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FIA F3 / Son dakika

Formula 3, Jerez sezon öncesi testini erteledi

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Formula 3, Jerez sezon öncesi testini erteledi
Ekleyen:
, News editor
Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Bu ayın sonlarında Jerez'de yapılacak olan ilk FIA Formula 3 Şampiyonası sezon öncesi testi, Birleşik Krallık'tan gelenlere uygulanan COVID-19 seyahat yasağı nedeniyle ertelendi.

Formula 1'in destek serisi, 25-26 Şubat tarihleri arasında üç sezon öncesi testinden ilkine ev sahipliği yapması için Jerez'le anlaşmışı.

Ancak İspanya Sağlık Bakanlığı, COVID-19'un yayılımını önlemek için Birleşik Krallık'tan gelenlere seyahat yasağı getirmişti ve geçtiğimiz günlerde bu süreyi 2 Mart'a kadar uzatmayı tercih ettiler. Bu kararın ardından organizatörler, Jerez testiyle ilgili planı iptal etmek zorunda kaldı.

Yasak, bu yıl üçer araçla yarışacak olan Carlin ve Hitech Grand Prix'in iki günlük teste katılamayacağı anlamına geliyor.

FIA F3 organizatörleri şampiyonanın resmi web sitesinden, testin yeniden planlanacağını belirten kısa bir açıklama yayınladı.

Açıklamada, "25-26 Şubat tarihleri arasında İspanya'nın Jerez pistinde yapılması planlanan ilk 2021 FIA Formula 3 sezon öncesi testi ertelenecek." bilgisi paylaştı.

F3, ikinci sezon öncesi testini 16-17 Mart tarihleri arasında Barselona'da düzenleyecek ve ardından 3-4 Nisan'da Avusturya'nın Red Bull Ring pistinde iki günlük bir test daha yapılacak.

Barselona testi, şu noktada Birleşik Krallık'la ilgili seyahat yasağı için belirlenen sürenin dışında kalıyor.

Sezon, 7-9 Mayıs'ta İspanya'da başlayacak.

2021 sezonu öncesinde henüz doldurulmamış dokuz koltuk bulunuyor.

2021 FIA F3 gridi:
 
Prema Racing Arthur Leclerc Dennis Hauger Olli Caldwell
Trident David Schumacher Açıklanmadı Açıklanmadı
ART Grand Prix Frederik Vesti Aleksandr Smolyar Juan Manuel Correa
Hitech Grand Prix Jak Crawford Ayumu Iwasa Roman Stanek
HWA Racelab Matteo Nannini Rafael Villagomez Oliver Rasmussen
MP Motorsport Victor Martins Caio Colet Açıklanmadı
Campos Racing Amaury Cordeel Lorenzo Colombo Açıklanmadı
Carlin Buzz Racing Jonny Edgar Ido Cohen Açıklanmadı
Jenzer Motorsport Calan Williams Pierre-Louis Chovet Açıklanmadı
Charouz Racing System Açıklanmadı Açıklanmadı Açıklanmadı
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Seri FIA F3
Editör Tom Howard

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