F3 Valencia testi: İlk gün Lundgaard lider

Formula 3 sezonunu ART Grand Prix ile altıncı sırada tamamlayan Lundgaard, iyi bir gün geçirdi ve en hızlı zamanı yaptı.

Sabah bölümünde yağmur vardı ancak üç günlük testin ilk gününde takımlar çok sayıda tur atmayı başardılar.

Sabah bölümünün en hızlı ismi Lirim Zendeli'ydi ancak öğleden sonra Christian Lundgaard 1:21.370 yapmayı başardı ve testin en hızlı ismi oldu.

Takım arkadaşı Sebastian Fernandez 0.229 saniye geride ikinci olurken, Alexander Smolyar 0.243 saniye geride üçüncü ve Zendeli 0.315 saniye geride dördüncü oldu.

Trident sürücüleri Alessio Lorando ve Devlin Dfrancesco ilk altıyı tamamlarken, Yuki Tsunoda yedinci, Fernand Habsburg sekizinci ve Carlin'le piste çıkan Dan Ticktum dokuzuncu oldu.

Super Formula'dan ayrılan Ticktum'un en iyi derecesi 0.544 saniye daha yavaştı.

Öte yandan Logan Sargeant en iyi Prema sürücüsüydü ve 10. oldu.

Billy Monger, testi 28. en hızlı isim olarak tamamladı.

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