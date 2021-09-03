F3 Zandvoort: İki kez kırmızı bayrağın çıktığı antrenmanlarda Crawford en hızlısı
Zandvoort'ta gerçekleştirilen Formula 3 antrenman seansında en hızlı isim Jak Crawford oldu.
Zandvoort'ta gerçekleştirilen Formula 3 antrenman turları, bu sabah saatlerinde başladı.
Yenilenen pistteki antrenman seansı 45 dakika sürdü ve sürücülerin çoğu kariyerlerinde ilk kez Zandvoort'ta sürüş yaptı.
İlk 10 dakikalık bölümün ardından David Schumacher 1:26.537'lik turuyla zaman tablosunun en tepesine çıkmayı başardı. Daha sonra bu dereceyi Clement Novalak geride bıraktı.
Son yarım saate girerken 12. virajda pist üstünde çok fazla çakıl vardı ve bu yüzden seans kırmızı bayrakla durduruldu. Pistin temizlenmesi yaklaşık 10 dakika sürdü ve yeniden başladığında hemen hemen tüm sürücüler piste çıktı.
Dennis Hauger son 15 dakikaya girerken 1:26.147 yaparak ilk sırayı almayı başardı ve saniyeler sonra bu dereceyi 1:25.863 yapan Jack Doohan geçti.
Bu turdan birkaç saniye sonra Tijmen van der Helm aracının kontrolünü kaybetti ve kaza yaparak kırmızı bayrağa neden oldu. Kısa temizlik çalışmasından sonra nihayet seans tekrar başladı ve peş peşe hızlı turlar geldi.
Jack Crawford son saniyelerde 1:25.535 yaptı ve zaman tablosunun en tepesine çıkmayı başardı. Kalan bölmede kendisini geçebilen bir isim çıkmadı ve seansı lider tamamlamış oldu.
ART Grand Prix'den Alexander Smolyar, 0.123 saniye geride ikinci olurken, takıma arkadaşı Vesti üçüncü oldu.
Şampiyona lideri Hauger ise ilk dördü tamamladı. Bu dört isim sadece 0.165 saniye içinde dizildi.
Trident sürücüleri Novalak ve Doohan sırasıyla 5. ve 6. oldular. Jonathan Hoggard yedinci olurken, ilk onu Victor Martins, Jonny Edgar ve Kaylen Frederick tamamladı.
Arthur Leclerc seansın en iyi 13. zamanını yaparken, Schumacher ancak 16. olabildi.
Seans sonucu:
|Sıra
|Sürücü
|Takım
|Tur
|Zaman
|Fark
|1
|Jak Crawford
|Hitech Racing
|14
|1'25.535
|2
|Alexander Smolyar
|ART Grand Prix
|16
|1'25.658
|0.123
|3
|Frederik Vesti
|ART Grand Prix
|15
|1'25.692
|0.157
|4
|Dennis Hauger
|Prema Powerteam
|15
|1'25.700
|0.165
|5
|Clement Novalak
|Trident
|12
|1'25.837
|0.302
|6
|Jack Doohan
|Trident
|12
|1'25.863
|0.328
|7
|Johnathan Hoggard
|Jenzer Motorsport
|15
|1'25.864
|0.329
|8
|Victor Martins
|MP Motorsport
|15
|1'25.944
|0.409
|9
|Jonny Edgar
|Carlin
|11
|1'26.031
|0.496
|10
|Kaylen Frederick
|Carlin
|15
|1'26.126
|0.591
|11
|Amaury Cordeel
|Campos Racing
|12
|1'26.181
|0.646
|12
|Caio Collet
|MP Motorsport
|15
|1'26.354
|0.819
|13
|Arthur Leclerc
|Prema Powerteam
|15
|1'26.447
|0.912
|14
|Ayumu Iwasa
|Hitech Racing
|14
|1'26.463
|0.928
|15
|Lorenzo Colombo
|Campos Racing
|11
|1'26.470
|0.935
|16
|David Schumacher
|Trident
|15
|1'26.537
|1.002
|17
|Juan Correa
|ART Grand Prix
|15
|1'26.612
|1.077
|18
|Roman Staněk
|Hitech Racing
|15
|1'26.709
|1.174
|19
|Oliver Rasmussen
|HWA AG
|12
|1'26.843
|1.308
|20
|Logan Sargeant
|Charouz Racing System
|13
|1'26.918
|1.383
|21
|Olli Caldwell
|Prema Powerteam
|15
|1'26.930
|1.395
|22
|Ido Cohen
|Carlin
|15
|1'27.096
|1.561
|23
|Rafael Villagómez
|HWA AG
|13
|1'27.109
|1.574
|24
|Matteo Nannini
|HWA AG
|12
|1'27.262
|1.727
|25
|Hunter Yeany
|Charouz Racing System
|14
|1'27.687
|2.152
|26
|Filip Ugran
|Jenzer Motorsport
|13
|1'27.771
|2.236
|27
|Calan Williams
|Jenzer Motorsport
|13
|1'27.854
|2.319
|28
|László Tóth
|Campos Racing
|11
|1'28.342
|2.807
|29
|Tijmen van
|MP Motorsport
|10
|1'28.802
|3.267
|30
|Zdenek Chovanec
|Charouz Racing System
|15
|1'29.098
|3.563
|Tüm sonuçları görüntüle