F3 Zandvoort: İki kez kırmızı bayrağın çıktığı antrenmanlarda Crawford en hızlısı

Zandvoort'ta gerçekleştirilen Formula 3 antrenman turları, bu sabah saatlerinde başladı.

Yenilenen pistteki antrenman seansı 45 dakika sürdü ve sürücülerin çoğu kariyerlerinde ilk kez Zandvoort'ta sürüş yaptı.

İlk 10 dakikalık bölümün ardından David Schumacher 1:26.537'lik turuyla zaman tablosunun en tepesine çıkmayı başardı. Daha sonra bu dereceyi Clement Novalak geride bıraktı.

Son yarım saate girerken 12. virajda pist üstünde çok fazla çakıl vardı ve bu yüzden seans kırmızı bayrakla durduruldu. Pistin temizlenmesi yaklaşık 10 dakika sürdü ve yeniden başladığında hemen hemen tüm sürücüler piste çıktı.

Dennis Hauger son 15 dakikaya girerken 1:26.147 yaparak ilk sırayı almayı başardı ve saniyeler sonra bu dereceyi 1:25.863 yapan Jack Doohan geçti.

Bu turdan birkaç saniye sonra Tijmen van der Helm aracının kontrolünü kaybetti ve kaza yaparak kırmızı bayrağa neden oldu. Kısa temizlik çalışmasından sonra nihayet seans tekrar başladı ve peş peşe hızlı turlar geldi.

Jack Crawford son saniyelerde 1:25.535 yaptı ve zaman tablosunun en tepesine çıkmayı başardı. Kalan bölmede kendisini geçebilen bir isim çıkmadı ve seansı lider tamamlamış oldu.

ART Grand Prix'den Alexander Smolyar, 0.123 saniye geride ikinci olurken, takıma arkadaşı Vesti üçüncü oldu.

Şampiyona lideri Hauger ise ilk dördü tamamladı. Bu dört isim sadece 0.165 saniye içinde dizildi.

Trident sürücüleri Novalak ve Doohan sırasıyla 5. ve 6. oldular. Jonathan Hoggard yedinci olurken, ilk onu Victor Martins, Jonny Edgar ve Kaylen Frederick tamamladı.

Arthur Leclerc seansın en iyi 13. zamanını yaparken, Schumacher ancak 16. olabildi.

Seans sonucu: