Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Uygulamalarımızı indirin
© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Valencia sezon sonu testi 3. gün: Son günün lideri Saucy
FIA F3 Haberler

FRECA şampiyonu Saucy, 2022'de ART ile F3'te yarışacak

Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Formula Regional European by Alpine şampiyonu Gregoire Saucy, 2022 FIA Formula 3 sezonu için ART Grand Prix ile anlaştı.

FRECA şampiyonu Saucy, 2022'de ART ile F3'te yarışacak

İsviçreli sürücü, bu haftanın başlarında ART Grand Prix ile Valencia'daki üç günlük sezon öncesi testinde piste çıkmış ve testin en iyi zamanını yapmıştı. Kontrat haberi de cuma günü geldi.

21 yaşındaki genç sürücü, Formula Regional European by Alpine şampiyonluğunu kazandığı 2021 sezonunda toplam 20 yarışa çıktı ve bunların 8'ini kazanırken, 10 da podyum aldı. Bu sayede de yılı 277 puanla ilk sırada kapattı. Bunun öncesinde şampiyonluk yaşadığı herhangi bir seri yoktu ve 2020 yılında Formula Renault Eurocup'ta yedinci olmuştu.

Saucy, "Motor sporlarındaki macerama, ART Grand Prix gibi harika bir ekiple  devam etmekten onur ve mutluluk duyuyorum."

"Bu, 2021'deki harika yılımızın devamı."

"Takımı ve nasıl çalıştığını biliyorum ve bu gelecek sezona hazırlanmak anlamında çok değerli bir varlık olacak. Bu fırsat için sponsorlarıma teşekkür etmek istiyorum."

"Üzerinde çalışmam gereken birçok yeni parametre olmasına rağmen Valencia testi çok iyi geçti. Bunu söylerken, kendime bir hedef belirlemek için henüz çok erken olduğunu da biliyorum." dedi.

Takım yöneticisi Sebastien Philippe de anlaşmadan dolayı mutlu olduklarını ekledi.

Grégoire Saucy, ART Grand Prix

Grégoire Saucy, ART Grand Prix

Photo by: Formula Motorsport Ltd

paylaşım
yorumlar
Valencia sezon sonu testi 3. gün: Son günün lideri Saucy
Önceki haber

Valencia sezon sonu testi 3. gün: Son günün lideri Saucy
Yorumları görüntüle
ART Grand Prix Daha fazlası
ART Grand Prix
F3 Avusturya: Vesti, Hauger'in önünde kazandı Spielberg
FIA F3

F3 Avusturya: Vesti, Hauger'in önünde kazandı

Barselona F2 testi: En hızlısı Lundgaard Barcelona Nisan testi
FIA F2

Barselona F2 testi: En hızlısı Lundgaard

ART GP sürücüsü Smolyar, F3 Avusturya testlerinin ilk gününü, ilk sırada tamamladı
FIA F3

ART GP sürücüsü Smolyar, F3 Avusturya testlerinin ilk gününü, ilk sırada tamamladı

Son Haberler

FRECA şampiyonu Saucy, 2022'de ART ile F3'te yarışacak
FIA F3 FIA F3

FRECA şampiyonu Saucy, 2022'de ART ile F3'te yarışacak

Valencia sezon sonu testi 3. gün: Son günün lideri Saucy
FIA F3 FIA F3

Valencia sezon sonu testi 3. gün: Son günün lideri Saucy

Valencia F3 sezon sonu testi 2. gün: Crawford ve Prema lider
FIA F3 FIA F3

Valencia F3 sezon sonu testi 2. gün: Crawford ve Prema lider

F3 Valencia sezon sonu testi: İlk günün lideri Doohan
FIA F3 FIA F3

F3 Valencia sezon sonu testi: İlk günün lideri Doohan

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.