Formula 3, Jerez sezon öncesi testini erteledi

Formula 1'in destek serisi, 25-26 Şubat tarihleri arasında üç sezon öncesi testinden ilkine ev sahipliği yapması için Jerez'le anlaşmışı.

Ancak İspanya Sağlık Bakanlığı, COVID-19'un yayılımını önlemek için Birleşik Krallık'tan gelenlere seyahat yasağı getirmişti ve geçtiğimiz günlerde bu süreyi 2 Mart'a kadar uzatmayı tercih ettiler. Bu kararın ardından organizatörler, Jerez testiyle ilgili planı iptal etmek zorunda kaldı.

Yasak, bu yıl üçer araçla yarışacak olan Carlin ve Hitech Grand Prix'in iki günlük teste katılamayacağı anlamına geliyor.

FIA F3 organizatörleri şampiyonanın resmi web sitesinden, testin yeniden planlanacağını belirten kısa bir açıklama yayınladı.

Açıklamada, "25-26 Şubat tarihleri arasında İspanya'nın Jerez pistinde yapılması planlanan ilk 2021 FIA Formula 3 sezon öncesi testi ertelenecek." bilgisi paylaştı.

F3, ikinci sezon öncesi testini 16-17 Mart tarihleri arasında Barselona'da düzenleyecek ve ardından 3-4 Nisan'da Avusturya'nın Red Bull Ring pistinde iki günlük bir test daha yapılacak.

Barselona testi, şu noktada Birleşik Krallık'la ilgili seyahat yasağı için belirlenen sürenin dışında kalıyor.

Sezon, 7-9 Mayıs'ta İspanya'da başlayacak.

2021 sezonu öncesinde henüz doldurulmamış dokuz koltuk bulunuyor.

2021 FIA F3 gridi: