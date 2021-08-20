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FIA F3 / Spa-Francorchamps Haberler

Macau F3 ve GT Dünya Kupası yarışları yeniden iptal edildi

Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Gary Watkins
Çeviren:
Selin Elif Köse

Macau’de düzenlenecek olan FIA Formula 3 ve GT Dünya Kupası yarışları, COVID-19 kısıtlamaları nedeniyle arka arkaya ikinci yıl da iptal edildi.

Macau F3 ve GT Dünya Kupası yarışları yeniden iptal edildi

Guia pistinde düzenlenen yarışlarda, Formula 1’e ulaşmayı amaçlayan genç sürücüler Macau Grand Prix’sini kazanmaya çalışırken, GT3 araçları da piste çıkıyordu.

Ayrıca, Macau normalde WTCR sezonunun son yarışına da ev sahipliği yapar.

Fakat, pandemi nedeniyle uluslararası hatlardan ülkeye gelenlerin 21 gün karantinada kalması gerekiyor. Budan ötürü, F3 ve GT Dünya Kupası yarışları iptal edildi ve bunun yerine Macau Grand Prix’sinde yerel Formula 4 sürücüleri yarışacak. Ayrıca GT Kupası tarafında ise GT4 araçları piste çıkacak.

Britanyalı sürücü Rob Huff, ülkenin karantina kısıtlamalarına uyan ve ülkenin vatandaşı olmayan nadir sürücülerden biri çünkü Huff, WTRC etkinliğinin yerini alan Çin TRC yarışına katılmıştı ve Guia’daki ilk yarışta 10. galibiyetini kazanmıştı.

Yarışların bu sene, 17-21 Kasım’da yapılması planlanıyordu ama FIA’nın perşembe günü yayınladığı duyurda Macau hükümetinin yakın gelecekte karantina kurallarını değiştirmeyeceğini belirtti.

Duyuru şu şekildeydi: “Yarışlara katılacak olan sürücülerimizin çoğu ülkenin dışından gelecek ve bu durum; mevcut sürücüler, takımlar ve üreticilerin şartlara uymasını zor hale getiriyor.”

“Sonuç olarak FIA Formula 3 Dünya Şampiyonası ve FIA GT Dünya Kupası, 2021’de gerçekleşmeyecek ancak önümüzdeki sene ülkeye dönülmesi amaçlanıyor.”

FIA Sportif Genel Sekreteri Peter Bayer, “Uzun yıllardır Macau Grand Prix’si motor sporları dünyasında geleneksel olarak sezonun son yarışı olur ve FIA için önemli bir yer tutar çünkü aynı etkinlik programında üç farklı FIA Dünya Şampiyonasına ev sahipliği yapar."

“Macau’da olmayı özlüyoruz ve kasımda organizatörlerin güvenli ve başarılı bir Macau GP’si düzenlemesini diliyoruz. Biz de hemen 2022 etkinliği için çalışmaya başlayacağız.” dedi.

WTCR’nin sezon finali, Macau yerine Rusya’nın Sochi pistinde yapılacak.

FIA, Macau’nun etkinlik programının detaylarını Automobile General Association Macao-China (AAMC)’nin açıklayacağını bildirdi.

Stephane Ratel Grunbu’ndan FIA ve Macau’daki yerel organizatörlerle birlikte 2015’te Dünya Kupası başladığından beri GT Dünya Kupasına ortaklık yapan Benjamin Franassovici, katılımın 27 araca çıktığını açıkladı.

Benjamin Franassovici de şu ifadeleri kullandı: “Etkinlik için büyük bir heves vardı ve şimdiden rekor sayıda katılım aldık.”

“Araç sayısı 27’ye çıktı ve muhtemelen iki ya da üç tane araç daha girerdi.”

“Yerli Asya takımları ve Avrupa takımlarının bir karışımıydı ve bu güzeldi.”

Franassovici, Porsche, Audi ve BMW dahil olmak üzere birçok üreticinin de Macau'daki etkinlik gerçekleşseydi katılım göstereceğini de belirtti.

Geçici olarak katılan diğer markalar arasında Mercedes, Aston Martin, Ferrari ve Honda vardı.

#888 Mercedes-AMG Team GruppeM Racing Mercedes AMG GT3: Maro Engel

#888 Mercedes-AMG Team GruppeM Racing Mercedes AMG GT3: Maro Engel

Photo by: Alexander Trienitz

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