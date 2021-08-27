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FIA F3 / Spa-Francorchamps Haberler

F3 Spa: Doohan ilk pole pozisyonunu ıslak zeminde aldı

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

FIA Formula 3 Şampiyonası'nın Spa ayağı öncesinde sıralama turlarını Treidnt sürücüsü Jack Doohan aldı.

F3 Spa: Doohan ilk pole pozisyonunu ıslak zeminde aldı

Yağmur altında gerçekleştirilen Formula 3 sıralama turları 30 dakika üzerinden gerçekleşti ve sürücüler yağmur lastikleriyle piste çıktılar.

İlk dakikaların ardından zaman tablosunun en tepesinde 2:21.953'lik zaman turuyla Jack Doohan yer alıyordu.

Juan Manuel Correa, ıslak zeminde aracının kontrolünü kaybetti ve arka kanadını kırdı ancak aracını pite döndürmeyi başardı.

Son 1 dakikaya girerken Tijmen van der Helm yolda kaldı ve önce sarı, sonra da kırmızı bayrak çıktı.

Seans böylelikle kırmızı bayrak altında sona erdi ve pole pozisyonu Doohan'ın oldu.

Doohan'ın seansın başında attığı 2:21.953'lük tura en yaklaşabilen isim Victor Martins'ti fakat o da 0.704 saniye geride kaldı ve ikinci oldu.

ART Grand Prix'den Alexander Smolyar 0.769 saniye geride üçüncü olurken, Caio Collet 0.783 saniye geride dördüncü oldu.

Böylelikle bu üç isim sadece 0.081 saniye içinde dizildi.

Logan Sargeant'ın beşinci olduğu seansta Clement Novalak altıncı, Frederik Vesti yedici ve David Schumacher sekizinci oldu.

İlk onu Jonathan Hoggard ve Roman Stanek tamamladı.

Hiçbir Prema sürücüsü ilk ona giremedi. Arthur Leclerc 13. olurken, şampiyona lideri Dennis Hauger 14. ve Olli Caldwell ise 18. olabildi.

Seans sonucu:

Sıra Sürücü Takım Tur Zaman Fark
1 Australia Jack Doohan Italy Trident 8 2'21.953  
2 France Victor Martins Netherlands MP Motorsport 10 2'22.657 0.704
3 Russian Federation Alexander Smolyar France ART Grand Prix 8 2'22.722 0.769
4 Caio Collet Netherlands MP Motorsport 10 2'22.736 0.783
5 United States Logan Sargeant Czech Republic Charouz Racing System 9 2'22.775 0.822
6 United Kingdom Clement Novalak Italy Trident 8 2'22.811 0.858
7 Denmark Frederik Vesti France ART Grand Prix 10 2'23.268 1.315
8 Germany David Schumacher Italy Trident 10 2'23.753 1.800
9 United Kingdom Johnathan Hoggard Switzerland Jenzer Motorsport 9 2'23.785 1.832
10 Czech Republic Roman Staněk United Kingdom Hitech Racing 9 2'23.816 1.863
11 Jak Crawford United Kingdom Hitech Racing 9 2'23.964 2.011
12 Italy Lorenzo Colombo Spain Campos Racing 10 2'24.062 2.109
13 Arthur Leclerc Italy Prema Powerteam 8 2'24.254 2.301
14 Norway Dennis Hauger Italy Prema Powerteam 8 2'24.288 2.335
15 Italy Matteo Nannini Germany HWA AG 10 2'24.388 2.435
16 Rafael Villagómez Germany HWA AG 9 2'24.703 2.750
17 Ayumu Iwasa United Kingdom Hitech Racing 9 2'24.848 2.895
18 United Kingdom Olli Caldwell Italy Prema Powerteam 8 2'25.025 3.072
19 Australia Calan Williams Switzerland Jenzer Motorsport 9 2'25.077 3.124
20 United Kingdom Jonny Edgar United Kingdom Carlin 9 2'25.138 3.185
21 Tijmen van Netherlands MP Motorsport 10 2'25.172 3.219
22 Amaury Cordeel Spain Campos Racing 10 2'25.386 3.433
23 Oliver Rasmussen Germany HWA AG 9 2'25.613 3.660
24 Ido Cohen United Kingdom Carlin 8 2'25.896 3.943
25 László Tóth Spain Campos Racing 10 2'25.961 4.008
26 Hunter Yeany Czech Republic Charouz Racing System 9 2'26.069 4.116
27 United States Juan Correa France ART Grand Prix 5 2'26.225 4.272
28 Zdenek Chovanec Czech Republic Charouz Racing System 9 2'26.715 4.762
  Filip Ugran Switzerland Jenzer Motorsport 0    
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Spa F3: Antrenmanların lideri Novalak

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