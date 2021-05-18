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FIA F3 / Paul Ricard Haberler

Formula 3, Türkiye'deki yarışın iptalinden sonra Fransa'daki yarışı öne çekti

Ekleyen:
Çeviren:
Betim Aker
, Editör

FIA Formula 3, Türkiye Grand Prix'sinin iptalinden sonra değişen takvim nedeniyle, Fransa'da yapacakları ikinci yarışı bir hafta öne çekti.

Formula 3, Türkiye'deki yarışın iptalinden sonra Fransa'daki yarışı öne çekti

FIA F3 Dünya Şampiyonası'nın bir sonraki yarışının, 25-27 Haziran tarihleri arasında Fransa Grand Prix'si hafta sonunda, yapılması planlanmıştı ancak COVID-19 seyahat yasakları nedeniyle İstanbul Park'ta yapılacak olan Türkiye Grand Prix'si iptal edildi.

Bu iptalden sonra tekrar düzenlenen takvimde Fransa Grand Prix'si bir hafta öne çekildi ve Avusturya'da yapılacak bir yarış daha eklendi. Böylelikle, 25-27 Haziran ve 2-4 Temmuz tarihleri arasında, Avusturya'da iki yarış hafta sonu geçirilecek.

Bu da, F3'ün bir sonraki yarışının 18-20 Haziran tarihlerine çekilmesi anlamına geldi ve serinin üçüncü yarışının, 2-4 Temmuz tarihleri arasında Spielberg'deki Avusturya Grand Prix'sinde yapılması planlanıyor.

W Series ise, ilk yarış tarihini değiştirmeyip, yarışın yapılacağı yeri değiştirmeyi tercih etti ve böylelikle serinin 2021'deki ilk yarışının 25-27 Haziran tarihleri arasında Red Bull Ring'de yapılması planlanıyor.

İki seri de, yarış hafta sonlarında Formula 1'in ana etkinliğine destek etkinlikler olarak gerçekleştirilecek.

Bu sezon, F3'te yedi yarış hafta sonu gerçekleştirilecek. Her hafta sonunda 3 yarış yapılan seride bu sezon, tam 21 yarış düzenlenmiş olacak. Geçtiğimiz sezonlarda F3'te 18'er yarış düzenleniyordu.

İkinci yarış hafta sonundan önce, Prema Racing'den Dennis Hauger şu anda Sürücüler Şampiyonası'nı lider götürüyor. Takım arkadaşı Olli Caldwell ikinci sırada ve Trident'ten Clement Novalak ise üçüncü sırada.

Son şampiyon Prema, Takımlar Sampiyonası'nı en ön sırada götürürken, Trident ikinci ve MP Motorsport ise üçüncü sırada.

Tekrar düzenlenmiş F3 yarış takvimi:

Tarih Konum
19 Haziran    Le Castellet, Fransa
3 Temmuz  Spielberg, Avusturya (Avusturya Grand Prix destek yarışı)   
31 Temmuz Budapeşte, Macaristan 
28 Ağustos Spa-Francorchamps, Belçika     
4 Eylül Zandvoort, Hollanda   
23 Ekim  Austin, Amerika Birleşik Devletleri     
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Seri FIA F3
Etkinlik Paul Ricard
Editör Megan White

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