Michel: ''Destek serilerini ayırmak, F3'ün daha çok ilgi görmesini sağladı''

Geçtiğimiz yıllarda, Formula 1'in destek serileri olan Formula 2 ve Formula 3, aynı hafta sonlarında yarışıyordu ancak 2021'de bu iki seri farklı hafta sonlarında yarışıyor.

Bunun nedeni, aynı hafta sonu iki seride de yarışan takımların maliyetlerini düşürerek, pandeminin getirdiği ekonomik zorlukları azaltmak.

Michel, serileri ayırmanın orijinal planları olmadığını ancak bu kararla birlikte F3'ün daha çok ilgi toplayabildiğini söyledi.

Konu hakkında konuşan Michel, ''F3 daha büyük bir odak noktası haline geldi, bu kesin. [Bu kararla] F3, Formula 1 hafta sonunun ana destek serisi haline geldi.''

''Tabii ki bu da F3'e daha çok farkındalık getirdi.''

''Serileri ayırdığımızda orijinal planımız bu değildi ancak F3'e kendini gösterme fırsatı tanınacağını ve pozitif bir etkisinin bulunacağını biliyorduk.''

''Eğer sosyal medyada da bakacak olursak, evet, F3; F2 ile aynı hafta sonunda olduğundan çok daha fazla etkileşim alıyor.''

Clement Novalak, Trident Photo by: Formula Motorsport Ltd

Michel ayrıca F3 ile alakalı Drive to Survive ya da Chasing the Dream gibi bir belgesel çalışması olmadığını söylerken, bu sene yayınlanacak Chasing the Dream belgeselinde F3'den daha çok bahsedileceğini dile getirdi.

''Bilmiyorum, bu sene için kesinlikle yok. F2'de yaptığımız gibi bir belgesel oluşturmak, oldukça çalışma ve Netflix olmasa bile, büyük bir organizasyon gerektiriyor.''

''Yani, henüz bu konu hakkında düşünmedik. F2 ve F3 artık aynı hafta sonunda olmadığından, bunu organize etmek daha kolay olacaktır dolayısıyla gelecek için bunu düşünebiliriz. Fakat sadece F3 için bir belgesel yapar mıyız, emin değilim.''

''Diğer bir yandan da bu sene Chasing the Dream belgeseli olacak. Bu belgesel de F2'den çok F3'e odaklanılacak yani Chasing the Dream'de F3 hakkında konuşulacak.''