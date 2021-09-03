F3 Zandvoort: Hauger, Schumacher'in önünde pole'de

Takvime dönen Zandvoort pistinde gerçekleştirilen Formula 3 sıralama turları 30 dakika üzerinden gerçekleştirildi ve seans son derece yoğundu.

Kısa pistte sürücüler boşluk bulmakta zorlandılar ve trafik nedeniyle bazı isimler zaman turu kaydetmekte zorlandı.

İlk on dakika geride kalırken şampiyona lideri Dennis Hauger 1:25.167 yaparak zaman tablosunda ilk sıraya yükselmeyi başardı. Bu tur uzun süre zirvede yer aldı.

Trident sürücüsü David Schumacher, 1:24.715'lik zaman turuyla Hauger'i geçti ve son 10 dakikaya girerken ilk sıraya oturdu.

Son 4.5 dakikaya girerken seans kırmızı bayrakla durduruldu çünkü Hunter Yeany spin attı ve aracı pist üstünde kaldı. Fakat sonrasında aracını tekrardan çalıştırdı

Pistin açılmasıyla beraber son dört dakikalık bölüm epey heyecanlı geçti.

Pole pozisyonu Schumacher'e gidecek gibi görünse de Hauger, harika bir son tur çıkardı ve 1:24.580 yaparak pole pozisyonunu kazanan isim oldu.

Trident'in güçlü göründüğü sıralama turlarında Schumacher, pole pozisyonuna yaklaşsa da 0.135 saniye geride kaldı ve ikinci oldu. Buna rağmen kariyerinin en iyi sıralama turlarını geçirdi.

Victor Martins son turuyla beraber Trident sürücülerinin arasına girerek 0.305 saniye geride üçüncü oldu.

Jack Doohan'ın dördüncü olduğu seansta Clement Novalak beşinci ve Caio Collett altıncı oldu.

İlk onu Jak Crawford, Alexander Smolyar, Ayumu Iwasa ve Arthur Leclerc tamamladı.

Seans sonucu: