Montoya ve Fittipaldi, F3 Jerez testine katılacak

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Eski Formula 1 pilotu ve Indy 500 galibi Juan Pablo Montoya'nın oğlu Sebastian Montoya ve iki kez F1 dünya şampiyonu Fittipaldi'nin oğlu Emerson Fittipaldi Jr. yarın İspanya'da gerçekleştirilecek testin ilk gününde piste çıkacak.

Üç gün sürecek testte, 2023'te şampiyonada yer almayı uman 30'dan fazla genç sürücü yer alacak ve bunlardan en az 10'u seride halihazırda seride yarışmış durumda.

2021 Aston Martin Autosport BRDC Ödülü'nün sahibi olan Zak O'Sullivan, 2022'de Carlin ile sıralamalarda 11. oldu ve teste son takımlar şampiyonu Prema ile katılacak. Bu sezon Van Amersfoort Racing ile bir yarış kazanan Franco Colapinto, MP Motorsport ile teste çıkacak.

2022'de Trident ile yarışan Jonny Edgar, test için MP Motorsport'a geçerken, Kaylen Frederick Hitech'ten ART'a geçiyor.

Bu sezon VAR için yarışan Reece Ushijima Hitech için piste çıkarken, Francesco Pizzi Campos ve Hunter Yeany Carlin ile sürüş yapacak.

Sadece üç sürücü test için aynı takımda kalacak: Rafael Villagomez VAR ile, Pepe Marti Campos ile ve Gregoire Saucy ART ile sürüş yapacak.

Testte ayrıca bitime üç yarış kala Euroformula Open'da ilk sırada yer alan Oliver Goethe de yer alıyor.

Montoya, Christian Mansell ve Alessandro Famularo da bu yıl bazı Formula 3 yarışlarına katıldılar.

Şu anda Formula Regional Avrupa Şampiyonası'nda birinci ve üçüncü sırada yer alan Dino Beganovic ve Paul Aron test için Prema'ya katılırken, ikinci sıradaki Gabriele Mini de Hitech için piste çıkacak.

Birinci günde yer alan 31 sürücüden 13'ü şu anda FRECA'da, diğerleri ise Euroformula, ADAC ve İtalya F4'te yarışıyor.

Şu anda GB3 Şampiyonasında yarışan iki sürücü de teste katılacak: Joel Granfors ve Roberto Faria.

Teste katılacak sürücüler:

Takım Sürücü Mevcut seri Akademi Trident Leonardo Fornaroli FRECA - Trident Gabriel Bortoleto FRECA - R-ace Oliver Goethe Euroformula - Motopark Prema Paul Aron FRECA - Prema Mercedes Zak O'Sullivan F3 - Carlin Williams Dino Beganovic FRECA - Prema Ferrari ART Kaylen Frederick F3 - Hitech Gregoire Saucy F3 - ART Nikola Tsolov Spanish F4 - Campos Alpine MP Franco Colapinto F3 - VAR Jonny Edgar F3 - Trident Red Bull Mari Boya FRECA - ART Charouz Alessandro Famularo FRECA - VAR Emerson Fittipaldi Jr ADAC and Italian F4 - VAR Sauber Nicola Marinangeli FRECA - Evans GP / Euroformula - VAR Hitech Sebastian Montoya FRECA - Prema Gabriele Mini FRECA - ART Reece Ushijima F3 - VAR Campos Christian Mansell Euroformula - CryptoTower Francesco Pizzi F3 - Charouz Pepe Marti F3 - Campos Jenzer Alex Garcia Euroformula - Motopark Taylor Barnard ADAC F4 - PHM Nikita Bedrin ADAC F4 - PHM Carlin Hunter Yeany F3 - Campos Joel Granfors GB3 - Fortec Arias Deukmedjian ADAC and Italian F4 - VAR VAR Noel Leon FRECA - Arden Red Bull Rafael Villagomez F3 - VAR Roberto Faria GB3 - Carlin Sauber