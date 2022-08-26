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FIA F3 / Spa Haberler

F3 Spa: Collet ilk kez pole pozisyonunda, şampiyonluk adayları en gerilerde!

Alpine akademi sürücüsü Caio Collet, ilk dakikaları ıslak zeminde gerçekleştirilen seansta F3 kariyerinin ilk pole pozisyonunu elde etti. Şampiyonluk için savaşan Isack Hadjar, Jak Crawford ve Victor Martins gibi isimler ise yarışa gerilerden başlayacaklar.

Megan White
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Çeviren:
Altay Gök
F3 Spa: Collet ilk kez pole pozisyonunda, şampiyonluk adayları en gerilerde!
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MP Motorsport sürücüsü, seansın son dakikalarında attığı 2.11.289'luk turla liderliği ele geçirdi. Collet'in hemen arkasında Trident sürücüsü Zane Maloney ve Charouz sürücüsü Francesco Pizzi yer alıyor.

Seans şampiyonluk adayları için ise hiçbir şekilde yolunda gitmedi. Şampiyona lideri Isack Hadjar'ın seansı aracının start-finish düzlüğünde durmasının ardından sona ererken, şampiyonada ikinci sırada bulunan Victor Martins ise iyi bir tur atamamasının ardından ancak 24. olabildi.

Şampiyonayı ilk altıda götüren sürücülerin en iyisi, beşinci sırayı elde etmeyi başaran Roman Stanek olurken, Prema'dan Ollie Bearman dokuzuncu, takım arkadaşı Arthur Leclerc ise 20. sırada.

Seans özeti

Islak zeminde gerçekleştirilen seansın ilk dakikalarında en hızlı tur Ollie Bearman'ın 2.22.931'lik turuydu, hemen arkasında Leclerc, Gregoire Saucy ve Martins yer alıyordu.

Seans, başlamasından sadece 10 dakika sonra, Jak Crawford'un 12. virajda spin atması ve çakıl havuzuna saplanması nedeniyle kırmızı bayraklarla durduruldu. Crawford, hem ana yarışa, hem sprint yarışına son sıradan başlayacak.

10 dakika sonra seans yeniden başladığında pist kurumuştu ve birçok pilot kuru zemin lastiklerine geçiş yaptı.

Jonny Edgar, Trident

Jonny Edgar, Trident

Photo by: Red Bull Content Pool

İlk hızlı tur, çakıl havuzuna girmekten son saniye kurtulan Hadjar'ın 2.18.66'lık derecesiydi, ikinci sırada Ido Cohen, üçüncü sırada ise Kaylen Frederick vardı.

Kısa süre sonra Martins 2.18.664 yaparak ilk sıranın yeni sahibi oldu, ancak zamanlar sık sık gelişiyordu, dolayısıyla William Alatalo ve Alexander Smolyar gibi birçok ismin kısa süre de olsa liderliğe yükseldiğini gördük.

Son dakikalara girilirken Collet 2.15.823 ile liderliği ele geçirdi, ancak çok kısa süre sonra Roman Stanek ve Maloney kendisini geçtiler, buna rağmen son dakikalarda bir hızlı tur daha atan Collet, damalı bayrağı Maloney'in 0.2 saniye önünde gördü.

İyi iş çıkaran bir diğer isim, sakatlanan Hunter Yeany'in yerine yarışmasına rağmen dördüncü olan Oliver Goethe idi, Goethe'nin arkasında Stanek ve Jonny Edgar yer aldılar.

Smolyar yedinci, Bearman sekizinci, Franco Colapinto dokuzuncu, ilk 10 ise Brad Benavides tarafından tamamlandı.

Pazar günü yapılacak sprint yarışının pole pozisyonunda ise Zak O'Sullivan yer alacak. İngiliz sürücüyü Juan Manuel Correa ve Benavides takip ediyor.

 

F3 Spa: Sıralama sonuçları

Sıra Sürücü Takım Zaman Fark
1 Brazil Caio Collet Netherlands MP Motorsport 2'11.289  
2 Barbados Zane Maloney Italy Trident 2'11.551 0.262
3 Francesco Pizzi Czech Republic Charouz Racing System 2'11.988 0.699
4 Oliver Goethe Spain Campos Racing 2'12.121 0.832
5 Czech Republic Roman Staněk Italy Trident 2'12.135 0.846
6 United Kingdom Jonny Edgar Italy Trident 2'12.135 0.846
7 Russian Federation Alexander Smolyar Netherlands MP Motorsport 2'12.149 0.860
8 United Kingdom Oliver Bearman Italy Prema Powerteam 2'12.204 0.915
9 Argentina Franco Colapinto Netherlands Van Amersfoort Racing 2'12.235 0.946
10 United States Brad Benavides United Kingdom Carlin 2'12.251 0.962
11 United States Juan Correa France ART Grand Prix 2'12.255 0.966
12 United Kingdom Zak O'Sullivan United Kingdom Carlin 2'12.454 1.165
13 Finland William Alatalo Switzerland Jenzer Motorsport 2'12.494 1.205
14 Italy Enzo Trulli United Kingdom Carlin 2'12.672 1.383
15 India Kush Maini Netherlands MP Motorsport 2'12.687 1.398
16 Japan Reece Ushijima Netherlands Van Amersfoort Racing 2'12.716 1.427
17 Spain Josep Maria Martí Spain Campos Racing 2'12.726 1.437
18 Spain David Vidales Spain Campos Racing 2'12.955 1.666
19 Switzerland Gregoire Saucy France ART Grand Prix 2'13.140 1.851
20 Monaco Arthur Leclerc Italy Prema Powerteam 2'13.191 1.902
21 Israel Ido Cohen Switzerland Jenzer Motorsport 2'13.645 2.356
22 Italy Federico Malvestiti Switzerland Jenzer Motorsport 2'13.921 2.632
23 France Isack Hadjar United Kingdom Hitech Racing 2'13.970 2.681
24 France Victor Martins France ART Grand Prix 2'14.357 3.068
25 Christian Mansell Czech Republic Charouz Racing System 2'14.385 3.096
26 United States Kaylen Frederick United Kingdom Hitech Racing 2'14.677 3.388
27 Mexico Rafael Villagomez Netherlands Van Amersfoort Racing 2'15.288 3.999
28 Hungary László Tóth Czech Republic Charouz Racing System 2'16.011 4.722
29 Malaysia Nazim Azman United Kingdom Hitech Racing 2'16.220 4.931
30 United States Jak Crawford Italy Prema Powerteam 2'23.648 12.359
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