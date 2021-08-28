F3 Spa: Güvenlik aracı altında biten yarışı Doohan kazandı, Schumacher ikinci oldu

Belçika'da gerçekleştirilen ikinci Formula 3 yarışı ıslak zeminde başladı ve startla birlikte yarışa pole pozisyonundan başlayan Jack Doohan yerini korurken, David Schumacher ikinci sırada yer almaya devam etti.

Logan Sargeant ise iyi bir startla iki sıra birden kazandı üçüncülüğe çıktı. Doohan daha sonra arayı yavaş yavaş açmaya başladı ve farkı bir noktada üç saniyeye kadar çıkardı.

Sargeant ise ikinci sıradaki Schumacher'e baskı yapsa da rakibini bir türlü geçme şansı bulamadı.

Matteo Nannini'nin son virajda spin atıp yolda kalmasının ardından sanal güvenlik aracı devreye girdi ardından da bu periyot güvenlik aracına döndü.

Son tur dört tura girerken güvenlik aracı pistten çıktı ve heyecan tekrar başladı. Doohan daha ilk sektör geride kalmadan farkı 1 saniyenin üzerine çıkarırken, Schumacher yerini korumayı başardı.

Ancak Eau Rouge yaşanan kaza sonrası piste bir güvenlik aracı daha girdi. Tekrarlarda temas yaşayan ikilinin Calan Williams ve Amaury Cordeel olduğu görüldü.

Neyse ki her iki pilot da sorunsuz şekilde araçtan inebildiler.

Kalan bölümde güvenlik aracı pistten çıkmadı ve Doohan güvenlik aracı altında biten yarışı kazanmış oldu.

Schumacher ikinci sırada finiş görerek bu yılki ikinci podyumunu alırken, Sargeant beşinci başladığı yarışta üçüncü olarak podyuma çıktı.

Caio Collet dördüncü, Novalak beşinci ve Frederik Vesti altıncı oldu.

İlk onu Victor Martins, Alexander Smolyar, Dennis Hauger ve Arthur Leclerc tamamladı. Ayumu Iwasa ise 11. sırada finiş gördü.

Yarış sonucu: