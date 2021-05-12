Jerez F3 testi 1. gün: Doohan lider
Trident sürücüsü Jack Doohan, Jerez'de gerçekleştirilen Formula 3 testinde zirvede yer alan isim oldu.
Doohan, Trident ile sabah bölümünde 1:29.625 yaptı ve en hızlı isim olmayı başardı. Takım arkadaşı Clement Novalak da yine çok iyi turlar çıkardı ve 1:29.675 ile ikinci oldu.
ART Grand Prix'den takım arkadaşı Frederik Vesti ise 1:29.700 ile üçüncü sırada yer alırken, Carlin'den Johnny Edgar dördüncü ve Alexander Smolyar beşinci sıraya yerleşti.
Sabah bölümündeki turlar, öğleden sonraya kıyasla çok daha iyiydi ve ilk yedinin tümü 1:29'larda turladılar.
Doohan öğleden sonra 1:30.605 yaparak yine en hızlı isim olmayı başarırken, Hitech Grand Prix'den Ayumu Iwasa ikinci ve takım arkadaşı Jak Crawford üçüncü oldu.
Geçen hafta sonu Barselona'da gerçekleştirilen yarışın ardından şampiyona lideri olan Prema sürücüsü Dennis Hauger dördüncü ve Novalak beşinci oldu.
Perşembe günü bir başka test daha gerçekleştirilecek. Test, yerel saatle 09:00'da başlayacak ve 16:00'da sona erecek.
2021 FIA Formula 3 testi: Sabah sonuçları
|Sürücü
|Takım
|Derece
|Tur
|1
|Jack Doohan
|Trident
|1:29.625
|18
|2
|Clément Novalak
|Trident
|1:29.676
|13
|3
|Frederik Vesti
|ART Grand Prix
|1:29.700
|28
|4
|Jonny Edgar
|Carlin Buzz Racing
|1:29.911
|31
|5
|Alexander Smolyar
|ART Grand Prix
|1:29.927
|28
|6
|Ayumu Iwasa
|Hitech Grand Prix
|1:29.944
|29
|7
|Calan Williams
|Jenzer Motorsport
|1:29.967
|23
|8
|Caio Collet
|MP Motorsport
|1:30.044
|26
|9
|Pierre Louis Chovet
|Jenzer Motorsport
|1:30.064
|29
|10
|Jak Crawford
|Hitech Grand Prix
|1:30.097
|30
|11
|Oliver Rasmussen
|HWA RACELAB
|1:30.181
|30
|12
|Kaylen Frederick
|Carlin Buzz Racing
|1:30.228
|32
|13
|Enzo Fittipaldi
|Charouz Racing System
|1:30.324
|25
|14
|David Schumacher
|Trident
|1:30.429
|13
|15
|Ido Cohen
|Carlin Buzz Racing
|1:30.438
|30
|16
|Matteo Nannini
|HWA RACELAB
|1:30.511
|21
|17
|Juan Manuel Correa
|ART Grand Prix
|1:30.551
|29
|18
|Arthur Leclerc
|PREMA Racing
|1:30.604
|32
|19
|Olli Caldwell
|PREMA Racing
|1:30.664
|33
|20
|Rafael Villagomez
|HWA RACELAB
|1:30.762
|29
|21
|Roman Stanek
|Hitech Grand Prix
|1:31.090
|30
|22
|Tijmen van der Helm
|MP Motorsport
|1:31.192
|26
|23
|Filip Ugran
|Jenzer Motorsport
|1:31.203
|28
|24
|Amaury Cordeel
|Campos Racing
|1:31.554
|32
|25
|Reshad de Gerus
|Charouz Racing System
|1:31.704
|22
|26
|Lorenzo Colombo
|Campos Racing
|1:31.788
|29
|27
|László Tóth
|Campos Racing
|1:32.044
|37
|28
|Victor Martins
|MP Motorsport
|1:32.153
|11
|29
|Dennis Hauger
|PREMA Racing
|1:32.383
|25
2021 FIA Formula 3 testi: Öğleden sonra sonuçları
|Sürücü
|Takım
|Derece
|Tur
|1
|Jack Doohan
|Trident
|1:30.605
|22
|2
|Ayumu Iwasa
|Hitech Grand Prix
|1:30.616
|25
|3
|Jak Crawford
|Hitech Grand Prix
|1:30.665
|30
|4
|Dennis Hauger
|PREMA Racing
|1:30.720
|29
|5
|Clément Novalak
|Trident
|1:30.781
|29
|6
|Jonny Edgar
|Carlin Buzz Racing
|1:30.795
|46
|7
|Arthur Leclerc
|PREMA Racing
|1:30.867
|30
|8
|Caio Collet
|MP Motorsport
|1:30.882
|38
|9
|Roman Stanek
|Hitech Grand Prix
|1:30.919
|29
|10
|Amaury Cordeel
|Campos Racing
|1:30.956
|27
|11
|Alexander Smoylar
|ART Grand Prix
|1:30.958
|36
|12
|Juan Manuel Correa
|ART Grand Prix
|1:30.996
|36
|13
|Calan Williams
|Jenzer Motorsport
|1:31.049
|41
|14
|Olli Caldwell
|PREMA Racing
|1:31.094
|30
|15
|Enzo Fittipaldi
|Charouz Racing System
|1:31.192
|24
|16
|David Schumacher
|Trident
|1:31.196
|25
|17
|Kaylen Frederick
|Carlin Buzz Racing
|1:31.198
|34
|18
|Frederik Vesti
|ART Grand Prix
|1:31.205
|36
|19
|Lorenzo Colombo
|Campos Racing
|1:31.315
|31
|20
|Victor Martins
|MP Motorsport
|1:31.463
|46
|21
|Ido Cohen
|Carlin Buzz Racing
|1:31.560
|47
|22
|Oliver Rasmussen
|HWA RACELAB
|1:31.620
|57
|23
|Pierre Louis Chovet
|Jenzer Motorsport
|1:31.741
|37
|24
|Rafael Villagomez
|HWA RACELAB
|1:31.823
|56
|25
|Reshad de Gerus
|Charouz Racing System
|1:31.907
|35
|26
|Tijmen van der Helm
|MP Motorsport
|1:32.184
|28
|27
|Filip Ugran
|Jenzer Motorsport
|1:32.210
|41
|28
|László Tóth
|Campos Racing
|1:32.550
|42
|29
|Matteo Nannini
|HWA RACELAB
|1:33.421
|55
Alexander Smolyar, ART Grand Prix
Photo by: Formula Motorsport Ltd
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