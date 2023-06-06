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Macau, Formula 3 takvimine geri dönüyor!

Son üç sezondur Formula 3 takviminde yer almayan Macau GP'si, Kasım ayında resmen geri dönüyor!

Gary Watkins
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Start action, Jüri Vips, Hitech Grand Prix leads

COVID-19 salgınına karşı sıkı önlemler almayı sürdüren Çin hükümeti, bu kapsamda Çin GP ve Macau GP gibi önemli yarışların düzenlenmesine de 3.5 senedir izin vermiyor.

Ancak son dönemde özellikle uluslararası seyahat yasaklarında gevşemeye gidildi, bu da Macau GP'sinin geri dönüşü için bir umut ışığı anlamına gelmekteydi.

Sonuç olarak Macau'nun takvime dönmesi için anlaşmalar yapıldı ve Formula 3 tarihinin ikonik yarışı 18-19 Kasım tarihlerinde 70. kez düzenlenecek!

Macau GP, son olarak Formula 3'ün FIA şampiyonası statüsüne yükseltildiği 2019 sezonunda düzenlenmiş, mücadeleyi şu anda Formula 2'de yarışan Richard Verschoor kazanırken podyumu eski Red Bull Sürücü Akademisi üyesi Juri Vips ve Williams F1 pilotu Logan Sargeant tamamlamıştı.

Yarışın dönüşü hakkında konuşan FIA tek koltuklu yarış serileri direktörü Nikolas Tombazis, "Macau'da yeniden bir yarış düzenleyecek olmak bizi çok sevindirdi."

"Macau GP hiç şüphesiz ki motor sporlarındaki en ünlü hikayelerden biri, yarış uzun zamandır alt serilerin en önemli noktası konumunda."  

"Guia Pisti genç pilotları yetenek ve adanmışlığını tam anlamıyla ölçüyor, on yıllar boyunca birçok büyük isim burada sınandı." 

"2019 sezonunda burada başarılı bir çıkış yapan yeni nesil F3 araçlarıyla hikayenin devam edecek olması harika bir haber." ifadelerini kullandı.

Podium: Race winner Richard Verschoor, MP Motorsport, second place Jüri Vips, Hitech Grand Prix, third place Logan Sargeant, Carlin Buzz Racing

Podium: Race winner Richard Verschoor, MP Motorsport, second place Jüri Vips, Hitech Grand Prix, third place Logan Sargeant, Carlin Buzz Racing

Photo by: Joe Portlock / Motorsport Images

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