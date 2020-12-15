Leclerc'in kardeşi Arthur, Prema ile F3'te yarışacak

Bu, 19 yaşındaki Monakolu sürücünün 2021 şampiyonasında yarışacağı açıklanan ilk sürücü olduğu anlamına geliyor.

Leclerc, bu yıl Formula Regional European Championship'te Prema ile yarıştı, ancak her ne kadar daha fazla galibiyet ve pole pozisyonuna sahip olsa da Ferrari Sürücü Akademisi üyesi Gianluca Petecof'a mağlup oldu.

Leclerc, şampiyonluk umutlarını Vallelunga'daki son yarışa kadar taşıdı. Ancak sıralama turlarındaki mekanik sorun nedeniyle her iki yarışa da arka taraftan başlamak zorunda kaldı. Birinci yarışta altıncı sıraya yükseldi, ancak ikinci yarış kötü hava koşulları nedeniyle iptal edildi. Son arışta finiş göremeyen Monakolu pilot, sezonu ikinci tamamlamış oldu.

Diğer tarafta Prema takımı, Formula 3'te 2019 sezonunda Robert Shwartzman, 2020 sezonunda ise Oscar Piastri ile şampiyonluk sevinci yaşamayı başardı.

Leclerc, F3'te Prema ile dört test gününde piste çıktı.

Anlaşmayı açıklayan Leclerc, şöyle konuştu: "Bu, benim için tamamen yeni bir meydan okuma olacak. Burada çok daha fazla sürücü ve gerçekten heyecan verici görünen bir hafta sonu formatı olacak! Sezona başlamak için sabırsızlanıyorum."

Prema takım patronu René Rosin şunları ekledi: “Arthur'u FIA Formula 3 takımımıza davet etmekten mutluluk duyuyorum."

"2020'de yüksek seviyede bir sezon geçirdi ve şampiyonada herkesten daha fazla galibiyet kazandı."

"Becerileri, perde arkasında yaptığı sıkı çalışmalarla birleşiyor, ki aradığımız seviye tam olarak bu."

"Önümüzdeki sezon için hazırlanmaya başlamak için sabırsızlanıyoruz!"