HWA, 2021 FIA F3 kadrosunu açıkladı!

Yapılan açıklamaya göre Oliver Rasmussen, yeni sezonda Matteo Nannini ve Rafael Villagomez ile birlikte HWA ekibi için yarışacak.

Villagomez aynı zamanda Cem'in F3 Asya'daki takım arkadaşı. Şimdiye kadarki yapılan yarışlarda düzenli olarak Cem'in gerisinde kaldı.

Rasmussen ise geçen sezon Formula Regional Şampiyonası'nda etkileyici bir performans ortaya koydu ve şimdi FIA F3'te mücadele edecek.

Rasmussen daha önce ADAC Formula 4 ve İtalya Formula 4 gibi iki önemli şampiyonada mücadele etmişti.

Rasmussen, Ekim ayında Jerez'de düzenlen sezon testine katılmış ve HWA F3 aracının tadına ilk kez bakmıştı.

Rasmussen, "FIA Formula 3'e katılmak kariyerim için bir dönüm noktası olacak. HWA ile birlikte rekabetçi olmak adına elimizden gelenin en iyisini yapacağız."

"Umarım birlikte güçlenir ve önümüzdeki sezonun en iyi takımlarından bir tanesi oluruz. Ben de en iyi sürücülerden bir tanesi olmak istiyorum." dedi.

FIA F3 sezonu, 25-26 Şubat'ta Jerez'de gerçekleştirilecek sezon öncesi testleriyle start alacak gridde 14 boş koltuk bulunuyor.

Sezon, 7-9 Mayıs'ta gerçekleştirilecek İspanya Grand Prix'siyle başlayacak.

2021 FIA F3 gridi:

Prema Racing: Arthur Leclerc, Dennis Hauger, Olli Caldwell

Trident: Açıklanacak, Açıklanacak, Açıklanacak

ART Grand Prix: Frederik Vesti, Aleksandr Smolyar, Juan Manuel Correa

Hitech Grand Prix: Jak Crawford, Ayumu Iwasa, Roman Stanek

HWA Racelab: Matteo Nannini, Rafael Villagomez, Oliver Rasmussen

MP Motorsport: Açıklanacak, Açıklanacak, Açıklanacak

Campos Racing: Amaury Cordeel, Açıklanacak, Açıklanacak

Carlin Buzz Racing: Jonny Edgar, Açıklanacak ,Açıklanacak

Jenzer Motorsport: Calan Williams, Pierre-Louis Chovet, Açıklanacak

Charouz Racing System: Açıklanacak, Açıklanacak, Açıklanacak