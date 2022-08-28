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FIA F3 / Spa Yarış raporu

F3 Spa: Ana yarışta zafer Maloney'in

Zane Maloney, Spa'da gerçekleştirilen ana yarışı kazandı ve serideki ilk zaferini elde etti.

Megan White
Ekleyen:
Çeviren:
Ezel Tan
, Editör
F3 Spa: Ana yarışta zafer Maloney'in
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Yarışa Caio Collet ilk sıradan başlarken, genç sürücü ilk virajın ardından liderliğini korumayı başardı. Fakat Eau Rouge sonrasındaki uzun düzlükte rakiplerinin baskısı altına girdi.

Düzlüğün sonunda Maloney ve Collet yan yana geldiler ve iki pilot da pist dışına çıktı. Maloney virajı kesmesinin ardından liderliğe yükselirken, Collet piste tehlikeli şekilde dönerek Francesco Pizzi'yi pist dışına itti.

İlk turun sonunda ise ortalık daha da karıştı, Kush Maini arka tarafta önce Pizzi'ye, sonrasında da Victor Martins'e çarptı.

Ön tarafta Maloney, pist dışına çıkıp rakiplerini geçtiği için yerini geri vermek zorunda kalınca yeni sıralama Oliver Goethe, Collet ve Maloney şeklinde oldu.

Pist üstündeki araçların kaldırılması ve pistin temizlenmesi için yarışa güvenlik aracı girerken, yarış altıncı turda tekrar başladı.

Collet iyi başlayıp Goethe'yi geçerek liderliği eline geçirdi, sonrasında Maloney ve ve Stanek de Goethe'yi geride bıraktılar.

Ertesi tur Gregoire Saucy aracının kontrolünü kaybetti ve kaza yaparak güvenlik aracına neden oldu.

Pistin temizlenmesinin ardından yarış tekrar başlarken, Maloney güzel bir atakla liderliği Collet'ten aldı.

Kısa bir süre sonra Stanek de Collet'i geçti. Kalan bölümde Maloney, ön tarafta hata yapmadı ve damalı bayrağı ilk sırada görerek galibiyete uzandı. Bu, kendisinin F3 kariyerinin ilk zaferi oldu.

Stanek ikinci olup Trident'e dubleyi getirirken, Oliver Bearman son bölümdeki güçlü performansıyla üçüncü oldu ve podyuma çıktı.

Goethe dördüncü, Jonny Edgar beşinci ve Collet altıncı oldu. David Vidales'in yedinci olduğu yarışta ilk onu William Alatalo, Alexander Smolyar ve Reece Ushijima tamamladı.

F3 Spa-Francorchamps - ana yarış sonucu:

Sıra Sürücü Takım Tur Zaman Fark Ara
1 Barbados Zane Maloney Italy Trident 18 -    
2 Czech Republic Roman Staněk Italy Trident 18 1.0 1.000 1.000
3 United Kingdom Oliver Bearman Italy Prema Powerteam 18 5.6 5.600 4.600
4 Oliver Goethe Spain Campos Racing 18 6.7 6.700 1.100
5 United Kingdom Jonny Edgar Italy Trident 18 7.4 7.400 0.700
6 Brazil Caio Collet Netherlands MP Motorsport 18 9.2 9.200 1.800
7 Spain David Vidales Spain Campos Racing 18 10.8 10.800 1.600
8 Finland William Alatalo Switzerland Jenzer Motorsport 18 10.8 10.800 0.000
9 Russian Federation Alexander Smolyar Netherlands MP Motorsport 18 11.6 11.600 0.800
10 Japan Reece Ushijima Netherlands Van Amersfoort Racing 18 13.3 13.300 1.700
11 Monaco Arthur Leclerc Italy Prema Powerteam 18 13.6 13.600 0.300
12 Argentina Franco Colapinto Netherlands Van Amersfoort Racing 18 14.8 14.800 1.200
13 United Kingdom Zak O'Sullivan United Kingdom Carlin 18 15.7 15.700 0.900
14 France Isack Hadjar United Kingdom Hitech Racing 18 16.4 16.400 0.700
15 United States Juan Correa France ART Grand Prix 18 16.9 16.900 0.500
16 United States Kaylen Frederick United Kingdom Hitech Racing 18 17.9 17.900 1.000
17 United States Jak Crawford Italy Prema Powerteam 18 18.3 18.300 0.400
18 United States Brad Benavides United Kingdom Carlin 18 20.1 20.100 1.800
19 Mexico Rafael Villagomez Netherlands Van Amersfoort Racing 18 20.6 20.600 0.500
20 Malaysia Nazim Azman United Kingdom Hitech Racing 18 20.9 20.900 0.300
21 Francesco Pizzi Czech Republic Charouz Racing System 18 21.5 21.500 0.600
22 Spain Josep Maria Martí Spain Campos Racing 18 23.7 23.700 2.200
23 Christian Mansell Czech Republic Charouz Racing System 18 24.6 24.600 0.900
24 Italy Enzo Trulli United Kingdom Carlin 18 24.9 24.900 0.300
25 Hungary László Tóth Czech Republic Charouz Racing System 18 25.4 25.400 0.500
26 Italy Federico Malvestiti Switzerland Jenzer Motorsport 18 1'13.9 1'13.900 48.500
  Switzerland Gregoire Saucy France ART Grand Prix 6 12 laps    
  Israel Ido Cohen Switzerland Jenzer Motorsport 1 17 laps    
  France Victor Martins France ART Grand Prix 1 17 laps    
  India Kush Maini Netherlands MP Motorsport 0 18 laps    
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