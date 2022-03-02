FIA F3 Bahreyn testi 1. gün: Maloney günün en hızlısı
Zane Maloney, Bahreyn'deki FIA Formula 3 sezon öncesi testinin ilk gününde Trident ile en hızlı zamanı yapmayı başardı.
Formula 3'te yeni sezon Bahreyn testleriyle beraber başladı.
Sabah bölümünün en hızlı derecesi Prema sürücüsü Arthur Leclerc'ten geldi. Monakolu sürücü 1:48.005'lik turuyla Zane Maloney'in 0.013 saniye önünde seansı lider tamamladı. Üçüncü sırayı ise Reece Ushijima aldı.
Günün en hızlı dereceleri ise öğleden sonra geldi.
Barbadoslu çaylak yıldız Maloney, Bahreyn Uluslararası Pisti'nde gerçekleştirilen testin öğleden sonra bölümünde 1:47.164 yaptı ve günü zirvede kapattı.
Jenzer Motorsport'un çaylak ismi William Alatalo 0.1 saniye geride ikinci ve Prema'nın genç yeteneği Jak Crawford üçüncü oldu.
Seans içerisinde dereceler çok yakındı ve Trident'in diğer pilotu Roman Stanek, takım arkadaşı Maloney'in sadece 0.2 saniye gerisinde dördüncü olurken, bu yıl seriye giren Van Amersfoort Racing'de Franco Colapinto 1:47.943'lük turuyla beşinci oldu
Geçen yıl pilotlar şampiyonasında beşinci sırada yer alan Alpine destekli Victor Martins, ART Grand Prix ile katıldığı seansı altıncı bitirdi.
Prema sürücüsü Leclerc, günü yedinci kapatırken, çaylak Reece Ushijima (Van Amersfoort Racing) sekizinci, Ferrari destekli Ollie Bearman (Prema) dokuzuncu oldu.
Gün içerisinde hem Ushijima hem de David Vidales, pist üstünde kalarak kırmızı bayraklara sebep oldular.
2022 sezonu için ART Grand Prix'de kalan Juan Manuel Correa, COVID-19 testindeki belirsizlik nedeniyle testte yer almadı.
F3 sezon öncesi testi - Cuma sonuçları:
|Poz.
|Sürücü
|Takım
|Sabah
|Ö. Sonra
|1
|Zane Maloney
|Trident
|1:48.018s
|1:47.614s
|2
|William Alatalo
|Jenzer Motorsport
|1:48.184s
|1:47.783s
|3
|Jak Crawford
|Prema
|1:49.115s
|1:47.799s
|4
|Roman Stanek
|Trident
|1:48.515s
|1:47.854s
|5
|Franco Colapinto
|Van Amersfoort Racing
|1:48.184s
|1:47.943s
|6
|Victor Martins
|ART Grand Prix
|1:48.764s
|1:47.992s
|7
|Arthur Leclerc
|Prema
|1:48.005s
|1:48.071s
|8
|Reece Ushijima
|Van Amersfoort Racing
|1:48.035s
|1:49.113s
|9
|Oliver Bearman
|Prema
|1:48.318s
|1:48.051s
|10
|Gregoire Saucy
|ART Grand Prix
|1:48.903s
|1:48.085s
|11
|Isack Hadjar
|Hitech GP
|1:48.089s
|1:48.524s
|12
|Kaylen Frederick
|Hitech GP
|1:48.128s
|1:49.135s
|13
|Alexander Smolyar
|MP Motorsport
|1:48.144s
|1:48.722s
|14
|Francesco Pizzi
|Charouz Racing System
|1:48.843s
|1:48.158s
|15
|Jonny Edgar
|Trident
|1:48.598s
|1:48.295s
|16
|Pepe Marti
|Campos Racing
|1:48.473s
|1:48.532s
|17
|Patrik Pasma
|Jenzer Motorsport
|1:48.824s
|1:48.574s
|18
|Kush Maini
|MP Motorsport
|1:48.809s
|1:49.059s
|19
|Ido Cohen
|Jenzer Motorsport
|1:48.878s
|2:09.329s
|20
|Zak O’Sullivan
|Carlin
|1:48.951s
|1:48.883s
|21
|Ayrton Simmons
|Charouz Racing System
|1:49.118s
|1:48.919s
|22
|Caio Collet
|MP Motorsport
|1:49.036s
|1:48.948s
|23
|Enzo Trulli
|Carlin
|1:49.074s
|Yok
|24
|Laszlo Toth
|Charouz Racing System
|1:50.066s
|1:49.129s
|25
|Brad Benavides
|Carlin
|1:49.430s
|1:49.212s
|26
|Rafael Villagomez
|Van Amersfoort Racing
|1:49.217s
|1:49.762s
|27
|David Vidales
|Campos Racing
|1:49.755s
|1:49.307s
|28
|Hunter Yeany
|Campos Racing
|1:48.943s
|1:49.326s
|29
|Nazim Azman
|Hitech GP
|1:49.928s
|1:49.876s