F3 - Trident
|Red Bull
|Mari Boya
|FRECA - ART
|Charouz
|Alessandro Famularo
|FRECA - VAR
|Emerson Fittipaldi Jr
|ADAC and Italian F4 - VAR
|Sauber
|Nicola Marinangeli
|FRECA - Evans GP / Euroformula - VAR
|Hitech
|Sebastian Montoya
|FRECA - Prema
|Gabriele Mini
|FRECA - ART
|Reece Ushijima
|F3 - VAR
|Campos
|Christian Mansell
|Euroformula - CryptoTower
|Francesco Pizzi
|F3 - Charouz
|Pepe Marti
|F3 - Campos
|Jenzer
|Alex Garcia
|Euroformula - Motopark
|Taylor Barnard
|ADAC F4 - PHM
|Nikita Bedrin
|ADAC F4 - PHM
|Carlin
|Hunter Yeany
|F3 - Campos
|Joel Granfors
|GB3 - Fortec
|Arias Deukmedjian
|ADAC and Italian F4 - VAR
|VAR
|Noel Leon
|FRECA - Arden
|Red Bull
|Rafael Villagomez
|F3 - VAR
|Roberto Faria
|GB3 - Carlin
|Sauber
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