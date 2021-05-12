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Önceki / Barselona F3: Pole pozisyonundan başlayan Hauger, rahat kazandı
FIA F3 Haberler

Jerez F3 testi 1. gün: Doohan lider

Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Trident sürücüsü Jack Doohan, Jerez'de gerçekleştirilen Formula 3 testinde zirvede yer alan isim oldu.

Jerez F3 testi 1. gün: Doohan lider

Doohan, Trident ile sabah bölümünde 1:29.625 yaptı ve en hızlı isim olmayı başardı. Takım arkadaşı Clement Novalak da yine çok iyi turlar çıkardı ve 1:29.675 ile ikinci oldu.

ART Grand Prix'den takım arkadaşı Frederik Vesti ise 1:29.700 ile üçüncü sırada yer alırken, Carlin'den Johnny Edgar dördüncü ve Alexander Smolyar beşinci sıraya yerleşti.

Sabah bölümündeki turlar, öğleden sonraya kıyasla çok daha iyiydi ve ilk yedinin tümü 1:29'larda turladılar.

Doohan öğleden sonra 1:30.605 yaparak  yine en hızlı isim olmayı başarırken, Hitech Grand Prix'den Ayumu Iwasa ikinci ve takım arkadaşı Jak Crawford üçüncü oldu.

Geçen hafta sonu Barselona'da gerçekleştirilen yarışın ardından şampiyona lideri olan Prema sürücüsü Dennis Hauger dördüncü ve Novalak beşinci oldu.

Perşembe günü  bir başka test daha gerçekleştirilecek. Test, yerel saatle 09:00'da başlayacak ve 16:00'da sona erecek.

2021 FIA Formula 3  testi: Sabah sonuçları

  Sürücü Takım Derece Tur
1 Jack Doohan Trident 1:29.625 18
2 Clément Novalak Trident 1:29.676 13
3 Frederik Vesti ART Grand Prix 1:29.700 28
4 Jonny Edgar Carlin Buzz Racing 1:29.911 31
5 Alexander Smolyar ART Grand Prix 1:29.927 28
6 Ayumu Iwasa Hitech Grand Prix 1:29.944 29
7 Calan Williams Jenzer Motorsport 1:29.967 23
8 Caio Collet MP Motorsport 1:30.044 26
9 Pierre Louis Chovet Jenzer Motorsport 1:30.064 29
10 Jak Crawford Hitech Grand Prix 1:30.097 30
11 Oliver Rasmussen HWA RACELAB 1:30.181 30
12 Kaylen Frederick Carlin Buzz Racing 1:30.228 32
13 Enzo Fittipaldi Charouz Racing System 1:30.324 25
14 David Schumacher Trident 1:30.429 13
15 Ido Cohen Carlin Buzz Racing 1:30.438 30
16 Matteo Nannini HWA RACELAB 1:30.511 21
17 Juan Manuel Correa ART Grand Prix 1:30.551 29
18 Arthur Leclerc PREMA Racing 1:30.604 32
19 Olli Caldwell PREMA Racing 1:30.664 33
20 Rafael Villagomez HWA RACELAB 1:30.762 29
21 Roman Stanek Hitech Grand Prix 1:31.090 30
22 Tijmen van der Helm MP Motorsport 1:31.192 26
23 Filip Ugran Jenzer Motorsport 1:31.203 28
24 Amaury Cordeel Campos Racing 1:31.554 32
25 Reshad de Gerus Charouz Racing System 1:31.704 22
26 Lorenzo Colombo Campos Racing 1:31.788 29
27 László Tóth Campos Racing 1:32.044 37
28 Victor Martins MP Motorsport 1:32.153 11
29 Dennis Hauger PREMA Racing 1:32.383 25

2021 FIA Formula 3  testi: Öğleden sonra sonuçları

  Sürücü Takım Derece Tur
1 Jack Doohan Trident 1:30.605 22
2 Ayumu Iwasa Hitech Grand Prix 1:30.616 25
3 Jak Crawford Hitech Grand Prix 1:30.665 30
4 Dennis Hauger PREMA Racing 1:30.720 29
5 Clément Novalak Trident 1:30.781 29
6 Jonny Edgar Carlin Buzz Racing 1:30.795 46
7 Arthur Leclerc PREMA Racing 1:30.867 30
8 Caio Collet MP Motorsport 1:30.882 38
9 Roman Stanek Hitech Grand Prix 1:30.919 29
10 Amaury Cordeel Campos Racing 1:30.956 27
11 Alexander Smoylar ART Grand Prix 1:30.958 36
12 Juan Manuel Correa ART Grand Prix 1:30.996 36
13 Calan Williams Jenzer Motorsport 1:31.049 41
14 Olli Caldwell PREMA Racing 1:31.094 30
15 Enzo Fittipaldi Charouz Racing System 1:31.192 24
16 David Schumacher Trident 1:31.196 25
17 Kaylen Frederick Carlin Buzz Racing 1:31.198 34
18 Frederik Vesti ART Grand Prix 1:31.205 36
19 Lorenzo Colombo Campos Racing 1:31.315 31
20 Victor Martins MP Motorsport 1:31.463 46
21 Ido Cohen Carlin Buzz Racing 1:31.560 47
22 Oliver Rasmussen HWA RACELAB 1:31.620 57
23 Pierre Louis Chovet Jenzer Motorsport 1:31.741 37
24 Rafael Villagomez HWA RACELAB 1:31.823 56
25 Reshad de Gerus Charouz Racing System 1:31.907 35
26 Tijmen van der Helm MP Motorsport 1:32.184 28
27 Filip Ugran Jenzer Motorsport 1:32.210 41
28 László Tóth Campos Racing 1:32.550 42
29 Matteo Nannini HWA RACELAB 1:33.421 55
Alexander Smolyar, ART Grand Prix

Alexander Smolyar, ART Grand Prix

Photo by: Formula Motorsport Ltd

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Barselona F3: Pole pozisyonundan başlayan Hauger, rahat kazandı

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Seri FIA F3
Pilotlar Jack Doohan

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