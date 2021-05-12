Jerez F3 testi 1. gün: Doohan lider

Doohan, Trident ile sabah bölümünde 1:29.625 yaptı ve en hızlı isim olmayı başardı. Takım arkadaşı Clement Novalak da yine çok iyi turlar çıkardı ve 1:29.675 ile ikinci oldu.

ART Grand Prix'den takım arkadaşı Frederik Vesti ise 1:29.700 ile üçüncü sırada yer alırken, Carlin'den Johnny Edgar dördüncü ve Alexander Smolyar beşinci sıraya yerleşti.

Sabah bölümündeki turlar, öğleden sonraya kıyasla çok daha iyiydi ve ilk yedinin tümü 1:29'larda turladılar.

Doohan öğleden sonra 1:30.605 yaparak yine en hızlı isim olmayı başarırken, Hitech Grand Prix'den Ayumu Iwasa ikinci ve takım arkadaşı Jak Crawford üçüncü oldu.

Geçen hafta sonu Barselona'da gerçekleştirilen yarışın ardından şampiyona lideri olan Prema sürücüsü Dennis Hauger dördüncü ve Novalak beşinci oldu.

Perşembe günü bir başka test daha gerçekleştirilecek. Test, yerel saatle 09:00'da başlayacak ve 16:00'da sona erecek.

2021 FIA Formula 3 testi: Sabah sonuçları

Sürücü Takım Derece Tur 1 Jack Doohan Trident 1:29.625 18 2 Clément Novalak Trident 1:29.676 13 3 Frederik Vesti ART Grand Prix 1:29.700 28 4 Jonny Edgar Carlin Buzz Racing 1:29.911 31 5 Alexander Smolyar ART Grand Prix 1:29.927 28 6 Ayumu Iwasa Hitech Grand Prix 1:29.944 29 7 Calan Williams Jenzer Motorsport 1:29.967 23 8 Caio Collet MP Motorsport 1:30.044 26 9 Pierre Louis Chovet Jenzer Motorsport 1:30.064 29 10 Jak Crawford Hitech Grand Prix 1:30.097 30 11 Oliver Rasmussen HWA RACELAB 1:30.181 30 12 Kaylen Frederick Carlin Buzz Racing 1:30.228 32 13 Enzo Fittipaldi Charouz Racing System 1:30.324 25 14 David Schumacher Trident 1:30.429 13 15 Ido Cohen Carlin Buzz Racing 1:30.438 30 16 Matteo Nannini HWA RACELAB 1:30.511 21 17 Juan Manuel Correa ART Grand Prix 1:30.551 29 18 Arthur Leclerc PREMA Racing 1:30.604 32 19 Olli Caldwell PREMA Racing 1:30.664 33 20 Rafael Villagomez HWA RACELAB 1:30.762 29 21 Roman Stanek Hitech Grand Prix 1:31.090 30 22 Tijmen van der Helm MP Motorsport 1:31.192 26 23 Filip Ugran Jenzer Motorsport 1:31.203 28 24 Amaury Cordeel Campos Racing 1:31.554 32 25 Reshad de Gerus Charouz Racing System 1:31.704 22 26 Lorenzo Colombo Campos Racing 1:31.788 29 27 László Tóth Campos Racing 1:32.044 37 28 Victor Martins MP Motorsport 1:32.153 11 29 Dennis Hauger PREMA Racing 1:32.383 25

2021 FIA Formula 3 testi: Öğleden sonra sonuçları

Sürücü Takım Derece Tur 1 Jack Doohan Trident 1:30.605 22 2 Ayumu Iwasa Hitech Grand Prix 1:30.616 25 3 Jak Crawford Hitech Grand Prix 1:30.665 30 4 Dennis Hauger PREMA Racing 1:30.720 29 5 Clément Novalak Trident 1:30.781 29 6 Jonny Edgar Carlin Buzz Racing 1:30.795 46 7 Arthur Leclerc PREMA Racing 1:30.867 30 8 Caio Collet MP Motorsport 1:30.882 38 9 Roman Stanek Hitech Grand Prix 1:30.919 29 10 Amaury Cordeel Campos Racing 1:30.956 27 11 Alexander Smoylar ART Grand Prix 1:30.958 36 12 Juan Manuel Correa ART Grand Prix 1:30.996 36 13 Calan Williams Jenzer Motorsport 1:31.049 41 14 Olli Caldwell PREMA Racing 1:31.094 30 15 Enzo Fittipaldi Charouz Racing System 1:31.192 24 16 David Schumacher Trident 1:31.196 25 17 Kaylen Frederick Carlin Buzz Racing 1:31.198 34 18 Frederik Vesti ART Grand Prix 1:31.205 36 19 Lorenzo Colombo Campos Racing 1:31.315 31 20 Victor Martins MP Motorsport 1:31.463 46 21 Ido Cohen Carlin Buzz Racing 1:31.560 47 22 Oliver Rasmussen HWA RACELAB 1:31.620 57 23 Pierre Louis Chovet Jenzer Motorsport 1:31.741 37 24 Rafael Villagomez HWA RACELAB 1:31.823 56 25 Reshad de Gerus Charouz Racing System 1:31.907 35 26 Tijmen van der Helm MP Motorsport 1:32.184 28 27 Filip Ugran Jenzer Motorsport 1:32.210 41 28 László Tóth Campos Racing 1:32.550 42 29 Matteo Nannini HWA RACELAB 1:33.421 55

Alexander Smolyar, ART Grand Prix Photo by: Formula Motorsport Ltd