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FIA F3 Bahreyn testi 1. gün: Maloney günün en hızlısı

Zane Maloney, Bahreyn'deki FIA Formula 3 sezon öncesi testinin ilk gününde Trident ile en hızlı zamanı yapmayı başardı.

FIA F3 Bahreyn testi 1. gün: Maloney günün en hızlısı
Megan White
Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör
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Formula 3'te yeni sezon Bahreyn testleriyle beraber başladı.

Sabah bölümünün en hızlı derecesi Prema sürücüsü Arthur Leclerc'ten geldi. Monakolu sürücü 1:48.005'lik turuyla Zane Maloney'in 0.013 saniye önünde seansı lider tamamladı. Üçüncü sırayı ise Reece Ushijima aldı.

Günün en hızlı dereceleri ise öğleden sonra geldi.

Barbadoslu çaylak yıldız Maloney, Bahreyn Uluslararası Pisti'nde gerçekleştirilen testin öğleden sonra bölümünde 1:47.164 yaptı ve günü zirvede kapattı.

Jenzer Motorsport'un çaylak ismi William Alatalo 0.1 saniye geride ikinci ve Prema'nın genç yeteneği Jak Crawford üçüncü oldu.

Seans içerisinde dereceler çok yakındı ve Trident'in diğer pilotu Roman Stanek, takım arkadaşı Maloney'in sadece 0.2 saniye gerisinde dördüncü olurken, bu yıl seriye giren Van Amersfoort Racing'de Franco Colapinto 1:47.943'lük turuyla beşinci oldu

Geçen yıl pilotlar şampiyonasında beşinci sırada yer alan Alpine destekli Victor Martins, ART Grand Prix ile katıldığı seansı altıncı bitirdi.

Prema sürücüsü Leclerc, günü yedinci kapatırken, çaylak Reece Ushijima (Van Amersfoort Racing) sekizinci, Ferrari destekli Ollie Bearman (Prema) dokuzuncu oldu.

Gün içerisinde hem Ushijima hem de David Vidales, pist üstünde kalarak kırmızı bayraklara sebep oldular.

2022 sezonu için ART Grand Prix'de kalan Juan Manuel Correa, COVID-19 testindeki belirsizlik nedeniyle testte yer almadı.

F3 sezon öncesi testi - Cuma sonuçları:

Poz. Sürücü Takım Sabah Ö. Sonra
1 Zane Maloney Trident 1:48.018s 1:47.614s
2 William Alatalo Jenzer Motorsport 1:48.184s 1:47.783s
3 Jak Crawford Prema 1:49.115s 1:47.799s
4 Roman Stanek Trident 1:48.515s 1:47.854s
5 Franco Colapinto Van Amersfoort Racing 1:48.184s 1:47.943s
6 Victor Martins ART Grand Prix 1:48.764s 1:47.992s
7 Arthur Leclerc Prema 1:48.005s 1:48.071s
8 Reece Ushijima Van Amersfoort Racing 1:48.035s 1:49.113s
9 Oliver Bearman Prema 1:48.318s 1:48.051s
10 Gregoire Saucy ART Grand Prix 1:48.903s 1:48.085s
11 Isack Hadjar Hitech GP 1:48.089s 1:48.524s
12 Kaylen Frederick Hitech GP 1:48.128s 1:49.135s
13 Alexander Smolyar MP Motorsport 1:48.144s 1:48.722s
14 Francesco Pizzi Charouz Racing System 1:48.843s 1:48.158s
15 Jonny Edgar Trident 1:48.598s 1:48.295s
16 Pepe Marti Campos Racing 1:48.473s 1:48.532s
17 Patrik Pasma Jenzer Motorsport 1:48.824s 1:48.574s
18 Kush Maini MP Motorsport 1:48.809s 1:49.059s
19 Ido Cohen Jenzer Motorsport 1:48.878s 2:09.329s
20 Zak O’Sullivan Carlin 1:48.951s 1:48.883s
21 Ayrton Simmons Charouz Racing System 1:49.118s 1:48.919s
22 Caio Collet MP Motorsport 1:49.036s 1:48.948s
23 Enzo Trulli Carlin 1:49.074s Yok
24 Laszlo Toth Charouz Racing System 1:50.066s 1:49.129s
25 Brad Benavides Carlin 1:49.430s 1:49.212s
26 Rafael Villagomez Van Amersfoort Racing 1:49.217s 1:49.762s
27 David Vidales Campos Racing 1:49.755s 1:49.307s
28 Hunter Yeany Campos Racing 1:48.943s 1:49.326s
29 Nazim Azman Hitech GP 1:49.928s 1:49.876s
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