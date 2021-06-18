Juan Manuel Correa, Sauber'in genç sürücü programına katıldı

Correa, ilk kez 2019'un başında Sauber'in genç sürücü programına katıldı ve Formula 2'deki ilk görevlerinin yanı sıra Alfa Romeo Formula 1 ekibinin gelişim sürücüsü olarak görev yapıyordu.

Ancak Correa'nın kariyeri, Anthoine Hubert'in hayatını kaybettiği Spa'daki ciddi kaza sonrası belli bir süre durmak zorunda kaldı.

Kapsamlı rehabilitasyon sürecini tamamlamasının ardından Correa, bu yıl ART Grand Prix ile Formula 3'e adım atarak yarışlara geri döndü ve şimdi de Sauber'in Genç Sürücü Programına yeniden katıldı.

Correa, bu hafta sonu Paul Ricard'da yapılacak F3 yarışı öncesinde şöyle dedi: ” Sauber Akademisi'ne geri dönecek olmak çok özel"

"Bu, 2019'da ilk ve tek F1 testimi yaptığım takımın genç sürücü programı ve onlarla tekrar çalışmak harika bir duygu."

“Akademinin logolarını Fransa'daki yarışla beraber aracımda ve kaskımda gösterecek olmaktan ötürü son derece heyecanlıyım ve hem simülatörde hem de ihtiyaç duyulan her yerde, takıma yardım etmeyi sabırsızlıkla bekliyorum."

Correa, 2019'da Sauber'in desteğiyle beraber ilk F1 testini yapmıştı.

Sauber Sportif Direktörü Beat Zehnder, "Onun azmine hayranlık duymaktan başka yapabileceğimiz bir şey yok ve motor sporları kariyerine devam ederken, Sauber Sürücü Akademisi aracılığıyla kendisine yardım etmekten mutluluk duyuyoruz.” dedi.

Correa, Sauber Akademisi'nde Theo Pourchaire, Emerson Fittipaldi Jr., Petr Ptacek ve Dexter Patterson'a katılmış oldu.

Juan Manuel Correa, ART Grand Prix Photo by: FIA F3