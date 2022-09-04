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FIA F3 / Zandvoort Yarış raporu

F3 Zandvoort: Maloney, Martins'in önünde galibiyete ulaştı

Zane Maloney, Zandvoort'ta gerçekleştirilen ana yarışta galibiyete ulaşan isim oldu.

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F3 Zandvoort: Maloney, Martins'in önünde galibiyete ulaştı
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Zandvoort'ta gerçekleştirilen yarışa Zane Maloney ilk sıradan başlarken, ilk virajda Victor Martins ile yan yana geldi ve yerini korumaya çalışırken pist dışına çıktı.

Martins bunun üzerine liderliği eline geçirirken, Maloney ikinci, Jak Crawford ise üçüncü sırada yer aldı.

İlk turlarda Maloney, Martins üzerindeki baskıyı artırdı ve fark hep 1 saniyenin altındaydı.

Dördüncü turda Brad Benavides ve William Alatalo temas yaşadı. İkili ilk virajın çıkışında bariyerlere çarparak yarışa veda ettiler.

Bunun üzerine güvenlik aracı çıktı. Yarışın yeniden başlamasının ardından Crawford ilk virajda hata yaptı ve pist dışına çıkarak dokuzuncu sıraya kadar geriledi.

Böylelikle yeni sıralama Martins, Maloney ve Franco Colapinto şeklinde oldu.

Maloney, yarış yeniden başladıktan sonra Martins'ten daha hızlıydı ve farkı 0.5 saniyenin altında tutarak rakibini hataya zorlamaya çalıştı.

Bu taktiği sonuç verdi ve genç sürücüyü ilk virajın çıkışında güzel bir atakla geçerek liderliğe yükseldi.

Bu hamlenin ardından Maloney arayı yavaş yavaş açmaya başladık ancak yaşanan temasların ardından piste iki kez daha güvenlik aracı girdi.

Her iki yeni başlangıçtan sonra da Maloney , Martins'in kendisine yaklaşmasına izin vermedi ve damalı bayrağı ilk sırada görerek galibiyete ulaşan isim oldu.

Martins galibiyet için çekiştiği yarıştan ikincilikle ayrılırken, Colapinto üçüncü oldu ve podyumu tamamladı.

Roman Stanek'in dördüncü olduğu yarışta Isack Hadjar beşinci, Crawford altıncı ve son turda hata yapan Caio Collet yedinci oldu.

Sebastian Montoya sekizinci, Jonny Edgar dokuzuncu ve Oliver Bearman 10. sırada finiş gördü.

Yarış sonucu:

Sıra Sürücü Takım Tur Zaman
1 Barbados Zane Maloney Italy Trident 26  
2 France Victor Martins France ART Grand Prix 26 1.0
3 Argentina Franco Colapinto Netherlands Van Amersfoort Racing 26 1.4
4 Czech Republic Roman Staněk Italy Trident 26 2.1
5 France Isack Hadjar United Kingdom Hitech Racing 26 2.7
6 United States Jak Crawford Italy Prema Powerteam 26 2.9
7 Brazil Caio Collet Netherlands MP Motorsport 26 4.3
8 Colombia Sebastian Montoya Spain Campos Racing 26 5.2
9 United Kingdom Jonny Edgar Italy Trident 26 5.5
10 United Kingdom Oliver Bearman Italy Prema Powerteam 26 8.4
11 Russian Federation Alexander Smolyar Netherlands MP Motorsport 26 9.3
12 United Kingdom Zak O'Sullivan United Kingdom Carlin 26 10.1
13 India Kush Maini Netherlands MP Motorsport 26 10.8
14 Monaco Arthur Leclerc Italy Prema Powerteam 26 11.2
15 United States Kaylen Frederick United Kingdom Hitech Racing 26 12.2
16 Spain Josep Maria Martí Spain Campos Racing 26 12.9
17 Germany David Schumacher Czech Republic Charouz Racing System 26 13.6
18 United States Juan Correa France ART Grand Prix 26 14.2
19 Israel Ido Cohen Switzerland Jenzer Motorsport 26 14.7
20 Italy Enzo Trulli United Kingdom Carlin 26 15.4
21 Francesco Pizzi Czech Republic Charouz Racing System 26 15.6
22 Japan Reece Ushijima Netherlands Van Amersfoort Racing 26 16.0
23 Italy Federico Malvestiti Switzerland Jenzer Motorsport 26 16.4
24 Malaysia Nazim Azman United Kingdom Hitech Racing 26 17.0
25 Hungary László Tóth Czech Republic Charouz Racing System 26 17.5
26 Switzerland Gregoire Saucy France ART Grand Prix 22 4 laps
27 Mexico Rafael Villagomez Netherlands Van Amersfoort Racing 21 5 laps
28 Spain David Vidales Spain Campos Racing 16 10 laps
29 United States Brad Benavides United Kingdom Carlin 3 23 laps
30 Finland William Alatalo Switzerland Jenzer Motorsport 3 23 laps
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