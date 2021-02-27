FIA F3 ikinci sezon öncesi testini de erteledi

Formula 3'ün ilk sezon öncesi testi normalde bu hafta Jerez'de yapılacaktı ancak seyahat kısıtlamaları nedeniyle bu test zaten iptal edilmişti.

Organizatörler, İspanya Sağlık Bakanlığı'nın İngiltere'den gelenlere karşı uyguladıkları seyahat yasağını uzatma kararı almasının ardından, 16-17 Mart'ta yapılması planlanan Barselona testini erteleme kararı aldı.

Bunun temel sebebi, bu yıl üçer araçla yarışacak olan Carlin ve Hitech GP takımlarının İngiltere'de yer alıyor olması ve her iki teste de katılamayacak olması.

FIA F3 organizatörleri, şampiyonanın resmi web sitesi üzerinden yaptıkları açıklama ile testin ertelendiğini doğruladılar.

Açıklamada,” 16-17 Mart'ta Barcelona'da yapılması planlanan 2021 FIA Formula 3 Sezon öncesi testi ertelendi."

“Bu, İspanya Sağlık Bakanlığı'nın İngiltere'den gelenlere uyguladığı seyahat yasağını 16 Mart'a kadar uzatmasının ardından yapıldı."

“Bu yasak, İngiliz Carlin ve Hitech Grand Prix'nin yanı sıra herhangi bir İngiliz sürücüsünün iki günlük bir teste katılımını imkansız kılıyor."

“Sonuç olarak testin daha ileri bir tarih için yeniden planlanmasına karar verildi ve bu tarihler zamanı geldiğinde ilan edilecek.” dedi.

Şampiyona Jerez ve Barselona'daki testlerin tarihlerini henüz doğrulamadı.

Ancak 3-4 Nisan için Avusturya'nın Red Bull Ring pistinde iki günlük bir test yapılması planlanıyor.

2021 sezonu, 7-9 Mayıs'ta gerçekleştirilecek Formula 1 İspanya Grand Prix'siyle start alacak.