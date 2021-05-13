Jerez F3 testi: İkinci günün lideri Novalak
Trident'ten Clement Novalak, Perşembe günü Jerez'deki FIA Formula 3 testinin ikinci gününü zirvede tamamladı.
Geçen yıl şampiyonayı 12. sırada tamamlayan Novalak, sabah seansında 1:28.677 ile zirvede yer almayı başardı ve bu derece, gün boyunca kimse tarafından geçilemedi.
Güneş sabah bölümünde etkisini gösterdiği için sürücüler rahat şekilde sıralama simülasyonu yapabildiler. Novalak, 1:29'un altına inebilen ilk sürücü oldu. Daha sonra Mercedes'in genç yeteneği Frederik Vesti de 1:29 barajını geçti ve 0.258 saniye geride ikinci oldu.
Üçüncü sırada Charouz Racing System'den Enzo Fittipaldi yer aldı. Brezilyalı pilotun derecesi 1:29.060'tı ve dördüncü sırayı da çarşamba günü testlerin en hızlı ismi olan Jack Doohan aldı. MP Motorsport'tan Victor Martins de ilk beşi tamamladı.
ART GP'den Juan Manuel Correa, 2019 Spa F2 yarışında geçirdiği trajik kaza sonrası geçen hafta ilk kez piste çıkmıştı ve testlerin sabah bölümünü dokuzuncu sırada noktaladı.
Öğleden sonraki seansta ise en hızlı isim Hitech Grand Prix'den Ayumu Iwasa oldu ve 1:29.884 yaparak 1:30 barajını geçen tek isim oldu.
İkinci sırada Prema ikilisi Dennis Hauger ve Olli Caldwell yer aldı. Hauger, 0.179 saniye yavaş kalırken, Caldwell 0.335 saniye yavaştı.
Hitech Grand Prix'den Jak Crawford'un dördüncü olduğu seansta, Roman Stanek beşinci sırada yer aldı.
Carlin Buzz Racing'den Jonny Edgar altıncı en iyi zamanı yaptı, Calan Williams yedinci ve Lorenzo Colombo ise sekizinci oldu. İlk onu Jack Doohan ve Arthur Leclerc.
Hem sabah hem de öğleden sonra herhangi bir olay ya da kaza yaşanmadı.
Takımlar testleri Pirelli'nin P Zero orta lastiğiyle yaptılar
Sabah bölümü sonucu:
|Poz.
|Sürücü
|Takım
|Derece
|Tur
|1
|Clément Novalak
|Trident
|1:28.677
|29
|2
|Frederik Vesti
|ART Grand Prix
|1:28.935
|35
|3
|Enzo Fittipaldi
|Charouz Racing System
|1:29.060
|25
|4
|Jack Doohan
|Trident
|1:29.061
|35
|5
|Victor Martins
|MP Motorsport
|1:29.144
|44
|6
|Caio Collet
|MP Motorsport
|1:29.193
|46
|7
|Jak Crawford
|Hitech Grand Prix
|1:29.196
|39
|8
|Alexander Smolyar
|ART Grand Prix
|1:29.207
|30
|9
|Juan Manuel Correa
|ART Grand Prix
|1:29.215
|29
|10
|Jonny Edgar
|Carlin Buzz Racing
|1:29.219
|35
|11
|Ayumu Iwasa
|Hitech Grand Prix
|1:29.223
|35
|12
|David Schumacher
|Trident
|1:29.258
|28
|13
|Matteo Nannini
|HWA RACELAB
|1:29.333
|43
|14
|Roman Stanek
|Hitech Grand Prix
|1:29.339
|38
|15
|Calan Williams
|Jenzer Motorsport
|1:29.392
|17
|16
|Lorenzo Colombo
|Campos Racing
|1:29.542
|35
|17
|Kaylen Frederick
|Carlin Buzz Racing
|1:29.586
|36
|18
|Pierre Louis Chovet
|Jenzer Motorsport
|1:29.619
|25
|19
|Oliver Rasmussen
|HWA RACELAB
|1:29.658
|43
|20
|Rafael Villagomez
|HWA RACELAB
|1:29.662
|42
|21
|Ido Choen
|Charouz Racing System
|1:29.697
|33
|22
|Amaury Cordeel
|Campos Racing
|1:29.743
|32
|23
|Reshad de Gerus
|Charouz Racing System
|1:29.959
|23
|24
|Dennis Hauger
|PREMA Racing
|1:30.226
|31
|25
|Olli Caldwell
|PREMA Racing
|1:30.273
|31
|26
|Filip Ugran
|Jenzer Motorsport
|1:30.404
|31
|27
|Arthur Leclerc
|PREMA Racing
|1:30.594
|31
|28
|Tijmen Van der Helm
|MP Motorsport
|1:30.629
|46
|29
|László Tóth
|Campos Racing
|1:31.144
|15
Öğleden sonra sonucu:
|Poz.
|Sürücü
|Takım
|Derece
|Tur
|1
|Ayumu Iwasa
|Hitech Grand Prix
|1:29.884
|35
|2
|Dennis Hauger
|PREMA Racing
|1:30.063
|39
|3
|Olli Caldwell
|PREMA Racing
|1:30.218
|36
|4
|Jak Crawford
|Hitech Grand Prix
|1:30.265
|38
|5
|Roman Stanek
|Hitech Grand Prix
|1:30.520
|29
|6
|Jonny Edgar
|Carlin Buzz Racing
|1:30.632
|32
|7
|Calan Williams
|Jenzer Motorsport
|1:30.724
|22
|8
|Lorenzo Colombo
|Campos Racing
|1:30.920
|35
|9
|Jack Doohan
|Trident
|1:30.947
|33
|10
|Arthur Leclerc
|PREMA Racing
|1:30.974
|38
|11
|Pierre Louis Chovet
|Jenzer Motorsport
|1:31.220
|56
|12
|Amaury Cordeel
|Campos Racing
|1:31.280
|34
|13
|Oliver Rasmussen
|HWA RACELAB
|1:31.325
|37
|14
|Matteo Nannini
|HWA RACELAB
|1:31.391
|37
|15
|Ido Cohen
|Carlin Buzz Racing
|1:31.438
|34
|16
|Rafael Villagomez
|HWA RACELAB
|1:31.663
|36
|17
|Kaylen Frederick
|Carlin Buzz Racing
|1:31.736
|33
|18
|Filip Ugran
|Jenzer Motorsport
|1:31.822
|53
|19
|László Tóth
|Campos Racing
|1:31.978
|23
|20
|Clément Novalak
|Trident
|1:32.545
|51
|21
|Frederik Vesti
|ART Grand Prix
|1:32.625
|49
|22
|Alexander Smolyar
|ART Grand Prix
|1:32.674
|47
|23
|David Schumacher
|Trident
|1:32.759
|25
|24
|Enzo Fittipaldi
|Charouz Racing System
|1:32.868
|50
|25
|Caio Collet
|MP Motorsport
|1:32.965
|51
|26
|Juan Manuel Correa
|ART Grand Prix
|1:33.002
|48
|27
|Victor Martins
|MP Motorsport
|1:33.055
|48
|28
|Reshad de Gerus
|Charouz Racing System
|1:33.308
|47
|29
|Tijmen Van der Helm
|MP Motorsport
|1:33.462
|47
Bu Haber Hakkında
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|Editör
|Megan White