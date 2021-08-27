F3 Spa: Doohan ilk pole pozisyonunu ıslak zeminde aldı

Yağmur altında gerçekleştirilen Formula 3 sıralama turları 30 dakika üzerinden gerçekleşti ve sürücüler yağmur lastikleriyle piste çıktılar.

İlk dakikaların ardından zaman tablosunun en tepesinde 2:21.953'lik zaman turuyla Jack Doohan yer alıyordu.

Juan Manuel Correa, ıslak zeminde aracının kontrolünü kaybetti ve arka kanadını kırdı ancak aracını pite döndürmeyi başardı.

Son 1 dakikaya girerken Tijmen van der Helm yolda kaldı ve önce sarı, sonra da kırmızı bayrak çıktı.

Seans böylelikle kırmızı bayrak altında sona erdi ve pole pozisyonu Doohan'ın oldu.

Doohan'ın seansın başında attığı 2:21.953'lük tura en yaklaşabilen isim Victor Martins'ti fakat o da 0.704 saniye geride kaldı ve ikinci oldu.

ART Grand Prix'den Alexander Smolyar 0.769 saniye geride üçüncü olurken, Caio Collet 0.783 saniye geride dördüncü oldu.

Böylelikle bu üç isim sadece 0.081 saniye içinde dizildi.

Logan Sargeant'ın beşinci olduğu seansta Clement Novalak altıncı, Frederik Vesti yedici ve David Schumacher sekizinci oldu.

İlk onu Jonathan Hoggard ve Roman Stanek tamamladı.

Hiçbir Prema sürücüsü ilk ona giremedi. Arthur Leclerc 13. olurken, şampiyona lideri Dennis Hauger 14. ve Olli Caldwell ise 18. olabildi.

Seans sonucu: