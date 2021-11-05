FRECA şampiyonu Saucy, 2022'de ART ile F3'te yarışacak

İsviçreli sürücü, bu haftanın başlarında ART Grand Prix ile Valencia'daki üç günlük sezon öncesi testinde piste çıkmış ve testin en iyi zamanını yapmıştı. Kontrat haberi de cuma günü geldi.

21 yaşındaki genç sürücü, Formula Regional European by Alpine şampiyonluğunu kazandığı 2021 sezonunda toplam 20 yarışa çıktı ve bunların 8'ini kazanırken, 10 da podyum aldı. Bu sayede de yılı 277 puanla ilk sırada kapattı. Bunun öncesinde şampiyonluk yaşadığı herhangi bir seri yoktu ve 2020 yılında Formula Renault Eurocup'ta yedinci olmuştu.

Saucy, "Motor sporlarındaki macerama, ART Grand Prix gibi harika bir ekiple devam etmekten onur ve mutluluk duyuyorum."

"Bu, 2021'deki harika yılımızın devamı."

"Takımı ve nasıl çalıştığını biliyorum ve bu gelecek sezona hazırlanmak anlamında çok değerli bir varlık olacak. Bu fırsat için sponsorlarıma teşekkür etmek istiyorum."

"Üzerinde çalışmam gereken birçok yeni parametre olmasına rağmen Valencia testi çok iyi geçti. Bunu söylerken, kendime bir hedef belirlemek için henüz çok erken olduğunu da biliyorum." dedi.

Takım yöneticisi Sebastien Philippe de anlaşmadan dolayı mutlu olduklarını ekledi.

Grégoire Saucy, ART Grand Prix Photo by: Formula Motorsport Ltd