F3 Zandvoort: Kırmızı bayrak altında biten seansta pole pozisyonu Maloney'in!
Zane Maloney, FIA Formula 3'teki ikinci pole pozisyonunu Zandvoort'ta elde ederken, seansın son bölümünde kırmızı bayrak çıktı.
Zandvoort'ta gerçekleştirilen 30 dakikalık sıralama turlarının ilk 10 dakikalık bölümünün ardından ilk sırada 1:25.152 yapan Van Amersfoort Racing sürücüsü Victor Martins yer alıyordu.
Bu tur seansın son 10 dakikalık bölümüne kadar zirvede yer aldı.
Martins, son bölümde 1:24.676 ile derecesini geliştirirken, Zane Maloney 1:24.386 ile daha da iyi bir turla liderliğe yükseldi.
Son saniyelerde daha da hızlı turlar gelmek üzereydi ancak seans William Alatalo'nun yaptığı kaza nedeniyle kırmızı bayrakla sona erdi.
Pek çok isim turlarını iptal etti ve pole pozisyonu Maloney'in oldu.
Martins'in 0.289 saniye geride ikinci olduğu seansta Jak Crawford 0.436 saniye geride üçüncü ve Roman Stanek 0.445 saniye geride dördüncü oldu.
İlk beşi Franco Colapinto tamamlarken, Isack Hadjar altıncı, Sebastian Montoya yedinci ve Johnny Edgar sekizinci sırada yer aldı.
İlk onu Caio Collet ve Zak O'Sullivan tamamladı.
Seans sonucu:
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