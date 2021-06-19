Fransa F3: Leclerc, Prema'daki ilk galibiyetini aldı

Monakolu çaylak sürücü, tersine grid olan yarışta pole pozisyonunu kazanmasıyla, İtalyan takımla birlikte Formula 3'teki ilk puanlarını aldı ve yarışı, şu anda şampiyonayı lider götüren takım arkadaşının hemen önünde bitirdi.

Prema, yarışı üçüncü sırada götüren Olli Caldwell'le birlikte podyumda tamamen kendi takımını görmeyi umuyordu ancak MP Motorsport'tan Victor Martins yarışın son turunda Prema sürücüsünü geçerek, bu hafta sonu art arda ikinci podyumunu almış oldu.

Trident'ten Jack Doohan, yarışı beşinci sırada tamamlarken, takım arkadaşı Clement Novalak ise kendi ülkesindeki yarışı altıncı sırada tamamladı.

Doohan, Hitech Grand Prix'den Ayuma Iwasa'yı ikinci turda geçip, dördüncü sırayı aldı. O sırada da kaza yapan Collet'in yarışı sonlandı.

Beşinci turda, Doohan podyum savaşındaki üçlünün en arkasına yerleşti ve üçüncü sıradaki Hauger'in sadece bir saniye arkasındaydı. Martins'de, Doohan'ın bir saniye arkasında yer alıyordu.

Ancak iki tur sonra Martins, Doohan'ı geçmeyi başardı. Hauger ise, Caldwell'in ikinciliğini eline aldı ve Leclerc'in 1.8 saniye arkasına yerleşti.

Carlin'den Ido Cohen, HWA Racelab'den Rafael Villagomez'le bir kazaya dahil olduğu için ceza aldı. Cohen sonrasında pite döndü ve yarıştan çekildi.

Yarışın bitimine iki tur kala ART Grand Prix'den Alexander Smolyar, Hitech Grand Prix'den Ayuma Iwasa ve Jenzer Motorsport'tan Calan Williams'la yedincilik için mücadele etti ve bu mücadeleden önde çıktı. Williams sonunda Iwasa'yı son turda geçerek sekizinci oldu.

ART Grand Prix'den Frederik Vesti, yarınki ana yarışta pole pozisyonundan başlayacak ve hemen ardında ikinci sırada Hauger olacak.

Martins üçüncü sıradan başlarken, Doohan dördüncü ve Collet de beşinci sıradan başlayacak.

Yarış sonuçları: