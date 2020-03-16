Fraga, Red Bull'un genç sürücü programına katıldı

Bu karar, Fraga'nın Yeni Zelanda'daki 2020 Toyota Racing Series şampiyonluğunu, başka bir Red Bull sürücüsü Liam Lawson'ı yenmesinden bir ay sonra geldi.

2017'de Brezilya Formula 3'ü şampiyon olarak tamamlayan Fraga, şimdiye kadar yarıştığı tüm serilerde ilk dörde girmeyi başardı.

2019'da ise Formula Regional Avrupa Şampyionası'nı dört galibiyet ve 11 podyumla üçüncü sırada noktaladı.

21 yaşındaki sürücü aynı zamanda Espor'da ciddi deneyimlere de sahip ve geçmişte bazı yarışlarda yer aldı.

2020'de yeni FIA F3 serisi için Charouz'la anlaşan Brezilyalı pilot, burada Niko Kari ve David Schumacher'le takım arkadaşı olacak.

Red Bull, Ocak ayında genç sürücü kadrosunu resmen açıklamıştı. Daha sonra Formula 2'de Carlin'le yarışacak Jehan Daruvala da sürücü programına katıldı. Ayrıca Sergio Sette Camara da yedek pilot haline geldi.

Fraga böylelikle Juri Vips, Yuki Tsunoda, Jak Crawford ve Liam Lawson gibi isimlere katılmış olacak.