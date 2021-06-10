Hoggard, Jenzer Motorsport takımında Chovet'in yerini alacak

2019 Aston Martin Autosport BRDC Yılın Genç Sürücüsü ödülünü kazanan 20 yaşındaki Britanyalı sürücü, 18-20 Haziran tarihleri arasında Circuit Paul Ricard'da gerçekleştirilecek bir sonraki yarışta İsviçreli takımın araçlarından birini sürecek.

Takım, bu seçime neyin yol açtığını ayrıntılı olarak açıklamadı ancak “Pierre-Louis Chovet'in bir sonraki F3 FIA turlarına katılamamasının ardından" alındığını duyurdu.

Hoggard, geçen yıl Barcelona ve Jerez'deki testlere katılmasına rağmen, sezon öncesi testlerinde veya Circuit de Barcelona-Catalunya'daki açılış yarışında yer almadı.

Hoggard, 2018'de Britanya Formula 4 Şampiyonası'nda üçüncü oldu ve ertesi yıl BRDC Britanya Formula 3'te ikinci sırada yer alırken, yıl boyunca yedi yarış kazandı ve 12 podyum aldı.

Autosport Ödülü'nü kazanmasının ardından Red Bull Racing RB8'i Silverstone'da test etme fırsatı buldu ve bu, genç pilotun Formula 1 aracıyla ilk deneyimiydi.

Britanyalı pilot, "Bu benim için beklenmedik bir şeydi ve çok ani gelişti. Yıllardır bu fırsat için çalışıyorum ve Paul Ricard'dan elimden gelenin en iyisini yapacağım.” dedi.

Takım Patronu Andreas Jenzer de şunları ekledi: "Tüm resmi testlerden ve ilk yarıştan sonra ekibe yeni bir sürücü almak her zaman zor bir iştir ancak Johnathan'ın bu fırsatı kullanmak için elinden geleni yapacağına inanıyoruz."

2020'de Hitech Grand Prix ile dört yarışta yer alan ve beş puan toplayan Chovet ise bu yıl puan almayı başaramadı.