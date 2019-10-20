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FIA F3 / Valencia Testi / Son dakika

F3 Valencia testi: İlk gün Lundgaard lider

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F3 Valencia testi: İlk gün Lundgaard lider
Ekleyen:
20 Eki 2019 16:36

Renault Formula 1'in genç yeteneği Christian Lundgaard, F3 Valencia testinin ilk günde en hızlı isim olmayı başardı.

Formula 3 sezonunu ART Grand Prix ile altıncı sırada tamamlayan Lundgaard, iyi bir gün geçirdi ve en hızlı zamanı yaptı.

Sabah bölümünde yağmur vardı ancak üç günlük testin ilk gününde takımlar çok sayıda tur atmayı başardılar.

Sabah bölümünün en hızlı ismi Lirim Zendeli'ydi ancak öğleden sonra Christian Lundgaard 1:21.370 yapmayı başardı ve testin en hızlı ismi oldu.

Takım arkadaşı Sebastian Fernandez 0.229 saniye geride ikinci olurken, Alexander Smolyar 0.243 saniye geride üçüncü ve Zendeli 0.315 saniye geride dördüncü oldu.

Trident sürücüleri Alessio Lorando ve Devlin Dfrancesco ilk altıyı tamamlarken, Yuki Tsunoda yedinci, Fernand Habsburg sekizinci ve Carlin'le piste çıkan Dan Ticktum dokuzuncu oldu.

Super Formula'dan ayrılan Ticktum'un en iyi derecesi 0.544 saniye daha yavaştı.

Öte yandan Logan Sargeant en iyi Prema sürücüsüydü ve 10. oldu.

Billy Monger, testi 28. en hızlı isim olarak tamamladı.

Sonuçlar:

Poz.   Sürücü Takım  Derece Fark
Christian Lundgaard ART Grand Prix 1'21.370  
Sebastian Fernandez ART Grand Prix 1'21.599 0.229
Alexander Smolyar Sauber Junior Team by Charouz 1'21.613 0.243
Lirim Zendeli Jenzer Motorsport 1'21.685 0.315
Alessio Lorandi Trident 1'21.776 0.406
Devlin Defrancesco Trident 1'21.819 0.449
Yuki Tsunoda Hitech Grand Prix 1'21.858 0.488
Ferdinand Habsburg ART Grand Prix 1'21.867 0.497
Dan Ticktum Carlin Buzz Racing 1'21.914 0.544
10  Logan Sargeant Prema Racing 1'21.992 0.622
11  Linus Lundqvist HWA Racelab 1'22.011 0.641
12  Richard Verschoor MP Motorsport 1'22.105 0.735
13  Oscar Piastri Prema Racing 1'22.122 0.752
14  Jake Hughes HWA Racelab 1'22.177 0.807
15  Lorenzo Colombo MP Motorsport 1'22.315 0.945
16  Jonathan Hoggard Sauber Junior Team by Charouz 1'22.420 1.050
17  David Beckmann Trident 1'22.428 1.058
18  Jack Doohan Hitech Grand Prix 1'22.435 1.065
19  Max Fewtrell Hitech Grand Prix 1'22.443 1.073
20  Lukas Dunner MP Motorsport 1'22.492 1.122
21  Yu Kanamaru Campos Racing 1'22.565 1.195
22  Théo Pourchaire Carlin Buzz Racing 1'22.576 1.206
23  Federico Malvestiti Jenzer Motorsport 1'22.591 1.221
24  Fabio Scherer HWA Racelab 1'22.670 1.300
25  Enaam Ahmed Prema Racing 1'22.927 1.557
26  Calan Williams Jenzer Motorsport 1'22.993 1.623
27  David Vidales Campos Racing 1'23.164 1.794
28  Billy Monger Carlin Buzz Racing 1'23.507 2.137
29  João Vieira Sauber Junior Team by Charouz 1'23.542 2.172
30  Alessio Deledda Campos Racing 1'24.218 2.848
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Bu Haber Hakkında

Seri FIA F3
Etkinlik Valencia Testi
Pilotlar Christian Lundgaard
Takımlar ART Grand Prix
Editör Jack Benyon

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