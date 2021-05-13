Jerez F3 testi: İkinci günün lideri Novalak

Geçen yıl şampiyonayı 12. sırada tamamlayan Novalak, sabah seansında 1:28.677 ile zirvede yer almayı başardı ve bu derece, gün boyunca kimse tarafından geçilemedi.

Güneş sabah bölümünde etkisini gösterdiği için sürücüler rahat şekilde sıralama simülasyonu yapabildiler. Novalak, 1:29'un altına inebilen ilk sürücü oldu. Daha sonra Mercedes'in genç yeteneği Frederik Vesti de 1:29 barajını geçti ve 0.258 saniye geride ikinci oldu.

Üçüncü sırada Charouz Racing System'den Enzo Fittipaldi yer aldı. Brezilyalı pilotun derecesi 1:29.060'tı ve dördüncü sırayı da çarşamba günü testlerin en hızlı ismi olan Jack Doohan aldı. MP Motorsport'tan Victor Martins de ilk beşi tamamladı.

ART GP'den Juan Manuel Correa, 2019 Spa F2 yarışında geçirdiği trajik kaza sonrası geçen hafta ilk kez piste çıkmıştı ve testlerin sabah bölümünü dokuzuncu sırada noktaladı.

Öğleden sonraki seansta ise en hızlı isim Hitech Grand Prix'den Ayumu Iwasa oldu ve 1:29.884 yaparak 1:30 barajını geçen tek isim oldu.

İkinci sırada Prema ikilisi Dennis Hauger ve Olli Caldwell yer aldı. Hauger, 0.179 saniye yavaş kalırken, Caldwell 0.335 saniye yavaştı.

Hitech Grand Prix'den Jak Crawford'un dördüncü olduğu seansta, Roman Stanek beşinci sırada yer aldı.

Carlin Buzz Racing'den Jonny Edgar altıncı en iyi zamanı yaptı, Calan Williams yedinci ve Lorenzo Colombo ise sekizinci oldu. İlk onu Jack Doohan ve Arthur Leclerc.

Hem sabah hem de öğleden sonra herhangi bir olay ya da kaza yaşanmadı.

Takımlar testleri Pirelli'nin P Zero orta lastiğiyle yaptılar

Sabah bölümü sonucu:

Poz. Sürücü Takım Derece Tur 1 Clément Novalak Trident 1:28.677 29 2 Frederik Vesti ART Grand Prix 1:28.935 35 3 Enzo Fittipaldi Charouz Racing System 1:29.060 25 4 Jack Doohan Trident 1:29.061 35 5 Victor Martins MP Motorsport 1:29.144 44 6 Caio Collet MP Motorsport 1:29.193 46 7 Jak Crawford Hitech Grand Prix 1:29.196 39 8 Alexander Smolyar ART Grand Prix 1:29.207 30 9 Juan Manuel Correa ART Grand Prix 1:29.215 29 10 Jonny Edgar Carlin Buzz Racing 1:29.219 35 11 Ayumu Iwasa Hitech Grand Prix 1:29.223 35 12 David Schumacher Trident 1:29.258 28 13 Matteo Nannini HWA RACELAB 1:29.333 43 14 Roman Stanek Hitech Grand Prix 1:29.339 38 15 Calan Williams Jenzer Motorsport 1:29.392 17 16 Lorenzo Colombo Campos Racing 1:29.542 35 17 Kaylen Frederick Carlin Buzz Racing 1:29.586 36 18 Pierre Louis Chovet Jenzer Motorsport 1:29.619 25 19 Oliver Rasmussen HWA RACELAB 1:29.658 43 20 Rafael Villagomez HWA RACELAB 1:29.662 42 21 Ido Choen Charouz Racing System 1:29.697 33 22 Amaury Cordeel Campos Racing 1:29.743 32 23 Reshad de Gerus Charouz Racing System 1:29.959 23 24 Dennis Hauger PREMA Racing 1:30.226 31 25 Olli Caldwell PREMA Racing 1:30.273 31 26 Filip Ugran Jenzer Motorsport 1:30.404 31 27 Arthur Leclerc PREMA Racing 1:30.594 31 28 Tijmen Van der Helm MP Motorsport 1:30.629 46 29 László Tóth Campos Racing 1:31.144 15

Öğleden sonra sonucu:

Poz. Sürücü Takım Derece Tur 1 Ayumu Iwasa Hitech Grand Prix 1:29.884 35 2 Dennis Hauger PREMA Racing 1:30.063 39 3 Olli Caldwell PREMA Racing 1:30.218 36 4 Jak Crawford Hitech Grand Prix 1:30.265 38 5 Roman Stanek Hitech Grand Prix 1:30.520 29 6 Jonny Edgar Carlin Buzz Racing 1:30.632 32 7 Calan Williams Jenzer Motorsport 1:30.724 22 8 Lorenzo Colombo Campos Racing 1:30.920 35 9 Jack Doohan Trident 1:30.947 33 10 Arthur Leclerc PREMA Racing 1:30.974 38 11 Pierre Louis Chovet Jenzer Motorsport 1:31.220 56 12 Amaury Cordeel Campos Racing 1:31.280 34 13 Oliver Rasmussen HWA RACELAB 1:31.325 37 14 Matteo Nannini HWA RACELAB 1:31.391 37 15 Ido Cohen Carlin Buzz Racing 1:31.438 34 16 Rafael Villagomez HWA RACELAB 1:31.663 36 17 Kaylen Frederick Carlin Buzz Racing 1:31.736 33 18 Filip Ugran Jenzer Motorsport 1:31.822 53 19 László Tóth Campos Racing 1:31.978 23 20 Clément Novalak Trident 1:32.545 51 21 Frederik Vesti ART Grand Prix 1:32.625 49 22 Alexander Smolyar ART Grand Prix 1:32.674 47 23 David Schumacher Trident 1:32.759 25 24 Enzo Fittipaldi Charouz Racing System 1:32.868 50 25 Caio Collet MP Motorsport 1:32.965 51 26 Juan Manuel Correa ART Grand Prix 1:33.002 48 27 Victor Martins MP Motorsport 1:33.055 48 28 Reshad de Gerus Charouz Racing System 1:33.308 47 29 Tijmen Van der Helm MP Motorsport 1:33.462 47