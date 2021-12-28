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FIA F3 Haberler

Ferrari destekli Bearmann, Prema ile F3'te yarışacak

Ekleyen:
, News editor
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör

İtalyan ve ADAC Formula 4 şampiyonu Oliver Bearman, Prema Racing ile yaptığı anlaşma kapsamında 2022'de FIA Formula 3'e geçecek.

Ferrari destekli Bearmann, Prema ile F3'te yarışacak

16 yaşındaki sürücü, Van Amersfoort Racing için katıldığı  başarılı sezonunun ardından Almanya ve İtalya Formula 4 şampiyonalarında mutlu sona ulaşmıştı. Bugün itibariyle, 2022 F3 sezonu için Prema ile anlaştığı duyuruldu.

Bearman, bu sezon F4 yarışlarından toplam 17 galibiyet ve 13 pole pozisyonu alarak dikkatleri üzerine çekti.

Bu performansın ardından Ferrari Sürücü Akademisi'ne katılan Bearman, Aston Martin Autosport BRDC Yılın Genç Sürücüsü Ödülü'nün de finalistleri arasında yer alıyor.

Bearman, geçen ay Valensiya'daki sezon sonu F3 testinde Prema F3 takımıyla piste çıkmış ve ilk testini tamamlamıştı.

Bearman, "Ferrari Sürücü Akademisi'nin bir parçası olarak ilk yılımda Prema ile Formula 3'e geçme fırsatını sabırsızlıkla bekliyorum."

"Valensiya'daki sezon sonu testinde gerçekten iyi şekilde çalıştık ve önceki yıllarda aldıkları sonuçlar zaten her şeyi kanıtlıyor."

"Bahreyn'de piste çıkmak için sabırsızlanıyorum." dedi.

Bearman, 2022'de Formula 3'te yarışacağı açıklanan ikinci sürücü de oldu. Şimdiye kadar sadece Grégoire Saucy'nin ART Grand Prix'deki koltuğu doğrulanmıştı.

2022 FIA F3 sezonu, 20-23 Mart tarihleri arasında Bahreyn Uluslararası Pisti'nde başlayacak.

Oliver Bearman, Winner of the F4 Italian Championship Certified by FIA and Winner of the ADAC F4 German Championship

Oliver Bearman, Winner of the F4 Italian Championship Certified by FIA and Winner of the ADAC F4 German Championship

Photo by: FIA

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Calan Williams, Abu Dhabi F2 testine Trident ile katılacak, Cem de piste çıkmaya hazırlanıyor
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