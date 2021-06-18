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FIA F3 / Paul Ricard Haberler

Fransa F3: Hauger, antrenman seansında zaman tablosunun zirvesinde

Ekleyen:
Çeviren:
Selin Elif Köse

Prema Racing pilotu Dennis Hauger, Paul Ricard’da Formula 3 antrenman seansının son dakikasında attığı turla MP Motorsport’dan Caio Collet’i geçerek zaman tablolarının zirvesine yerleşti.

Fransa F3: Hauger, antrenman seansında zaman tablosunun zirvesinde

Barselona’dan galibiyetle ayrılan ve şu anda şampiyonayı lider götüren Hauger, 1:51.478’lik zaman turuyla Collet’in 0.2 saniye önünde seansın en hızlı ismi oldu.

Trident’den Jack Doohan 0.3 saniye geride üçüncü olurken hemen gerisinde ART Grand Prix pilotu Frederik Vesti yer aldı.

MP Motorsport’dan Victor Martins ise ülkesinde düzenlenen yarış hafta sonunda 5. en hızlı turu atarken 6. sıraya Hitech Grand Prix’nin 16 yaşındaki çaylak pilotu Jak Crawford yerleşti.

COVID-19’a yakalanan Laszlo Toth’un yerine Campos Racing ile piste çıkan Pierre-Louis Chovet ilk başta 1:55.469’luk bir zaman turu atsa da takım arkadaşı Amaury Cordeel, 1.2 saniye farkla öne geçti.

Alpine akademisi pilotu Collet 1:53.164 ile ilk sıraya yükseldi ama çok geçmeden Red Bull akademisi pilotu Haguer, dereceyi 1:52.297’ye indirdi.

Charouz Racing System’dan Reshad de Gerus, 2. virajı genişten aldı ve piste doğru bir şekilde geri dönmedi. Yetkililer, bu olayın üzerinden geçecek.

Seansın bitimine 20 dakika kala Gerus 6. virajda bariyerlere çarptı ve kırmızı bayraklar çıktı. Fakat, genç sürücü pitlere dönmeyi başardı ve 6 dakika sonra seans tekrar başlatıldı.

Caio Collet

Caio Collet

Photo by: Dutch Photo Agency

Rafael Villagomez ise finişe 10 dakika kala spin attı ve sanal güvenlik aracı çıktı. Ancak HWA Racelab pilotu, aracını çalıştırmayı başardı ve ikinci kez kırmızı bayrakların çıkmasının önüne geçilmiş oldu.

Jenzer Motorsport pilotu Johnathan Hoggard, 1:52.255’lik turuyla ile ilk 10’u tamamlayan isim oldu.

Pazar günkü feature yarışını belirlemek için sıralama turları bu öğleden sonra gerçekleştirilecek ve cumartesi sabah düzenlenecek olan sprint yarışının gridi içinse ilk 10 tersine çevirilecek.

İlk yarışta ilk 10 sıraya yerleşen pilotların ise aynı şekilde cumartesi öğleden sonra ikinci sprint yarışına ters sıradan başlayacak.

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