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FIA F3 / Jerez Mayıs testi Haberler

Jerez F3 testi: İkinci günün lideri Novalak

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Trident'ten Clement Novalak, Perşembe günü Jerez'deki FIA Formula 3 testinin ikinci gününü zirvede tamamladı.

Jerez F3 testi: İkinci günün lideri Novalak

Geçen yıl şampiyonayı 12. sırada tamamlayan Novalak, sabah seansında 1:28.677 ile zirvede yer almayı başardı ve bu derece, gün boyunca kimse tarafından geçilemedi.

Güneş sabah bölümünde etkisini gösterdiği için sürücüler rahat şekilde sıralama simülasyonu yapabildiler. Novalak, 1:29'un altına inebilen ilk sürücü oldu. Daha sonra Mercedes'in genç yeteneği Frederik Vesti de 1:29 barajını geçti  ve 0.258 saniye geride ikinci oldu.

Üçüncü sırada Charouz Racing System'den Enzo Fittipaldi yer aldı. Brezilyalı pilotun derecesi 1:29.060'tı ve dördüncü sırayı da çarşamba günü testlerin en hızlı ismi olan Jack Doohan aldı. MP Motorsport'tan Victor Martins de ilk beşi tamamladı.

ART GP'den Juan Manuel Correa, 2019 Spa F2 yarışında geçirdiği trajik kaza sonrası geçen hafta ilk kez piste çıkmıştı ve testlerin sabah bölümünü dokuzuncu sırada noktaladı.

Öğleden sonraki seansta ise en hızlı isim Hitech Grand Prix'den Ayumu Iwasa oldu ve 1:29.884 yaparak 1:30 barajını geçen tek isim oldu.

İkinci sırada Prema ikilisi Dennis Hauger ve Olli Caldwell yer aldı. Hauger, 0.179 saniye yavaş kalırken, Caldwell 0.335 saniye yavaştı.

Hitech Grand Prix'den Jak Crawford'un dördüncü olduğu seansta, Roman Stanek beşinci sırada yer aldı.

Carlin Buzz Racing'den Jonny Edgar altıncı en iyi zamanı yaptı, Calan Williams yedinci ve Lorenzo Colombo ise sekizinci oldu. İlk onu Jack Doohan ve Arthur Leclerc.

Hem sabah hem de öğleden sonra herhangi bir olay ya da kaza yaşanmadı.

Takımlar testleri Pirelli'nin P Zero orta lastiğiyle yaptılar

Sabah bölümü sonucu:

Poz. Sürücü Takım Derece Tur
1 Clément Novalak Trident 1:28.677 29
2 Frederik Vesti ART Grand Prix 1:28.935 35
3 Enzo Fittipaldi Charouz Racing System 1:29.060 25
4 Jack Doohan Trident 1:29.061 35
5 Victor Martins MP Motorsport 1:29.144 44
6 Caio Collet MP Motorsport 1:29.193 46
7 Jak Crawford Hitech Grand Prix 1:29.196 39
8 Alexander Smolyar ART Grand Prix 1:29.207 30
9 Juan Manuel Correa ART Grand Prix 1:29.215 29
10 Jonny Edgar Carlin Buzz Racing 1:29.219 35
11 Ayumu Iwasa Hitech Grand Prix 1:29.223 35
12 David Schumacher Trident 1:29.258 28
13 Matteo Nannini HWA RACELAB 1:29.333 43
14 Roman Stanek Hitech Grand Prix 1:29.339 38
15 Calan Williams Jenzer Motorsport 1:29.392 17
16 Lorenzo Colombo Campos Racing 1:29.542 35
17 Kaylen Frederick Carlin Buzz Racing 1:29.586 36
18 Pierre Louis Chovet Jenzer Motorsport 1:29.619 25
19 Oliver Rasmussen HWA RACELAB 1:29.658 43
20 Rafael Villagomez HWA RACELAB 1:29.662 42
21 Ido Choen Charouz Racing System 1:29.697 33
22 Amaury Cordeel Campos Racing 1:29.743 32
23 Reshad de Gerus Charouz Racing System 1:29.959 23
24 Dennis Hauger PREMA Racing 1:30.226 31
25 Olli Caldwell PREMA Racing 1:30.273 31
26 Filip Ugran Jenzer Motorsport 1:30.404 31
27 Arthur Leclerc PREMA Racing 1:30.594 31
28 Tijmen Van der Helm MP Motorsport 1:30.629 46
29 László Tóth Campos Racing 1:31.144 15

Öğleden sonra sonucu:

Poz. Sürücü Takım Derece Tur
1 Ayumu Iwasa Hitech Grand Prix 1:29.884 35
2 Dennis Hauger PREMA Racing 1:30.063 39
3 Olli Caldwell PREMA Racing 1:30.218 36
4 Jak Crawford Hitech Grand Prix 1:30.265 38
5 Roman Stanek Hitech Grand Prix 1:30.520 29
6 Jonny Edgar Carlin Buzz Racing 1:30.632 32
7 Calan Williams Jenzer Motorsport 1:30.724 22
8 Lorenzo Colombo Campos Racing 1:30.920 35
9 Jack Doohan Trident 1:30.947 33
10 Arthur Leclerc PREMA Racing 1:30.974 38
11 Pierre Louis Chovet Jenzer Motorsport 1:31.220 56
12 Amaury Cordeel Campos Racing 1:31.280 34
13 Oliver Rasmussen HWA RACELAB 1:31.325 37
14 Matteo Nannini HWA RACELAB 1:31.391 37
15 Ido Cohen Carlin Buzz Racing 1:31.438 34
16 Rafael Villagomez HWA RACELAB 1:31.663 36
17 Kaylen Frederick Carlin Buzz Racing 1:31.736 33
18 Filip Ugran Jenzer Motorsport 1:31.822 53
19 László Tóth Campos Racing 1:31.978 23
20 Clément Novalak Trident 1:32.545 51
21 Frederik Vesti ART Grand Prix 1:32.625 49
22 Alexander Smolyar ART Grand Prix 1:32.674 47
23 David Schumacher Trident 1:32.759 25
24 Enzo Fittipaldi Charouz Racing System 1:32.868 50
25 Caio Collet MP Motorsport 1:32.965 51
26 Juan Manuel Correa ART Grand Prix 1:33.002 48
27 Victor Martins MP Motorsport 1:33.055 48
28 Reshad de Gerus Charouz Racing System 1:33.308 47
29 Tijmen Van der Helm MP Motorsport 1:33.462 47

 

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Jerez F3 testi 1. gün: Doohan lider

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Jerez F3 testi 1. gün: Doohan lider
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Seri FIA F3
Etkinlik Jerez Mayıs testi
Editör Megan White

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