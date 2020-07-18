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FIA F3 / Hungaroring / Yarış raporu

Hungaroring F3: Pourchaire yine kazandı

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Hungaroring F3: Pourchaire yine kazandı
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik
18 Tem 2020 10:23

ART Grand Prix pilotu Theo Pourchaire, FIA Formula 3 Şampiyonası'nın Macaristan'da gerçekleştirilen ilk yarışını kazanarak art arda 2. zaferini elde etti.

Geçen hafta Avusturya'da aldığı zaferle FIA F3'ün en genç kazananı olan Pourchaire, ıslak Hungaroring yarışında bir zafer daha elde etti.

Pourchaire, Prema ikilisi Oscar Piastri ve Logan Sargeant'ı 10 saniyeyi aşkın farkla geride bırakarak kazandı.

Yarışın 14. turunda yaşanan kazayla kırmızı bayraklarla seans durdurulsa da, kalan bölümde Pourchaire 11.9 sn fark açtı.

Yarışın son turunda Bent Viscaal, takım arkadaşı Richard Verschoor'u geçerek dördüncü oldu. 

David Beckmann, ilk yarışı 10. sırada tamamladı ve yarınki yarış öncesinde ters grid ile pole pozisyonunu kazandı.

Sıra Sürücü Takım Tur Zaman Puan
1 France Théo Pourchaire France ART Grand Prix 22 -  
2 Australia Oscar Piastri Italy Prema Powerteam 22 11.900  
3 United States Logan Sargeant Italy Prema Powerteam 22 14.700  
4 Netherlands Bent Viscaal Netherlands MP Motorsport 22 17.300  
5 Netherlands Richard Verschoor Netherlands MP Motorsport 22 18.000  
6 Venezuela Sebastian Wahbeh France ART Grand Prix 22 19.600  
7 Australia Alex Peroni Spain Campos Racing 22 21.400  
8 Norway Dennis Hauger United Kingdom Hitech Racing 22 21.600  
9 United Kingdom Clement Novalak United Kingdom Carlin 22 22.200  
10 Germany David Beckmann Italy Trident 22 22.900  
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Bu Haber Hakkında

Seri FIA F3
Etkinlik Hungaroring
Pilotlar Théo Pourchaire
Editör Filip Cleeren

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