Floersch, Alpine Akademisi'ne katıldı!

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PHM Charouz ile F3'e dönmeyi başaran Alman sürücü, Alpine'in çeşitliliği arttırmak amacıyla başlattığı "Race(H)er" programının bir parçası olacak.

Programın amacı, gelecekte F1'de bir kadın sürücünün yer alması amacıyla gereken kaynağı ve eğitimi sağlamak.

Floersch böylece bu yıl F3'te yarışacak üçüncü Alpine sürücüsü oldu; diğer iki isimse Hitech sürücüsü Gabriele Mini ve ART sürücüsü Nikola Tsolov.

F3'e dönüşünün açıklandığı gün bir açıklama yapan Floersch, "Bu sezon PHM Charouz ile seriye döndüğüm için gerçekten heyecanlı ve çok mutluyum."

"Hedefim her zaman en iyilerin en iyileriyle yarışmak olmuştur."

"Kariyerimin başından bu yana, arka planda ekibimle birlikte her gün bu hedef doğrultusunda çok sıkı çalışıyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Sophia Florsch, Richard Mille Racing Fotoğraf: Marc Fleury

Tek koltuklu serilerde yarışmaya 2016 sezonunda başlayan Floersch, o sene yarıştığı ADAC Formula 4'te iyi bir performans sergiledi ve seri tarihinin puan alan ilk kadın sürücüsü oldu.

Sonraki sene FRECA'da yedinci olarak dikkatleri üzerine çeken Alman sürücü, böylece sonraki sene Avrupa F3'te yarışma imkanı buldu -ancak Macau'da geçirdiği büyük kaza kariyerini biraz yaraladı.

2020 sezonunda Campos Racing ile ilk kez FIA F3'te yarışan Floersch, sonrasında spor otomobil yarışlarına geçerek Le Mans 24 Saat, WEC, ELMS ve DTM'de yer aldı.

PHM Charouz takım patronu Roland Rehfeld, "Sophia'nın açık kokpite geri dönme ve bu rekabetçi alanda meydan okumayı kabul etme kararına büyük saygı duyuyorum."

"Çeşitli sınıflarda yarışmış ve çok deneyimli bir isim, ayrıca çok profesyonel bir tutum ve çalışma tarzına sahip."

"Yarış dünyası bugüne kadar onun diğer pek çok erkek sürücüden daha hırslı ve odaklanmış olmasına yardımcı oldu."

"PHM Charouz olarak yeni sezonda onu zirveye giden yolda desteklemek için elimizden geleni yapacağız." dedi.