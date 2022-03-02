FIA F3 Bahreyn testi 1. gün: Maloney günün en hızlısı

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Formula 3'te yeni sezon Bahreyn testleriyle beraber başladı.

Sabah bölümünün en hızlı derecesi Prema sürücüsü Arthur Leclerc'ten geldi. Monakolu sürücü 1:48.005'lik turuyla Zane Maloney'in 0.013 saniye önünde seansı lider tamamladı. Üçüncü sırayı ise Reece Ushijima aldı.

Günün en hızlı dereceleri ise öğleden sonra geldi.

Barbadoslu çaylak yıldız Maloney, Bahreyn Uluslararası Pisti'nde gerçekleştirilen testin öğleden sonra bölümünde 1:47.164 yaptı ve günü zirvede kapattı.

Jenzer Motorsport'un çaylak ismi William Alatalo 0.1 saniye geride ikinci ve Prema'nın genç yeteneği Jak Crawford üçüncü oldu.

Seans içerisinde dereceler çok yakındı ve Trident'in diğer pilotu Roman Stanek, takım arkadaşı Maloney'in sadece 0.2 saniye gerisinde dördüncü olurken, bu yıl seriye giren Van Amersfoort Racing'de Franco Colapinto 1:47.943'lük turuyla beşinci oldu

Geçen yıl pilotlar şampiyonasında beşinci sırada yer alan Alpine destekli Victor Martins, ART Grand Prix ile katıldığı seansı altıncı bitirdi.

Prema sürücüsü Leclerc, günü yedinci kapatırken, çaylak Reece Ushijima (Van Amersfoort Racing) sekizinci, Ferrari destekli Ollie Bearman (Prema) dokuzuncu oldu.

Gün içerisinde hem Ushijima hem de David Vidales, pist üstünde kalarak kırmızı bayraklara sebep oldular.

2022 sezonu için ART Grand Prix'de kalan Juan Manuel Correa, COVID-19 testindeki belirsizlik nedeniyle testte yer almadı.

F3 sezon öncesi testi - Cuma sonuçları:

Poz. Sürücü Takım Sabah Ö. Sonra 1 Zane Maloney Trident 1:48.018s 1:47.614s 2 William Alatalo Jenzer Motorsport 1:48.184s 1:47.783s 3 Jak Crawford Prema 1:49.115s 1:47.799s 4 Roman Stanek Trident 1:48.515s 1:47.854s 5 Franco Colapinto Van Amersfoort Racing 1:48.184s 1:47.943s 6 Victor Martins ART Grand Prix 1:48.764s 1:47.992s 7 Arthur Leclerc Prema 1:48.005s 1:48.071s 8 Reece Ushijima Van Amersfoort Racing 1:48.035s 1:49.113s 9 Oliver Bearman Prema 1:48.318s 1:48.051s 10 Gregoire Saucy ART Grand Prix 1:48.903s 1:48.085s 11 Isack Hadjar Hitech GP 1:48.089s 1:48.524s 12 Kaylen Frederick Hitech GP 1:48.128s 1:49.135s 13 Alexander Smolyar MP Motorsport 1:48.144s 1:48.722s 14 Francesco Pizzi Charouz Racing System 1:48.843s 1:48.158s 15 Jonny Edgar Trident 1:48.598s 1:48.295s 16 Pepe Marti Campos Racing 1:48.473s 1:48.532s 17 Patrik Pasma Jenzer Motorsport 1:48.824s 1:48.574s 18 Kush Maini MP Motorsport 1:48.809s 1:49.059s 19 Ido Cohen Jenzer Motorsport 1:48.878s 2:09.329s 20 Zak O’Sullivan Carlin 1:48.951s 1:48.883s 21 Ayrton Simmons Charouz Racing System 1:49.118s 1:48.919s 22 Caio Collet MP Motorsport 1:49.036s 1:48.948s 23 Enzo Trulli Carlin 1:49.074s Yok 24 Laszlo Toth Charouz Racing System 1:50.066s 1:49.129s 25 Brad Benavides Carlin 1:49.430s 1:49.212s 26 Rafael Villagomez Van Amersfoort Racing 1:49.217s 1:49.762s 27 David Vidales Campos Racing 1:49.755s 1:49.307s 28 Hunter Yeany Campos Racing 1:48.943s 1:49.326s 29 Nazim Azman Hitech GP 1:49.928s 1:49.876s