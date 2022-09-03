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FIA F3 / Zandvoort Haberler

F3 Zandvoort: Collet kazandı, Correa podyuma çıktı

Caio Collet, Zandvoort'taki Formula 3 sprint yarışını kazanan isim olurken, Juan Manuel Correa podyumla tanıştı.

Megan White
Ekleyen:
Çeviren:
Ezel Tan
, Editör
F3 Zandvoort: Collet kazandı, Correa podyuma çıktı
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Zandvoort'ta gerçekleştirilen Formula 3 yarışına Juan Manuel Correa ilk sıradan başlarken, startta yanında Gregoire Saucy vardı.

Geçişin zor olduğu pistte start çok önemliydi ve Correa güçlü bir start alarak ilk virajı lider dönmeyi başardı ancak takım arkadaşı Saucy beşinci sıraya geriledi.

İlk turun ardından sıralama Correa, Caio Collet, Zak O'Sullivan ve Jonny Edgar şeklindeydi. Correa ilk turlarda farkı açmayı başaramamasının ardından Collet'in baskısı altına girdi.

Beşinci turda rakibini iyice sıkıştıran Collet, güzel bir hamleyle Amerikalı sürücüyü geride bıraktı ve liderliği eline geçirdi.

Collet liderliği eline geçirdikten kısa bir süre sonra farkı kısa sürede bir saniyenin üzerine çıkardı. Correa bu kez O'Sullivan'ın baskısı altına girdi ve Collet ile teması kaybetti.

Son turlarda hata yapmayan Collet, damalı bayrağı 4 saniye farkla ilk sırada gördü ve galibiyete ulaştı.

Correa ikinci sırada finiş görerek bu yılki ilk podyumunu alırken, O'Sullivan podyumu tamamladı.

Edgar'ın dördüncü olduğu yarışta Saucy beşinci, Hadjar altıncı ve Victor Martins yedinci oldu.

İlk onu Sebastian Montoya, Jak Crawford ve Roman Stanek tamamladı.

FIA Formula 3 Zandvoort yarış sonucu:

Sıra Sürücü Takım Tur Zaman Fark
1 Brazil Caio Collet Netherlands MP Motorsport 21 -  
2 United States Juan Correa France ART Grand Prix 21 4.0 4.000
3 United Kingdom Zak O'Sullivan United Kingdom Carlin 21 4.9 4.900
4 United Kingdom Jonny Edgar Italy Trident 21 5.8 5.800
5 Switzerland Gregoire Saucy France ART Grand Prix 21 6.6 6.600
6 France Isack Hadjar United Kingdom Hitech Racing 21 7.5 7.500
7 France Victor Martins France ART Grand Prix 21 8.1 8.100
8 Colombia Sebastian Montoya Spain Campos Racing 21 9.9 9.900
9 United States Jak Crawford Italy Prema Powerteam 21 10.5 10.500
10 Czech Republic Roman Staněk Italy Trident 21 11.0 11.000
11 United Kingdom Oliver Bearman Italy Prema Powerteam 21 12.3 12.300
12 Monaco Arthur Leclerc Italy Prema Powerteam 21 15.6 15.600
13 Argentina Franco Colapinto Netherlands Van Amersfoort Racing 21 17.2 17.200
14 Russian Federation Alexander Smolyar Netherlands MP Motorsport 21 17.9 17.900
15 United States Kaylen Frederick United Kingdom Hitech Racing 21 19.9 19.900
16 Francesco Pizzi Czech Republic Charouz Racing System 21 20.6 20.600
17 Barbados Zane Maloney Italy Trident 21 21.1 21.100
18 India Kush Maini Netherlands MP Motorsport 21 23.8 23.800
19 Spain Josep Maria Martí Spain Campos Racing 21 23.9 23.900
20 Germany David Schumacher Czech Republic Charouz Racing System 21 24.1 24.100
21 Spain David Vidales Spain Campos Racing 21 24.5 24.500
22 Japan Reece Ushijima Netherlands Van Amersfoort Racing 21 27.1 27.100
23 Italy Enzo Trulli United Kingdom Carlin 21 30.7 30.700
24 Italy Federico Malvestiti Switzerland Jenzer Motorsport 21 31.2 31.200
25 Malaysia Nazim Azman United Kingdom Hitech Racing 21 34.6 34.600
26 United States Brad Benavides United Kingdom Carlin 21 44.1 44.100
27 Hungary László Tóth Czech Republic Charouz Racing System 21 1'03.6 1'03.600
28 Mexico Rafael Villagomez Netherlands Van Amersfoort Racing 21 1'05.5 1'05.500
29 Israel Ido Cohen Switzerland Jenzer Motorsport 20 1 lap  
30 Finland William Alatalo Switzerland Jenzer Motorsport 20 1 lap  
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