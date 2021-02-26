Jenzer, 2021 FIA F3 kadrosunu açıkladı

18 yaşındaki Rumen sürücü, geçen yıl İtalya Formula 4 Şampiyonası'nda ortaya koyduğu iyi performansın ardından 4 podyum almayı başardı ve sezonu sekizinci bitirdi. Yeni sezonda da FIA F3'e atım atacak.

Ugran, İsviçreli ekibin F3 ekibinde yer alan Calan Williams ve Pierre Louis Chovet ikilisine katılacak.

Geçen yılki sezon sonu testinde yer alan Ugran, Jenzer Motorsport F3 aracını zaten deneyimledi.

Ugran, "FIA F3 sezonunda Jenzer Motorsport ile yarışacağımı duyurmaktan son derece memnunum."

"2020 sezonunda bu muhteşem takım için yarıştım ve elde edilen sonuçlardan çok memnun kaldım. Yakında yeniden piste çıkmayı sabırsızlıkla bekliyorum." dedi.

Takım Patronu Andreas Jenzer ekledi: "Geçen sezon başarılı şekilde çalıştığımız Filip'in bizimle FIA ​​F3 Şampiyonası'na katılması bizi çok motive etti."

"Filip'in ilk yılı bir çaylak olduğu için kolay olmayacak. Bu yüzden zaten çok iyi anlaşmamız kesinlikle bir avantaj. Filip sezona ciddi şekilde hazırlandı ve birlikte çok çalışacağız.

"Heyecan verici bir sezon olmasını bekliyoruz."

Bu, geriye sadece beş boş koltuk kaldığı anlamına geliyor. Charouz henüz yeni sürücü kadrosunu açıklamazken, Carlin ve Campos ekibinde de birer boş koltuk yer alıyor.

FIA F3 2021 grid so far: