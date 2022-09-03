F3 Zandvoort: Collet kazandı, Correa podyuma çıktı

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Zandvoort'ta gerçekleştirilen Formula 3 yarışına Juan Manuel Correa ilk sıradan başlarken, startta yanında Gregoire Saucy vardı.

Geçişin zor olduğu pistte start çok önemliydi ve Correa güçlü bir start alarak ilk virajı lider dönmeyi başardı ancak takım arkadaşı Saucy beşinci sıraya geriledi.

İlk turun ardından sıralama Correa, Caio Collet, Zak O'Sullivan ve Jonny Edgar şeklindeydi. Correa ilk turlarda farkı açmayı başaramamasının ardından Collet'in baskısı altına girdi.

Beşinci turda rakibini iyice sıkıştıran Collet, güzel bir hamleyle Amerikalı sürücüyü geride bıraktı ve liderliği eline geçirdi.

Collet liderliği eline geçirdikten kısa bir süre sonra farkı kısa sürede bir saniyenin üzerine çıkardı. Correa bu kez O'Sullivan'ın baskısı altına girdi ve Collet ile teması kaybetti.

Son turlarda hata yapmayan Collet, damalı bayrağı 4 saniye farkla ilk sırada gördü ve galibiyete ulaştı.

Correa ikinci sırada finiş görerek bu yılki ilk podyumunu alırken, O'Sullivan podyumu tamamladı.

Edgar'ın dördüncü olduğu yarışta Saucy beşinci, Hadjar altıncı ve Victor Martins yedinci oldu.

İlk onu Sebastian Montoya, Jak Crawford ve Roman Stanek tamamladı.

FIA Formula 3 Zandvoort yarış sonucu: