F3 Spa: Bearman ilk galibiyetine ulaştı, yarışa Maloney'nin kazası damga vurdu

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Yarışa beşinci sıradan başlayan Bearman, Raidillon'da ortalığın karışmasının ardından kendini bir anda ilk sırada buldu ve Zane Maloney ile Oliver Goethe'nin kazası sonrası yarış durdurulsa da yeniden startta liderliğini koruyarak ilk F3 galibiyetini elde etmeyi başardı.

Roman Stanek ikinci olurken, podyumu tamamlayan isim normalde ikinci sırada yer alan Jonny Edgar'ın Franco Colapinto ile temasından ötürü beş saniye zaman cezasına çarptırılmasının ardından Alexander Smolyar oldu. Edgar ise dördüncülüğe geriledi.

Yarış özeti

İyi bir start alan Bearman hızlıca dördüncülüğe yükseldi, işleri karıştıran ilk olay ise Les Combes'taki Colapinto-Edgar teması oldu.

Ön tarafta sprint yarışına pole pozisyonundan başlayan Zak O'Sullivan ile mücadelesi esnasında rakibiyle temas yaşayan Juan Manuel Correa lastik patlatırken, O'Sullivan'ın ise ön kanadı hasar gördü. Her iki sürücü de temas nedeniyle en gerilere düştüler.

Tüm yaşananların ardından liderlik Brad Benavides'a geçti, ancak kısa süre sonra Bearman liderliği ele geçirmeyi başardı, Edgar ise hemen arkada üçüncüydü.

Arka sıralarda ise şampiyonada ilk dört sırada bulunan sürücülerin tamamı sıralama temposunda turlar atmaktalardı; henüz ilk turda Arthur Leclerc yedi sıra, Victor Martins sekiz sıra, Isack Hadjar ise beş sıra yükselmeyi başardı.

Ancak kısa süre sonra Christian Mansell'in Rafael Villagomez ile temas etmesi ve Les Combes'de çakıllara saplanmasının ardından ikinci turda güvenlik aracı devreye girdi.

Güvenlik aracının ardından Edgar, Les Combes'da Benavides'ten ikinci sırayı aldı, ancak birkaç dakika sonra Maloney ve Goethe'nin Blanchimont'ta ciddi bir kaza geçirmesi sonrası güvenlik aracı tekrar devreye girdi. Her iki sürücü de mucizevi bir şekilde kazadan yara almadan kurtuldu.

Bariyerlerin onarılması için verilen 30 dakikalık aranın ardından yarış yeniden başladı ve Bearman liderliği elinde tutarken, Benavides ve Edgar üçüncülük için mücadele etti.

Smolyar daha sonra Benavides'ten üçüncülüğü alırken, Roman Stanek de yükselişe geçti ve Pouhon'da rakibini geçerek dördüncülüğün yeni sahibi oldu.

Bu sırada Leclerc ve Crawford da yükselişlerini sürdürdüler; Leclerc altıncılığa kadar yükselirken, sıralama turlarında spin attığı için mücadeleye son sırada başlayan takım arkadaşı Jak Crawford 11. sıradaydı.

Leclerc 13. turda altıncılığın yeni sahibi oldu, nispeten geride kalan Hadjar ve Crawford bu sırada 10. sıra için mücadele etmektelerdi. Stanek ise Kemmel düzlüğünde Smolyar'ı geçerek üçüncülüğe yükseldi.

Yükselişini sürdüren Leclerc sondan bir önceki turda beşinciliğe geçerken, Hadjar son turda Caio Collet'den dokuzunculuğu aldı.

Ön grupta ise herhangi bir değişiklik olmadı ve böylece Bearman galibiyete uzanmayı başardı. Leclerc beşinci, William Alatalo altıncı, David Vidales yedinci, Hadjar sekizinci, yarınki yarışa pole pozisyonundan başlayacak Collet dokuzuncu olurken, son puan Crawford'a gitti.

Martins ise "fodepar yaptığı" gerekçesiyle ceza almasının ardından ancak 22. olabildi.