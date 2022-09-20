Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
Biletler TV İlanlar Watch Shop
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Biletler TV İlanlar Watch Shop
Önceki / F3 Monza: Maloney kazandı, Martins şampiyon oldu!
FIA F3 Haberler

Montoya ve Fittipaldi, F3 Jerez testine katılacak

Sebastian Montoya ve Emerson Fittipaldi Jr, Jerez'deki FIA Formula 3 sezon sonu testinde yer alacak.

Megan White
Ekleyen:
Çeviren:
Ezel Tan
, Editör
Montoya ve Fittipaldi, F3 Jerez testine katılacak
Haberi dinle

Eski Formula 1 pilotu ve Indy 500 galibi Juan Pablo Montoya'nın oğlu Sebastian Montoya ve iki kez F1 dünya şampiyonu Fittipaldi'nin oğlu Emerson Fittipaldi Jr. yarın İspanya'da gerçekleştirilecek testin ilk gününde piste çıkacak.

Üç gün sürecek testte, 2023'te şampiyonada yer almayı uman 30'dan fazla genç sürücü yer alacak ve bunlardan en az 10'u seride halihazırda seride yarışmış durumda.

2021 Aston Martin Autosport BRDC Ödülü'nün sahibi olan Zak O'Sullivan, 2022'de Carlin ile sıralamalarda 11. oldu ve teste son takımlar şampiyonu Prema ile katılacak. Bu sezon Van Amersfoort Racing ile bir yarış kazanan Franco Colapinto, MP Motorsport ile teste çıkacak.

2022'de Trident ile yarışan Jonny Edgar, test için MP Motorsport'a geçerken, Kaylen Frederick Hitech'ten ART'a geçiyor.

Bu sezon VAR için yarışan Reece Ushijima Hitech için piste çıkarken, Francesco Pizzi Campos ve Hunter Yeany Carlin ile sürüş yapacak.

Sadece üç sürücü test için aynı takımda kalacak: Rafael Villagomez VAR ile, Pepe Marti Campos ile ve Gregoire Saucy ART ile sürüş yapacak.

Testte ayrıca bitime üç yarış kala Euroformula Open'da ilk sırada yer alan Oliver Goethe de yer alıyor.

Montoya, Christian Mansell ve Alessandro Famularo da bu yıl bazı Formula 3 yarışlarına katıldılar.

Şu anda Formula Regional Avrupa Şampiyonası'nda birinci ve üçüncü sırada yer alan Dino Beganovic ve Paul Aron test için Prema'ya katılırken, ikinci sıradaki Gabriele Mini de Hitech için piste çıkacak.

Birinci günde yer alan 31 sürücüden 13'ü şu anda FRECA'da, diğerleri ise Euroformula, ADAC ve İtalya F4'te yarışıyor.

Şu anda GB3 Şampiyonasında yarışan iki sürücü de teste katılacak: Joel Granfors ve Roberto Faria.

Teste katılacak sürücüler:

Takım Sürücü Mevcut seri Akademi
Trident Leonardo Fornaroli FRECA - Trident  
  Gabriel Bortoleto FRECA - R-ace  
  Oliver Goethe Euroformula - Motopark  
Prema Paul Aron FRECA - Prema Mercedes
  Zak O'Sullivan F3 - Carlin Williams
  Dino Beganovic FRECA - Prema Ferrari
ART Kaylen Frederick F3 - Hitech  
  Gregoire Saucy F3 - ART  
  Nikola Tsolov Spanish F4 - Campos Alpine 
MP  Franco Colapinto F3 - VAR  
  Jonny Edgar F3 - Trident Red Bull
  Mari Boya FRECA - ART  
Charouz Alessandro Famularo FRECA - VAR  
  Emerson Fittipaldi Jr ADAC and Italian F4 - VAR Sauber
  Nicola Marinangeli FRECA - Evans GP / Euroformula - VAR  
Hitech Sebastian Montoya FRECA - Prema  
  Gabriele Mini FRECA - ART  
  Reece Ushijima F3 - VAR  
Campos Christian Mansell Euroformula - CryptoTower  
  Francesco Pizzi F3 - Charouz  
  Pepe Marti F3 - Campos  
Jenzer Alex Garcia Euroformula - Motopark  
  Taylor Barnard ADAC F4 - PHM  
  Nikita Bedrin ADAC F4 - PHM  
Carlin Hunter Yeany F3 - Campos  
  Joel Granfors GB3 - Fortec  
  Arias Deukmedjian ADAC and Italian F4 - VAR  
VAR Noel Leon FRECA - Arden Red Bull
  Rafael Villagomez F3 - VAR  
  Roberto Faria GB3 - Carlin Sauber
paylaşım
yorumlar
F3 Monza: Maloney kazandı, Martins şampiyon oldu!
Önceki haber

F3 Monza: Maloney kazandı, Martins şampiyon oldu!
Megan White Daha fazlası
Megan White
Doohan: "Alpine F1 takımıyla olan görüşmeler, F2 performansımı olumlu etkiliyor"
Formula 1

Doohan: "Alpine F1 takımıyla olan görüşmeler, F2 performansımı olumlu etkiliyor"

Drugovich: “F1 koltuğu verilmeyecekse, F2 şampiyonunun seride kalmasına izin verilmeli”
Formula 1

Drugovich: “F1 koltuğu verilmeyecekse, F2 şampiyonunun seride kalmasına izin verilmeli”

F3 Monza: Colapinto galip, Bearman ikinci, Martins ve Hadjar tökezledi! Monza
FIA F3

F3 Monza: Colapinto galip, Bearman ikinci, Martins ve Hadjar tökezledi!

Son Haberler

Montoya ve Fittipaldi, F3 Jerez testine katılacak
FIA F3 FIA F3

Montoya ve Fittipaldi, F3 Jerez testine katılacak

Sebastian Montoya ve Emerson Fittipaldi Jr, Jerez'deki FIA Formula 3 sezon sonu testinde yer alacak.

F3 Monza: Maloney kazandı, Martins şampiyon oldu!
FIA F3 FIA F3

F3 Monza: Maloney kazandı, Martins şampiyon oldu!

Alpine'in genç yeteneği Victor Martins, Spa'da kırmızı bayrak altında sonuçlanan yarışı dördüncü bitirdi ve şampiyon oldu.

F3 Monza: Colapinto galip, Bearman ikinci, Martins ve Hadjar tökezledi!
FIA F3 FIA F3

F3 Monza: Colapinto galip, Bearman ikinci, Martins ve Hadjar tökezledi!

Franco Colapinto kontrol altında götürdüğü yarışta galibiyete ulaşan isim olurken, ikinci sıradaki Oliver Bearman şampiyonadaki şansını epey arttırdı.

F3 Monza: Smolyar pole pozisyonunu kazandı, Hadjar kaza yaptı
FIA F3 FIA F3

F3 Monza: Smolyar pole pozisyonunu kazandı, Hadjar kaza yaptı

Alexander Smolyar, Monza'da gerçekleştirilen Formula 3 sıralama turlarında pole pozisyonunu kazanan isim oldu.

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.