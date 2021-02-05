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FIA F3 / Son dakika

HWA, 2021 FIA F3 kadrosunu açıkladı!

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HWA, 2021 FIA F3 kadrosunu açıkladı!
Ekleyen:
, News editor
Çeviren: Kemal Şengül, Editör

HWA Racelab, 2021 FIA Formula 3 Şampiyonası'nda mücadele edeceği sürücü kadrosunu açıkladı.

Yapılan açıklamaya göre Oliver Rasmussen, yeni sezonda Matteo Nannini ve Rafael Villagomez ile birlikte HWA ekibi için yarışacak.

Villagomez aynı zamanda Cem'in F3 Asya'daki takım arkadaşı. Şimdiye kadarki yapılan yarışlarda düzenli olarak Cem'in gerisinde kaldı.

Rasmussen ise geçen sezon Formula Regional Şampiyonası'nda etkileyici bir performans ortaya koydu ve şimdi FIA F3'te mücadele edecek.

Rasmussen daha önce ADAC Formula 4 ve İtalya Formula 4 gibi iki önemli şampiyonada mücadele etmişti.

Rasmussen, Ekim ayında Jerez'de düzenlen sezon testine katılmış ve HWA F3 aracının tadına ilk kez bakmıştı.

Rasmussen, "FIA Formula 3'e katılmak kariyerim için bir dönüm noktası olacak. HWA ile birlikte rekabetçi olmak adına elimizden gelenin en iyisini yapacağız."

"Umarım birlikte güçlenir ve önümüzdeki sezonun en iyi takımlarından bir tanesi oluruz. Ben de en iyi sürücülerden bir tanesi olmak istiyorum." dedi.

FIA F3 sezonu, 25-26 Şubat'ta Jerez'de gerçekleştirilecek sezon öncesi testleriyle start alacak gridde 14 boş koltuk bulunuyor.

Sezon, 7-9 Mayıs'ta gerçekleştirilecek İspanya Grand Prix'siyle başlayacak.

2021 FIA F3 gridi:

Prema Racing: Arthur Leclerc, Dennis Hauger, Olli Caldwell
Trident: Açıklanacak, Açıklanacak, Açıklanacak
ART Grand Prix: Frederik Vesti, Aleksandr Smolyar, Juan Manuel Correa
Hitech Grand Prix: Jak Crawford, Ayumu Iwasa, Roman Stanek
HWA Racelab: Matteo Nannini, Rafael Villagomez, Oliver Rasmussen
MP Motorsport: Açıklanacak, Açıklanacak, Açıklanacak
Campos Racing: Amaury Cordeel, Açıklanacak, Açıklanacak
Carlin Buzz Racing: Jonny Edgar, Açıklanacak ,Açıklanacak
Jenzer Motorsport: Calan Williams, Pierre-Louis Chovet, Açıklanacak
Charouz Racing System: Açıklanacak, Açıklanacak, Açıklanacak

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Seri FIA F3
Takımlar HWA AG
Editör Tom Howard

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