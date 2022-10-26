FRECA şampiyonu Beganovic, Prema ile Formula 3'e geçiyor

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Geçtiğimiz hafta Mugello'da şampiyonluğunu ilan eden Beganovic, Formula 3'te bir diğer FRECA sürücüsü Paul Aron ile takım arkadaşı olacak.

2020 sezonunda Prema ile İtalya Formula 4'te yarışan ve ilk sezonunda üçüncü olarak dikkatleri üzerine çeken Beganovic, sezonun ardından Ferrari Sürücü Akademisi (FDA) bünyesine katıldı.

2021 sezonunda yine Prema ile FRECA'ya geçen ve ilk sezonunu 13. sırada tamamlayan Beganovic, aynı sezon eş zamanlı olarak Asya Formula 3'te de yarıştı ve yedinci oldu.

Son olarak 2022 sezonunda da FRECA-Asya F3 programını sürdüren İsveçli sürücü, Asya F3'te beşinci olurken FRECA'da ise dört galibiyet ve 12 podyum ile çok iyi bir sezon geçirdi ve en yakın rakibi Gabriele Mini'nin 40 puan önünde şampiyonluğa ulaştı.

Formula 3 hamlesi hakkında konuşan Beganovic, "Prema ile 2023 sezonunda Formula 3'te yarışacağım için gerçekten çok mutluyum."

"Bu, Prema ile dördüncü sezonumuz ve kendileriyle çalışmaya devam edebilmekten ötürü gururluyum. Takımın F3 karnesi inanılmaz, her sezon en az bir klasmanda şampiyonluğa ulaşmayı başardılar."

"Uzun süredir birlikte çalıştığımız için bunun hem benim hem de takımın geleceği için kesinlikle doğru yönde atılmış bir adım olduğunu düşünüyorum."

"Jerez'deki testler bizi gelecek yılın hazırlıkları için iyi bir konuma getirdi ve bu seviyeden devam etmek istiyoruz." dedi.

Dino Beganovic, Prema Photo by: Prema Powerteam

Beganovic'in takım arkadaşı ve Mercedes akademi sürücüsü Aron'un da aynı şekilde Prema ile uzun bir geçmişi bulunmakta. Tıpkı Beganovic gibi 2019'da Prema ile İtalya Formula 4'te mücadele eden Aron, sezonu üçüncü tamamlamıştı.

Aron, 2020'de ART ile Formula Renault Eurocup'a geçti, ancak 2021'te Prema'ya dönerek FRECA'da mücadele etmeye başladı.

Prema takım patronu Rene Rosin, "Dino ile tek koltuklu serilere geçiş yaptığından bu yana çalışıyoruz ve 2023'te de devam edeceğimiz için çok mutluyuz."

"Formula 4 ve Formula Regional'da birlikte her geçen yarış daha etkileyici sonuçlar elde ettik, FRECA'daki başarısı da onun ne kadar yetkin ve seçkin bir sürücü haline geldiğini gösteriyor."

"2023 sezonu kariyerinin geri kalanını şekillendirmede önemli bir adım olacak, kendisi büyük umut vadeden bir sürücü."

"Dino'yu en başından itibaren olumlu bir etki yaratması için desteklemeye hazırız ve kış arası boyunca mümkün olduğunca sıkı çalışacağız." dedi.