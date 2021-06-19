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FIA F3 / Paul Ricard Yarış raporu

Fransa F3: Leclerc, Prema'daki ilk galibiyetini aldı

Ekleyen:
Çeviren:
Betim Aker
, Editör

Arthur Leclerc, Cumartesi günkü ikinci sprint yarışını kazanarak FIA Formula 3'teki ilk galibiyetini almış oldu ve takım arkadaşı Dennis Hauger'in ikinci olmasıyla Prema Racing yarışı 1-2 şeklinde tamamladı.

Fransa F3: Leclerc, Prema'daki ilk galibiyetini aldı

Monakolu çaylak sürücü, tersine grid olan yarışta pole pozisyonunu kazanmasıyla, İtalyan takımla birlikte Formula 3'teki ilk puanlarını aldı ve yarışı, şu anda şampiyonayı lider götüren takım arkadaşının hemen önünde bitirdi.

Prema, yarışı üçüncü sırada götüren Olli Caldwell'le birlikte podyumda tamamen kendi takımını görmeyi umuyordu ancak MP Motorsport'tan Victor Martins yarışın son turunda Prema sürücüsünü geçerek, bu hafta sonu art arda ikinci podyumunu almış oldu.

Trident'ten Jack Doohan, yarışı beşinci sırada tamamlarken, takım arkadaşı Clement Novalak ise kendi ülkesindeki yarışı altıncı sırada tamamladı.

Doohan, Hitech Grand Prix'den Ayuma Iwasa'yı ikinci turda geçip, dördüncü sırayı aldı. O sırada da kaza yapan Collet'in yarışı sonlandı.

Beşinci turda, Doohan podyum savaşındaki üçlünün en arkasına yerleşti ve üçüncü sıradaki Hauger'in sadece bir saniye arkasındaydı. Martins'de, Doohan'ın bir saniye arkasında yer alıyordu.

Ancak iki tur sonra Martins, Doohan'ı geçmeyi başardı. Hauger ise, Caldwell'in ikinciliğini eline aldı ve Leclerc'in 1.8 saniye arkasına yerleşti.

Carlin'den Ido Cohen, HWA Racelab'den Rafael Villagomez'le bir kazaya dahil olduğu için ceza aldı. Cohen sonrasında pite döndü ve yarıştan çekildi.

Yarışın bitimine iki tur kala ART Grand Prix'den Alexander Smolyar, Hitech Grand Prix'den Ayuma Iwasa ve Jenzer Motorsport'tan Calan Williams'la yedincilik için mücadele etti ve bu mücadeleden önde çıktı. Williams sonunda Iwasa'yı son turda geçerek sekizinci oldu.

ART Grand Prix'den Frederik Vesti, yarınki ana yarışta pole pozisyonundan başlayacak ve hemen ardında ikinci sırada Hauger olacak.

Martins üçüncü sıradan başlarken, Doohan dördüncü ve Collet de beşinci sıradan başlayacak.

Yarış sonuçları:

Sıra # Sürücü Takım Zaman Fark
1 2 Arthur Leclerc Italy Prema Powerteam 37'46.891  
2 1 Norway Dennis Hauger Italy Prema Powerteam 37'51.172 4.281
3 17 France Victor Martins Netherlands MP Motorsport 37'54.935 8.044
4 3 United Kingdom Olli Caldwell Italy Prema Powerteam 37'56.274 9.383
5 4 Australia Jack Doohan Italy Trident 37'56.958 10.067
6 5 United Kingdom Clement Novalak Italy Trident 37'59.648 12.757
7 8 Russian Federation Alexander Smolyar France ART Grand Prix 38'04.933 18.042
8 26 Australia Calan Williams Switzerland Jenzer Motorsport 38'07.555 20.664
9 11 Ayumu Iwasa United Kingdom Hitech Racing 38'09.081 22.190
10 7 Denmark Frederik Vesti France ART Grand Prix 38'11.821 24.930
11 6 Germany David Schumacher Italy Trident 38'12.251 25.360
12 29 United States Logan Sargeant Czech Republic Charouz Racing System 38'12.779 25.888
13 14 Italy Matteo Nannini Germany HWA AG 38'12.825 25.934
14 10 Jak Crawford United Kingdom Hitech Racing 38'13.266 26.375
15 21 Italy Lorenzo Colombo Spain Campos Racing 38'17.496 30.605
16 20 Pierre-Louis Chovet Spain Campos Racing 38'17.877 30.986
17 9 United States Juan Correa France ART Grand Prix 38'18.375 31.484
18 30 Brazil Enzo Fittipaldi Czech Republic Charouz Racing System 38'18.407 31.516
19 19 Tijmen van Netherlands MP Motorsport 38'20.502 33.611
20 12 Czech Republic Roman Staněk United Kingdom Hitech Racing 38'21.053 34.162
21 15 Oliver Rasmussen Germany HWA AG 38'23.799 36.908
22 24 United States Kaylen Frederick United Kingdom Carlin 38'25.198 38.307
23 25 United Kingdom Jonny Edgar United Kingdom Carlin 38'29.005 42.114
24 22 Amaury Cordeel Spain Campos Racing 38'33.145 46.254
25 31 Reshad de Czech Republic Charouz Racing System 38'38.921 52.030
26 27 United Kingdom Johnathan Hoggard Switzerland Jenzer Motorsport 38'43.062 56.171
27 16 Rafael Villagómez Germany HWA AG 38'45.468 58.577
28 28 Filip Ugran Switzerland Jenzer Motorsport 38'49.453 1'02.562
  23 Ido Cohen United Kingdom Carlin 6 laps  
  18 Caio Collet Netherlands MP Motorsport    
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