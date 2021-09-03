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FIA F3 / Zandvoort Antrenman raporu

F3 Zandvoort: İki kez kırmızı bayrağın çıktığı antrenmanlarda Crawford en hızlısı

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Zandvoort'ta gerçekleştirilen Formula 3 antrenman seansında en hızlı isim Jak Crawford oldu.

F3 Zandvoort: İki kez kırmızı bayrağın çıktığı antrenmanlarda Crawford en hızlısı

Zandvoort'ta gerçekleştirilen Formula 3 antrenman turları, bu sabah saatlerinde başladı.

Yenilenen pistteki antrenman seansı 45 dakika sürdü ve sürücülerin çoğu kariyerlerinde ilk kez Zandvoort'ta sürüş yaptı.

İlk 10 dakikalık bölümün ardından David Schumacher 1:26.537'lik turuyla zaman tablosunun en tepesine çıkmayı başardı. Daha sonra bu dereceyi Clement Novalak geride bıraktı.

Son yarım saate girerken 12. virajda pist üstünde çok fazla çakıl vardı ve bu yüzden seans kırmızı bayrakla durduruldu. Pistin temizlenmesi yaklaşık 10 dakika sürdü ve yeniden başladığında hemen hemen tüm sürücüler piste çıktı.

Dennis Hauger son 15 dakikaya girerken 1:26.147 yaparak ilk sırayı almayı başardı ve saniyeler sonra bu dereceyi 1:25.863 yapan Jack Doohan geçti.

Bu turdan birkaç saniye sonra Tijmen van der Helm aracının kontrolünü kaybetti ve kaza yaparak kırmızı bayrağa neden oldu. Kısa temizlik çalışmasından sonra nihayet seans tekrar başladı ve peş peşe hızlı turlar geldi.

Jack Crawford son saniyelerde 1:25.535 yaptı ve zaman tablosunun en tepesine çıkmayı başardı. Kalan bölmede kendisini geçebilen bir isim çıkmadı ve seansı lider tamamlamış oldu.

ART Grand Prix'den Alexander Smolyar, 0.123 saniye geride ikinci olurken, takıma arkadaşı Vesti üçüncü oldu.

Şampiyona lideri Hauger ise ilk dördü tamamladı. Bu dört isim sadece 0.165 saniye içinde dizildi.

Trident sürücüleri Novalak ve Doohan sırasıyla 5. ve 6. oldular. Jonathan Hoggard yedinci olurken, ilk onu Victor Martins, Jonny Edgar ve Kaylen Frederick tamamladı.

Arthur Leclerc seansın en iyi 13. zamanını yaparken, Schumacher ancak 16. olabildi.

Seans sonucu: 

Sıra Sürücü Takım Tur Zaman Fark
1 Jak Crawford United Kingdom Hitech Racing 14 1'25.535  
2 Russian Federation Alexander Smolyar France ART Grand Prix 16 1'25.658 0.123
3 Denmark Frederik Vesti France ART Grand Prix 15 1'25.692 0.157
4 Norway Dennis Hauger Italy Prema Powerteam 15 1'25.700 0.165
5 United Kingdom Clement Novalak Italy Trident 12 1'25.837 0.302
6 Australia Jack Doohan Italy Trident 12 1'25.863 0.328
7 United Kingdom Johnathan Hoggard Switzerland Jenzer Motorsport 15 1'25.864 0.329
8 France Victor Martins Netherlands MP Motorsport 15 1'25.944 0.409
9 United Kingdom Jonny Edgar United Kingdom Carlin 11 1'26.031 0.496
10 United States Kaylen Frederick United Kingdom Carlin 15 1'26.126 0.591
11 Amaury Cordeel Spain Campos Racing 12 1'26.181 0.646
12 Caio Collet Netherlands MP Motorsport 15 1'26.354 0.819
13 Arthur Leclerc Italy Prema Powerteam 15 1'26.447 0.912
14 Ayumu Iwasa United Kingdom Hitech Racing 14 1'26.463 0.928
15 Italy Lorenzo Colombo Spain Campos Racing 11 1'26.470 0.935
16 Germany David Schumacher Italy Trident 15 1'26.537 1.002
17 United States Juan Correa France ART Grand Prix 15 1'26.612 1.077
18 Czech Republic Roman Staněk United Kingdom Hitech Racing 15 1'26.709 1.174
19 Oliver Rasmussen Germany HWA AG 12 1'26.843 1.308
20 United States Logan Sargeant Czech Republic Charouz Racing System 13 1'26.918 1.383
21 United Kingdom Olli Caldwell Italy Prema Powerteam 15 1'26.930 1.395
22 Ido Cohen United Kingdom Carlin 15 1'27.096 1.561
23 Rafael Villagómez Germany HWA AG 13 1'27.109 1.574
24 Italy Matteo Nannini Germany HWA AG 12 1'27.262 1.727
25 Hunter Yeany Czech Republic Charouz Racing System 14 1'27.687 2.152
26 Filip Ugran Switzerland Jenzer Motorsport 13 1'27.771 2.236
27 Australia Calan Williams Switzerland Jenzer Motorsport 13 1'27.854 2.319
28 László Tóth Spain Campos Racing 11 1'28.342 2.807
29 Tijmen van Netherlands MP Motorsport 10 1'28.802 3.267
30 Zdenek Chovanec Czech Republic Charouz Racing System 15 1'29.098 3.563
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