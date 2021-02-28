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Önceki / FIA F3 ikinci sezon öncesi testini de erteledi
FIA F3 / Son dakika

Hâlâ acı çeken Correa, F3 testinden sonra cesaretlendi

Ekleyen:
, News editor
Yardımcı Editör:
Marco Di Marco
, Featured writer
Çeviren:
Betim Aker

Juan Manuel Correa kokpite dönmesinin ardından cesaretlendiğine, ancak FIA Formula 3’e inanılmaz bir geri dönüş yapmaya hazırlanırken hâlâ ‘’acı hissettiğini’’ söyledi.

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Hâlâ acı çeken Correa, F3 testinden sonra cesaretlendi

2019 Formula 2 sezonunda Spa pistinde yaşanan ve Anthoine Hubert’in hayatını kaybettiği trajik kazadan bir yıl sonra, 21 yaşındaki Amerikalı sürücü, 2021’de yarışlara geri dönüyor.

Bacağından ciddi şekilde yaralanan Correa, uzun zamandır iyileşmeye çalışıyordu ve tekerlekli sandalye kullanıyordu, ancak sürücü şu anda bastonlar yardımıyla yürüyebiliyor.

Amerikalı sürücü, ’’geri döndürülemez hasarlarından’’ dolayı her gün acı içinde olduğunu söylese de bu ay başında Paul Ricard pistinde bir F3 aracının kokpitine dönmeyi başardı ve bu test ona ART Grand Prix ile sezonuna başlamak için hazırlık oldu.

Correa, 533 günün ardından ilk defa bir tek koltuklu araç sürdü.

İyileşme sürecinde yapacak daha çok işi olduğunu kabul eden Amerikalı pilot, performansının onu cesaretlendirdiğini söyledi.

Motorsport.com’a konuşan Correa, ‘’Test çok iyi geçti. Fiziksel olarak biraz daha hazırlanmam gerekiyor, özellikle bacak kaslarımla, çünkü hâlâ acı hissediyorum ancak gaza tamamen ve araçta hiçbir değişiklik olmadan basabildiğime şaşırdım. Bu, en çok endişelendiğim konuydu.’’

‘’Bir buçuk yılın ardından geri gelmek zorlayıcı oldu.’’

‘’Bu sezon iyi meydan okumalar olacak, ancak Formula 3’te yarışmayı özellikle seçtim çünkü şampiyona Mayıs ayında başlayacak ve ilk tur için fiziksel olarak hazırlıklı olmam gerekiyor.’’

‘’Rekabetçi olmak istiyorum, sezonun ilk yarısında arkalarda olmakla ilgilenmiyorum.’’ 

‘’Açıkçası bu yıl bir geçiş yılı olacak çünkü hayat kalitemi artırmak için iyileşme sürecime de devam edeceğim ve umuyorum ki yakın zamanda bastonların yardımı olmadan yürüyebilirim.’’ dedi.

Correa aynı zamanda kokpite dönüş yolculuğu hikayesi hakkında bilgiler de verdi.

‘’Yaşadığım her şeyden sonra, çok fazla bir şey yapamamanın ne demek olduğunu anladım.’’

‘’Mahsur hissediyorsunuz. Bir yıl boyunca tekerlekli sandalyedeydim ve şimdi ise bastonlarla yürüyorum, attığım her adımda acı duyuyorum ve hayatımın geri kalanı boyunca geri dönülemez bir hasarım olacağının farkındayım.’’

‘’Belki de yaşlanınca, bacaklarımı kesmek zorunda kalacaklar, bu da gerçek bir olasılık.’’

‘’Ancak yine de, bu gerçeği kabullenmelisiniz ve bulunduğunuz durumdan en iyisini çıkarmaya çalışmalısınız.’’

‘’Tabii ki bir daha yürüyemeyeceğinizin farkındasınız ancak sadece ailenizle olarak bile mutluluğu bulabilirsiniz.’’

‘’Bu bir buçuk yılda fiziksek olarak yüzde yüz mutlu olmanız gerekmediğini fark ettim, yaşamın sunduklarından zevk alarak zihinsel açıdan mutlu olmalıyız.’’

 

‘’Umarım zor zamanlardan geçenlere ve benzer durumlar yaşayıp iyileşme sürecinde olanlara örnek olabilirim. Eminim ki dünyada benim gibi kalıcı zarar görmüş, hayatları alt üst olmuş çok kişi vardır.’’

Bu yıl F3 sezonundaki geleceğine bakan Correa, daha herhangi bir amaç belirlemediğini ancak ilk yarışını sorunsuz bitirmenin bile onun için bir ‘’zafer’’ olacağını söyledi. Aynı zamanda gelecekte F2’ye dönme ihtimalini de reddetmiyor.

‘’Benim için ilk yarışı herhangi bir problem yaşamadan geçirmek bir zafer sayılacaktır.’’

‘’Önceden bir duyuru yapmak istemiyorum ancak ben bir sürücüyüm, rekabetçiyim ve herkes gibi pole ve galibiyet hedefliyorum.’’

‘’Bu sezon, önümüzdeki sezon için bir hazırlık görevi görecek, fakat Formula 2’ye dönme hedeflerimi de ortadan kaldırmıyorum.’’

‘’Yarışmak için ekonomik desteği bulabilecek miyiz görmemiz gerekiyor, çünkü yarışmak için büyük bütçeler gerekli. Bakacağız, ne olacağını hiçbir zaman bilemezsiniz.’’

Correa, 7-9 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek F3 sezon açılışı olan İspanya Grand Prix’sinde dikkat çekici bir geri dönüş yapacak.

FIA F3 ikinci sezon öncesi testini de erteledi

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Bu Haber Hakkında

Seri FIA F3
Pilotlar Juan Correa
Editör Tom Howard

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