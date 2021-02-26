Jenzer, 2021 FIA F3 kadrosunu açıkladı
Jenzer Motorsport, Filip Ugran ile anlaşmasının ardından 2021 FIA Formula 3 Şampiyonası için sürücü kadrosunu tamamlamış oldu.
18 yaşındaki Rumen sürücü, geçen yıl İtalya Formula 4 Şampiyonası'nda ortaya koyduğu iyi performansın ardından 4 podyum almayı başardı ve sezonu sekizinci bitirdi. Yeni sezonda da FIA F3'e atım atacak.
Ugran, İsviçreli ekibin F3 ekibinde yer alan Calan Williams ve Pierre Louis Chovet ikilisine katılacak.
Geçen yılki sezon sonu testinde yer alan Ugran, Jenzer Motorsport F3 aracını zaten deneyimledi.
Ugran, "FIA F3 sezonunda Jenzer Motorsport ile yarışacağımı duyurmaktan son derece memnunum."
"2020 sezonunda bu muhteşem takım için yarıştım ve elde edilen sonuçlardan çok memnun kaldım. Yakında yeniden piste çıkmayı sabırsızlıkla bekliyorum." dedi.
Takım Patronu Andreas Jenzer ekledi: "Geçen sezon başarılı şekilde çalıştığımız Filip'in bizimle FIA F3 Şampiyonası'na katılması bizi çok motive etti."
"Filip'in ilk yılı bir çaylak olduğu için kolay olmayacak. Bu yüzden zaten çok iyi anlaşmamız kesinlikle bir avantaj. Filip sezona ciddi şekilde hazırlandı ve birlikte çok çalışacağız.
"Heyecan verici bir sezon olmasını bekliyoruz."
Bu, geriye sadece beş boş koltuk kaldığı anlamına geliyor. Charouz henüz yeni sürücü kadrosunu açıklamazken, Carlin ve Campos ekibinde de birer boş koltuk yer alıyor.
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|Editör
|Tom Howard