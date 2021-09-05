FIA F3 finali Amerika'dan Rusya'ya alındı

F3'ün finali 22-24 Ekim tarihleri arasında Birleşik Devletler GP hafta sonunda Austin'de gerçekleştirilecekti ancak son değişiklikle birlikte 24-26 Eylül tarihleri arasında Rusya GP hafta sonunda gerçekleştirilecek.

Organizatörlerden yapılan açıklamada, Austin yarışını düzenlemenin çok yüksek maliyetli olacak olması nedeniyle böyle bir karar alındığı belirtildi.

Bu, F3 finalinin Formula 2'nin de olacağı Rusya GP hafta sonunda yapılacağı manasına geliyor.

Takımlara bu bilgilendirme bu hafta sonu Hollanda'da yapıldı.

Yapılan açıklamada, "FIA Formula 3 Şampiyonası organizatörü, Formula 1 ve FIA, 2021 F3 sezonunun Austin, Amerika yerine 24-26 Eylül tarihleri arasında Soçi, Rusya'da Formula 1 ve Formula 2 yarışlarının yanında yapılacağını duyuruyor."

"Takvimdeki bu değişiklik kararı, kaçınılmaz lojistik değişikliklerin planlanan Austin F3 etkinlikleri için harcamaları büyük ölçüde etkilemesi nedeniyle tüm taraflar tarafından ortak bir şekilde alındı."

"F3 organizatörü, Soçi hafta sonunda F2 ve F3 için 3 yarış yapılacağını doğruluyor." denildi.

W Series'in de Austin'de finalini yapması planlanıyordu. O yarışla alakalı şu an için bir değişiklik yok.