Hungaroring F3: Pourchaire yine kazandı
paylaşım
yorumlar
ART Grand Prix pilotu Theo Pourchaire, FIA Formula 3 Şampiyonası'nın Macaristan'da gerçekleştirilen ilk yarışını kazanarak art arda 2. zaferini elde etti.
Geçen hafta Avusturya'da aldığı zaferle FIA F3'ün en genç kazananı olan Pourchaire, ıslak Hungaroring yarışında bir zafer daha elde etti.
Pourchaire, Prema ikilisi Oscar Piastri ve Logan Sargeant'ı 10 saniyeyi aşkın farkla geride bırakarak kazandı.
Yarışın 14. turunda yaşanan kazayla kırmızı bayraklarla seans durdurulsa da, kalan bölümde Pourchaire 11.9 sn fark açtı.
Yarışın son turunda Bent Viscaal, takım arkadaşı Richard Verschoor'u geçerek dördüncü oldu.
David Beckmann, ilk yarışı 10. sırada tamamladı ve yarınki yarış öncesinde ters grid ile pole pozisyonunu kazandı.
|Sıra
|Sürücü
|Takım
|Tur
|Zaman
|Puan
|1
|Théo Pourchaire
|ART Grand Prix
|22
|-
|2
|Oscar Piastri
|Prema Powerteam
|22
|11.900
|3
|Logan Sargeant
|Prema Powerteam
|22
|14.700
|4
|Bent Viscaal
|MP Motorsport
|22
|17.300
|5
|Richard Verschoor
|MP Motorsport
|22
|18.000
|6
|Sebastian Wahbeh
|ART Grand Prix
|22
|19.600
|7
|Alex Peroni
|Campos Racing
|22
|21.400
|8
|Dennis Hauger
|Hitech Racing
|22
|21.600
|9
|Clement Novalak
|Carlin
|22
|22.200
|10
|David Beckmann
|Trident
|22
|22.900
|Tüm sonuçları görüntüle
Sonraki haber
Çok Okunanlar Bugün
Yorumları görüntüle
Bu Haber Hakkında
|Seri
|FIA F3
|Etkinlik
|Hungaroring
|Pilotlar
|Théo Pourchaire
|Editör
|Filip Cleeren
Hungaroring F3: Pourchaire yine kazandı
paylaşım
yorumlar
Çok Okunanlar
Slayt Şov