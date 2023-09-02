Gabriel Bortoleto, 2023 Formula 3 şampiyonluğunu ilan etti!

Geçen sezon Formula Regional European By Alpine'de [FRECA] mücadele eden ve şampiyonayı iki zaferle altıncı sırada tamamlayan Bortoleto, bu sezon Trident ile F3'e geçmişti.

Yine kendisi gibi FRECA'dan yükselen Dino Beganovic, Paul Aron ve Gabriele Mini gibi isimlerin gerisinde kalacağı düşünülen Bortoleto'nun henüz ilk iki hafta sonunda herkesi şaşırttığını söyleyebiliriz: iki ana yarışta da galibiyet ve rahat bir şampiyona liderliği.

Erken bir dönemde aldığı şampiyona liderliğini sezon boyunca bırakmayan Bortoleto için en büyük silah istikrarı oldu, başta Pepe Marti ve Zak O'Sullivan olmak üzere önemli rakipleri sık sık puan kaybederken, kendisi arka arkaya 13 yarıştan puan almayı başardı.

Sonuç itibariyle, Belçika hafta sonunun ardından 38 puan gibi bir farkla son hafta sonuna giden Bortoleto, hafta sonundan alınacak maksimum puanın 39 puan olması nedeniyle epey avantajlıydı -öyle ki, Marti veya Aron'un pole pozisyonuna ulaşamaması, kendisini sıralama turları biter bitmez şampiyon yapabilecekti.

Cuma günü gerçekleşen sıralama seansını Aron üçüncü tamamlarken, Marti ancak 16. olabildi; bu da beklenenin gerçekleşmesi ve Bortoleto'nun şampiyonluğa ulaşması anlamına geliyordu!

Fernando Alonso'nun menajerlik firması A14 Management ile çalışan ve ihtiyacı olduğunda Alonso'dan destek aldığını söyleyen Bortoleto, hiç şüphesiz ki sezonun en büyük başarı hikayelerinden biri.

Bortoleto'nun kısa bir biyografisini bu yazıda bulabilirsiniz:: Geleceğin yıldızları: Fernando Alonso'nun öğrencileri