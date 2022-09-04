F3 Zandvoort: Maloney, Martins'in önünde galibiyete ulaştı

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Zandvoort'ta gerçekleştirilen yarışa Zane Maloney ilk sıradan başlarken, ilk virajda Victor Martins ile yan yana geldi ve yerini korumaya çalışırken pist dışına çıktı.

Martins bunun üzerine liderliği eline geçirirken, Maloney ikinci, Jak Crawford ise üçüncü sırada yer aldı.

İlk turlarda Maloney, Martins üzerindeki baskıyı artırdı ve fark hep 1 saniyenin altındaydı.

Dördüncü turda Brad Benavides ve William Alatalo temas yaşadı. İkili ilk virajın çıkışında bariyerlere çarparak yarışa veda ettiler.

Bunun üzerine güvenlik aracı çıktı. Yarışın yeniden başlamasının ardından Crawford ilk virajda hata yaptı ve pist dışına çıkarak dokuzuncu sıraya kadar geriledi.

Böylelikle yeni sıralama Martins, Maloney ve Franco Colapinto şeklinde oldu.

Maloney, yarış yeniden başladıktan sonra Martins'ten daha hızlıydı ve farkı 0.5 saniyenin altında tutarak rakibini hataya zorlamaya çalıştı.

Bu taktiği sonuç verdi ve genç sürücüyü ilk virajın çıkışında güzel bir atakla geçerek liderliğe yükseldi.

Bu hamlenin ardından Maloney arayı yavaş yavaş açmaya başladık ancak yaşanan temasların ardından piste iki kez daha güvenlik aracı girdi.

Her iki yeni başlangıçtan sonra da Maloney , Martins'in kendisine yaklaşmasına izin vermedi ve damalı bayrağı ilk sırada görerek galibiyete ulaşan isim oldu.

Martins galibiyet için çekiştiği yarıştan ikincilikle ayrılırken, Colapinto üçüncü oldu ve podyumu tamamladı.

Roman Stanek'in dördüncü olduğu yarışta Isack Hadjar beşinci, Crawford altıncı ve son turda hata yapan Caio Collet yedinci oldu.

Sebastian Montoya sekizinci, Jonny Edgar dokuzuncu ve Oliver Bearman 10. sırada finiş gördü.

Yarış sonucu: