Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Spa F3: Yağmur nedeniyle geç başlayan ilk yarışta zafer Colombo'nun!
FIA F3 / Spa-Francorchamps Yarış raporu

F3 Spa: Güvenlik aracı altında biten yarışı Doohan kazandı, Schumacher ikinci oldu

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

FIA Formula 3 Dünya Şampiyonası'nın Spa'da gerçekleştirilen ikinci yarışını Jack Doohan kazandı.

F3 Spa: Güvenlik aracı altında biten yarışı Doohan kazandı, Schumacher ikinci oldu

Belçika'da gerçekleştirilen ikinci Formula 3 yarışı ıslak zeminde başladı ve startla birlikte yarışa pole pozisyonundan başlayan Jack Doohan yerini korurken, David Schumacher ikinci sırada yer almaya devam etti.

Logan Sargeant ise iyi bir startla iki sıra birden kazandı üçüncülüğe çıktı. Doohan daha sonra arayı yavaş yavaş açmaya başladı ve farkı bir noktada üç saniyeye kadar çıkardı.

Sargeant ise ikinci sıradaki Schumacher'e baskı yapsa da rakibini bir türlü geçme şansı bulamadı.

Matteo Nannini'nin son virajda spin atıp yolda kalmasının ardından sanal güvenlik aracı devreye girdi ardından da bu periyot güvenlik aracına döndü.

Son tur dört tura girerken güvenlik aracı pistten çıktı ve heyecan tekrar başladı. Doohan daha ilk sektör geride kalmadan farkı 1 saniyenin üzerine çıkarırken, Schumacher yerini korumayı başardı.

Ancak Eau Rouge yaşanan kaza sonrası piste bir güvenlik aracı daha girdi. Tekrarlarda temas yaşayan ikilinin Calan Williams ve Amaury Cordeel olduğu görüldü.

Neyse ki her iki pilot da sorunsuz şekilde araçtan inebildiler.

Kalan bölümde güvenlik aracı pistten çıkmadı ve Doohan güvenlik aracı altında biten yarışı kazanmış oldu.

Schumacher ikinci sırada finiş görerek bu yılki ikinci podyumunu alırken, Sargeant beşinci başladığı yarışta üçüncü olarak podyuma çıktı.

Caio Collet dördüncü, Novalak beşinci ve Frederik Vesti altıncı oldu.

İlk onu Victor Martins, Alexander Smolyar, Dennis Hauger ve Arthur Leclerc tamamladı. Ayumu Iwasa ise 11. sırada finiş gördü.

Yarış sonucu:

Sıra Sürücü Takım Fark
1 Australia Jack Doohan Italy Trident  
2 Germany David Schumacher Italy Trident 0.400
3 United States Logan Sargeant Czech Republic Charouz Racing System 1.000
4 Caio Collet Netherlands MP Motorsport 1.900
5 United Kingdom Clement Novalak Italy Trident 2.700
6 Denmark Frederik Vesti France ART Grand Prix 3.000
7 France Victor Martins Netherlands MP Motorsport 3.500
8 Russian Federation Alexander Smolyar France ART Grand Prix 4.300
9 Norway Dennis Hauger Italy Prema Powerteam 4.900
10 Arthur Leclerc Italy Prema Powerteam 6.400
11 Ayumu Iwasa United Kingdom Hitech Racing 7.100
12 Jak Crawford United Kingdom Hitech Racing 7.500
13 Czech Republic Roman Staněk United Kingdom Hitech Racing 8.900
14 Italy Lorenzo Colombo Spain Campos Racing 9.600
15 United Kingdom Olli Caldwell Italy Prema Powerteam 10.700
16 Tijmen van Netherlands MP Motorsport 11.400
17 United Kingdom Jonny Edgar United Kingdom Carlin 12.400
18 United States Juan Correa France ART Grand Prix 13.600
19 Filip Ugran Switzerland Jenzer Motorsport 14.000
20 Ido Cohen United Kingdom Carlin 14.900
21 Oliver Rasmussen Germany HWA AG 15.800
22 László Tóth Spain Campos Racing 16.200
23 Zdenek Chovanec Czech Republic Charouz Racing System 17.000
24 Rafael Villagómez Germany HWA AG 17.400
25 United Kingdom Johnathan Hoggard Switzerland Jenzer Motorsport 19.600
26 Hunter Yeany Czech Republic Charouz Racing System 23.200
  Australia Calan Williams Switzerland Jenzer Motorsport  
  Amaury Cordeel Spain Campos Racing  
  Italy Matteo Nannini Germany HWA AG  
Tüm sonuçları görüntüle
paylaşım
yorumlar
Spa F3: Yağmur nedeniyle geç başlayan ilk yarışta zafer Colombo'nun!

Önceki haber

Spa F3: Yağmur nedeniyle geç başlayan ilk yarışta zafer Colombo'nun!
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Belçika GP: Verstappen pole pozisyonunu aldı, Russell harika turuyla ikinci!

3 s
2
Formula 1

Russell'ın ikinciliği ardından Hamilton: ''Bu hiçbir şeyi değiştirmiyor''

1 s
3
Formula 1

İkinci koltuk hakkında Wolff: ''Lewis de tartışmaların bir parçası''

8 s
4
Formula 1

Ferrari pilotları, son bölüme kalamamaları hakkında konuştular

3 s
5
Formula 1

Norris'in Belçika GP'ye katılmasına izin verildi

1 s
Son Haberler
F3 Spa: Güvenlik aracı altında biten yarışı Doohan kazandı, Schumacher ikinci oldu
F3

F3 Spa: Güvenlik aracı altında biten yarışı Doohan kazandı, Schumacher ikinci oldu

0dk
Spa F3: Yağmur nedeniyle geç başlayan ilk yarışta zafer Colombo'nun!
F3

Spa F3: Yağmur nedeniyle geç başlayan ilk yarışta zafer Colombo'nun!

8 s
F3 Spa: Doohan ilk pole pozisyonunu ıslak zeminde aldı
F3

F3 Spa: Doohan ilk pole pozisyonunu ıslak zeminde aldı

27 Ağu 2021
Spa F3: Antrenmanların lideri Novalak
F3

Spa F3: Antrenmanların lideri Novalak

27 Ağu 2021
Macau F3 ve GT Dünya Kupası yarışları yeniden iptal edildi
F3

Macau F3 ve GT Dünya Kupası yarışları yeniden iptal edildi

20 Ağu 2021
Son Videolar
Canlı: F3 Asya - Yas Marina: 3. yarış 01:00:00
FIA F3
20 Şub 2021

Canlı: F3 Asya - Yas Marina: 3. yarış

Canlı yayın - F3 Asya Dubai: 2. yarış 01:00:00
FIA F3
13 Şub 2021

Canlı yayın - F3 Asya Dubai: 2. yarış

Canlı: F3 Asya - Dubai: 1. Yarış 01:00:00
FIA F3
12 Şub 2021

Canlı: F3 Asya - Dubai: 1. Yarış

Canlı: F3 Asya - Yas Marina: 1. yarış 01:00:00
FIA F3
6 Şub 2021

Canlı: F3 Asya - Yas Marina: 1. yarış

Canlı: FIA F3 Asya - Yas Marina 3. yarış 01:00:00
FIA F3
5 Şub 2021

Canlı: FIA F3 Asya - Yas Marina 3. yarış

Daha fazlası
Megan White
W Series Spa: Kimilainen, Chadwick'i geçerek ıslak zemindeki yarışı kazandı Spa-Francorchamps
W Series

W Series Spa: Kimilainen, Chadwick'i geçerek ıslak zemindeki yarışı kazandı

Spa F3: Yağmur nedeniyle geç başlayan ilk yarışta zafer Colombo'nun! Spa-Francorchamps
FIA F3

Spa F3: Yağmur nedeniyle geç başlayan ilk yarışta zafer Colombo'nun!

W Series Spa: Eau Rouge'daki korkunç kazaya 6 sürücü karıştı, Chadwick pole pozisyonunda Spa-Francorchamps
W Series

W Series Spa: Eau Rouge'daki korkunç kazaya 6 sürücü karıştı, Chadwick pole pozisyonunda

Trident Daha fazlası
Trident
Viscaal, Trident ile 2021 F2 sezonunun tamamında yarışacak
FIA F2

Viscaal, Trident ile 2021 F2 sezonunun tamamında yarışacak

Trident, 2021 F2 sezonu için Viscaal ve Sato ile anlaştı
FIA F2

Trident, 2021 F2 sezonu için Viscaal ve Sato ile anlaştı

Mugello F3: Sezonun son pole'ü Zendeli'nin oldu, Piastri 16. sırada! Mugello
FIA F3

Mugello F3: Sezonun son pole'ü Zendeli'nin oldu, Piastri 16. sırada!

Çok Okunanlar Bugün

Belçika GP: Verstappen pole pozisyonunu aldı, Russell harika turuyla ikinci!
Formula 1 Formula 1

Belçika GP: Verstappen pole pozisyonunu aldı, Russell harika turuyla ikinci!

Russell'ın ikinciliği ardından Hamilton: ''Bu hiçbir şeyi değiştirmiyor''
Formula 1 Formula 1

Russell'ın ikinciliği ardından Hamilton: ''Bu hiçbir şeyi değiştirmiyor''

İkinci koltuk hakkında Wolff: ''Lewis de tartışmaların bir parçası''
Formula 1 Formula 1

İkinci koltuk hakkında Wolff: ''Lewis de tartışmaların bir parçası''

Ferrari pilotları, son bölüme kalamamaları hakkında konuştular
Formula 1 Formula 1

Ferrari pilotları, son bölüme kalamamaları hakkında konuştular

Norris'in Belçika GP'ye katılmasına izin verildi
Formula 1 Formula 1

Norris'in Belçika GP'ye katılmasına izin verildi

Resmi: 2021 Türkiye Grand Prix'si 10 Ekim'e alındı, takvim 22 yarışa düştü!
Formula 1 Formula 1

Resmi: 2021 Türkiye Grand Prix'si 10 Ekim'e alındı, takvim 22 yarışa düştü!

Norris, Belçika GP sıralama turlarında büyük bir kaza yaptı
Formula 1 Formula 1

Norris, Belçika GP sıralama turlarında büyük bir kaza yaptı

Verstappen: ''Sıralama turları zorlu geçti''
Formula 1 Formula 1

Verstappen: ''Sıralama turları zorlu geçti''

Son Haberler

F3 Spa: Güvenlik aracı altında biten yarışı Doohan kazandı, Schumacher ikinci oldu
FIA F3 FIA F3

F3 Spa: Güvenlik aracı altında biten yarışı Doohan kazandı, Schumacher ikinci oldu

Spa F3: Yağmur nedeniyle geç başlayan ilk yarışta zafer Colombo'nun!
FIA F3 FIA F3

Spa F3: Yağmur nedeniyle geç başlayan ilk yarışta zafer Colombo'nun!

F3 Spa: Doohan ilk pole pozisyonunu ıslak zeminde aldı
FIA F3 FIA F3

F3 Spa: Doohan ilk pole pozisyonunu ıslak zeminde aldı

Spa F3: Antrenmanların lideri Novalak
FIA F3 FIA F3

Spa F3: Antrenmanların lideri Novalak

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.