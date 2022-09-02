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FIA F3 / Zandvoort Sıralama turları raporu

F3 Zandvoort: Kırmızı bayrak altında biten seansta pole pozisyonu Maloney'in!

Zane Maloney, FIA Formula 3'teki ikinci pole pozisyonunu Zandvoort'ta elde ederken, seansın son bölümünde kırmızı bayrak çıktı.

Megan White
Ekleyen:
Çeviren:
Ezel Tan
, Editör
F3 Zandvoort: Kırmızı bayrak altında biten seansta pole pozisyonu Maloney'in!
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Zandvoort'ta gerçekleştirilen 30 dakikalık sıralama turlarının ilk 10 dakikalık bölümünün ardından ilk sırada 1:25.152 yapan Van Amersfoort Racing sürücüsü Victor Martins yer alıyordu.

Bu tur seansın son 10 dakikalık bölümüne kadar zirvede yer aldı.

Martins, son bölümde 1:24.676 ile derecesini geliştirirken, Zane Maloney 1:24.386 ile daha da iyi bir turla liderliğe yükseldi.

Son saniyelerde daha da hızlı turlar gelmek üzereydi ancak seans William Alatalo'nun yaptığı kaza nedeniyle kırmızı bayrakla sona erdi.

Pek çok isim turlarını iptal etti ve pole pozisyonu Maloney'in oldu.

Martins'in 0.289 saniye geride ikinci olduğu seansta Jak Crawford 0.436 saniye geride üçüncü ve Roman Stanek 0.445 saniye geride dördüncü oldu.

İlk beşi Franco Colapinto tamamlarken, Isack Hadjar altıncı, Sebastian Montoya yedinci ve Johnny Edgar sekizinci sırada yer aldı.

İlk onu Caio Collet ve Zak O'Sullivan tamamladı.

Seans sonucu:

Sıra Sürücü Takım Zaman Fark
1 Barbados Zane Maloney Italy Trident 1'24.386  
2 France Victor Martins France ART Grand Prix 1'24.675 0.289
3 United States Jak Crawford Italy Prema Powerteam 1'24.822 0.436
4 Czech Republic Roman Staněk Italy Trident 1'24.831 0.445
5 Argentina Franco Colapinto Netherlands Van Amersfoort Racing 1'24.855 0.469
6 France Isack Hadjar United Kingdom Hitech Racing 1'25.029 0.643
7 Colombia Sebastian Montoya Spain Campos Racing 1'25.038 0.652
8 United Kingdom Jonny Edgar Italy Trident 1'25.047 0.661
9 Brazil Caio Collet Netherlands MP Motorsport 1'25.172 0.786
10 United Kingdom Zak O'Sullivan United Kingdom Carlin 1'25.211 0.825
11 Switzerland Gregoire Saucy France ART Grand Prix 1'25.365 0.979
12 United States Juan Correa France ART Grand Prix 1'25.376 0.990
13 India Kush Maini Netherlands MP Motorsport 1'25.510 1.124
14 United Kingdom Oliver Bearman Italy Prema Powerteam 1'25.555 1.169
15 United States Brad Benavides United Kingdom Carlin 1'25.595 1.209
16 Russian Federation Alexander Smolyar Netherlands MP Motorsport 1'25.618 1.232
17 Spain Josep Maria Martí Spain Campos Racing 1'25.628 1.242
18 United States Kaylen Frederick United Kingdom Hitech Racing 1'25.637 1.251
19 Mexico Rafael Villagomez Netherlands Van Amersfoort Racing 1'25.668 1.282
20 Monaco Arthur Leclerc Italy Prema Powerteam 1'25.684 1.298
21 Francesco Pizzi Czech Republic Charouz Racing System 1'25.762 1.376
22 Finland William Alatalo Switzerland Jenzer Motorsport 1'25.800 1.414
23 Japan Reece Ushijima Netherlands Van Amersfoort Racing 1'25.826 1.440
24 Italy Enzo Trulli United Kingdom Carlin 1'26.248 1.862
25 Israel Ido Cohen Switzerland Jenzer Motorsport 1'26.251 1.865
26 Spain David Vidales Spain Campos Racing 1'26.493 2.107
27 Germany David Schumacher Czech Republic Charouz Racing System 1'26.631 2.245
28 Italy Federico Malvestiti Switzerland Jenzer Motorsport 1'26.635 2.249
29 Malaysia Nazim Azman United Kingdom Hitech Racing 1'27.166 2.780
30 Hungary László Tóth Czech Republic Charouz Racing System 1'28.653 4.267
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