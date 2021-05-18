Formula 3, Türkiye'deki yarışın iptalinden sonra Fransa'daki yarışı öne çekti

FIA F3 Dünya Şampiyonası'nın bir sonraki yarışının, 25-27 Haziran tarihleri arasında Fransa Grand Prix'si hafta sonunda, yapılması planlanmıştı ancak COVID-19 seyahat yasakları nedeniyle İstanbul Park'ta yapılacak olan Türkiye Grand Prix'si iptal edildi.

Bu iptalden sonra tekrar düzenlenen takvimde Fransa Grand Prix'si bir hafta öne çekildi ve Avusturya'da yapılacak bir yarış daha eklendi. Böylelikle, 25-27 Haziran ve 2-4 Temmuz tarihleri arasında, Avusturya'da iki yarış hafta sonu geçirilecek.

Bu da, F3'ün bir sonraki yarışının 18-20 Haziran tarihlerine çekilmesi anlamına geldi ve serinin üçüncü yarışının, 2-4 Temmuz tarihleri arasında Spielberg'deki Avusturya Grand Prix'sinde yapılması planlanıyor.

W Series ise, ilk yarış tarihini değiştirmeyip, yarışın yapılacağı yeri değiştirmeyi tercih etti ve böylelikle serinin 2021'deki ilk yarışının 25-27 Haziran tarihleri arasında Red Bull Ring'de yapılması planlanıyor.

İki seri de, yarış hafta sonlarında Formula 1'in ana etkinliğine destek etkinlikler olarak gerçekleştirilecek.

Bu sezon, F3'te yedi yarış hafta sonu gerçekleştirilecek. Her hafta sonunda 3 yarış yapılan seride bu sezon, tam 21 yarış düzenlenmiş olacak. Geçtiğimiz sezonlarda F3'te 18'er yarış düzenleniyordu.

İkinci yarış hafta sonundan önce, Prema Racing'den Dennis Hauger şu anda Sürücüler Şampiyonası'nı lider götürüyor. Takım arkadaşı Olli Caldwell ikinci sırada ve Trident'ten Clement Novalak ise üçüncü sırada.

Son şampiyon Prema, Takımlar Sampiyonası'nı en ön sırada götürürken, Trident ikinci ve MP Motorsport ise üçüncü sırada.

Tekrar düzenlenmiş F3 yarış takvimi:

Tarih Konum 19 Haziran Le Castellet, Fransa 3 Temmuz Spielberg, Avusturya (Avusturya Grand Prix destek yarışı) 31 Temmuz Budapeşte, Macaristan 28 Ağustos Spa-Francorchamps, Belçika 4 Eylül Zandvoort, Hollanda 23 Ekim Austin, Amerika Birleşik Devletleri