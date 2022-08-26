F3 Spa: Collet ilk kez pole pozisyonunda, şampiyonluk adayları en gerilerde!

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MP Motorsport sürücüsü, seansın son dakikalarında attığı 2.11.289'luk turla liderliği ele geçirdi. Collet'in hemen arkasında Trident sürücüsü Zane Maloney ve Charouz sürücüsü Francesco Pizzi yer alıyor.

Seans şampiyonluk adayları için ise hiçbir şekilde yolunda gitmedi. Şampiyona lideri Isack Hadjar'ın seansı aracının start-finish düzlüğünde durmasının ardından sona ererken, şampiyonada ikinci sırada bulunan Victor Martins ise iyi bir tur atamamasının ardından ancak 24. olabildi.

Şampiyonayı ilk altıda götüren sürücülerin en iyisi, beşinci sırayı elde etmeyi başaran Roman Stanek olurken, Prema'dan Ollie Bearman dokuzuncu, takım arkadaşı Arthur Leclerc ise 20. sırada.

Seans özeti

Islak zeminde gerçekleştirilen seansın ilk dakikalarında en hızlı tur Ollie Bearman'ın 2.22.931'lik turuydu, hemen arkasında Leclerc, Gregoire Saucy ve Martins yer alıyordu.

Seans, başlamasından sadece 10 dakika sonra, Jak Crawford'un 12. virajda spin atması ve çakıl havuzuna saplanması nedeniyle kırmızı bayraklarla durduruldu. Crawford, hem ana yarışa, hem sprint yarışına son sıradan başlayacak.

10 dakika sonra seans yeniden başladığında pist kurumuştu ve birçok pilot kuru zemin lastiklerine geçiş yaptı.

Jonny Edgar, Trident Photo by: Red Bull Content Pool

İlk hızlı tur, çakıl havuzuna girmekten son saniye kurtulan Hadjar'ın 2.18.66'lık derecesiydi, ikinci sırada Ido Cohen, üçüncü sırada ise Kaylen Frederick vardı.

Kısa süre sonra Martins 2.18.664 yaparak ilk sıranın yeni sahibi oldu, ancak zamanlar sık sık gelişiyordu, dolayısıyla William Alatalo ve Alexander Smolyar gibi birçok ismin kısa süre de olsa liderliğe yükseldiğini gördük.

Son dakikalara girilirken Collet 2.15.823 ile liderliği ele geçirdi, ancak çok kısa süre sonra Roman Stanek ve Maloney kendisini geçtiler, buna rağmen son dakikalarda bir hızlı tur daha atan Collet, damalı bayrağı Maloney'in 0.2 saniye önünde gördü.

İyi iş çıkaran bir diğer isim, sakatlanan Hunter Yeany'in yerine yarışmasına rağmen dördüncü olan Oliver Goethe idi, Goethe'nin arkasında Stanek ve Jonny Edgar yer aldılar.

Smolyar yedinci, Bearman sekizinci, Franco Colapinto dokuzuncu, ilk 10 ise Brad Benavides tarafından tamamlandı.

Pazar günü yapılacak sprint yarışının pole pozisyonunda ise Zak O'Sullivan yer alacak. İngiliz sürücüyü Juan Manuel Correa ve Benavides takip ediyor.

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