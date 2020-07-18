Hungaroring F3: Pourchaire yine kazandı

Geçen hafta Avusturya'da aldığı zaferle FIA F3'ün en genç kazananı olan Pourchaire, ıslak Hungaroring yarışında bir zafer daha elde etti.

Pourchaire, Prema ikilisi Oscar Piastri ve Logan Sargeant'ı 10 saniyeyi aşkın farkla geride bırakarak kazandı.

Yarışın 14. turunda yaşanan kazayla kırmızı bayraklarla seans durdurulsa da, kalan bölümde Pourchaire 11.9 sn fark açtı.

Yarışın son turunda Bent Viscaal, takım arkadaşı Richard Verschoor'u geçerek dördüncü oldu.

David Beckmann, ilk yarışı 10. sırada tamamladı ve yarınki yarış öncesinde ters grid ile pole pozisyonunu kazandı.