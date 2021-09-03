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FIA F3 / Zandvoort Sıralama turları raporu

F3 Zandvoort: Hauger, Schumacher'in önünde pole'de

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Prema sürücüsü ve şampiyona lideri Dennis Hauger, Hollanda'da yapılacak Formula 3 yarışı öncesinde pole pozisyonunu kazandı.

F3 Zandvoort: Hauger, Schumacher'in önünde pole'de

Takvime dönen Zandvoort pistinde gerçekleştirilen Formula 3 sıralama turları 30 dakika üzerinden gerçekleştirildi ve seans son derece yoğundu.

Kısa pistte sürücüler boşluk bulmakta zorlandılar ve trafik nedeniyle bazı isimler zaman turu kaydetmekte zorlandı.

İlk on dakika geride kalırken şampiyona lideri Dennis Hauger 1:25.167 yaparak zaman tablosunda ilk sıraya yükselmeyi başardı. Bu tur uzun süre zirvede yer aldı.

Trident sürücüsü David Schumacher, 1:24.715'lik zaman turuyla Hauger'i geçti ve son 10 dakikaya girerken ilk sıraya oturdu.

Son 4.5 dakikaya girerken seans kırmızı bayrakla durduruldu çünkü Hunter Yeany spin attı ve aracı pist üstünde kaldı. Fakat sonrasında aracını tekrardan çalıştırdı

Pistin açılmasıyla beraber son dört dakikalık bölüm epey heyecanlı geçti.

Pole pozisyonu Schumacher'e gidecek gibi görünse de Hauger, harika bir son tur çıkardı ve 1:24.580 yaparak pole pozisyonunu kazanan isim oldu.

Trident'in güçlü göründüğü sıralama turlarında Schumacher, pole pozisyonuna yaklaşsa da 0.135 saniye geride kaldı ve ikinci oldu. Buna rağmen kariyerinin en iyi sıralama turlarını geçirdi.

Victor Martins son turuyla beraber Trident sürücülerinin arasına girerek 0.305 saniye geride üçüncü oldu.

Jack Doohan'ın dördüncü olduğu seansta Clement Novalak beşinci ve Caio Collett altıncı oldu.

İlk onu Jak Crawford, Alexander Smolyar, Ayumu Iwasa ve Arthur Leclerc tamamladı.

Seans sonucu:

Sıra Sürücü Takım Zaman Fark
1 Norway Dennis Hauger Italy Prema Powerteam 1'24.580  
2 Germany David Schumacher Italy Trident 1'24.715 0.135
3 France Victor Martins Netherlands MP Motorsport 1'24.885 0.305
4 Australia Jack Doohan Italy Trident 1'24.939 0.359
5 United Kingdom Clement Novalak Italy Trident 1'24.961 0.381
6 Caio Collet Netherlands MP Motorsport 1'25.031 0.451
7 Jak Crawford United Kingdom Hitech Racing 1'25.274 0.694
8 Russian Federation Alexander Smolyar France ART Grand Prix 1'25.345 0.765
9 Ayumu Iwasa United Kingdom Hitech Racing 1'25.403 0.823
10 Arthur Leclerc Italy Prema Powerteam 1'25.422 0.842
11 United States Logan Sargeant Czech Republic Charouz Racing System 1'25.556 0.976
12 Amaury Cordeel Spain Campos Racing 1'25.567 0.987
13 Rafael Villagómez Germany HWA AG 1'25.574 0.994
14 Denmark Frederik Vesti France ART Grand Prix 1'25.612 1.032
15 Italy Lorenzo Colombo Spain Campos Racing 1'25.612 1.032
16 United Kingdom Olli Caldwell Italy Prema Powerteam 1'25.752 1.172
17 Ido Cohen United Kingdom Carlin 1'25.752 1.172
18 Oliver Rasmussen Germany HWA AG 1'25.786 1.206
19 United Kingdom Jonny Edgar United Kingdom Carlin 1'25.799 1.219
20 Czech Republic Roman Staněk United Kingdom Hitech Racing 1'25.886 1.306
21 Australia Calan Williams Switzerland Jenzer Motorsport 1'25.892 1.312
22 Filip Ugran Switzerland Jenzer Motorsport 1'26.047 1.467
23 United Kingdom Johnathan Hoggard Switzerland Jenzer Motorsport 1'26.077 1.497
24 Italy Matteo Nannini Germany HWA AG 1'26.157 1.577
25 Tijmen van Netherlands MP Motorsport 1'26.261 1.681
26 United States Kaylen Frederick United Kingdom Carlin 1'26.292 1.712
27 United States Juan Correa France ART Grand Prix 1'26.409 1.829
28 László Tóth Spain Campos Racing 1'26.638 2.058
29 Hunter Yeany Czech Republic Charouz Racing System 1'27.507 2.927
30 Zdenek Chovanec Czech Republic Charouz Racing System 1'27.726 3.146
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F3 Zandvoort: İki kez kırmızı bayrağın çıktığı antrenmanlarda Crawford en hızlısı

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