F3 Spa: Ana yarışta zafer Maloney'in

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Yarışa Caio Collet ilk sıradan başlarken, genç sürücü ilk virajın ardından liderliğini korumayı başardı. Fakat Eau Rouge sonrasındaki uzun düzlükte rakiplerinin baskısı altına girdi.

Düzlüğün sonunda Maloney ve Collet yan yana geldiler ve iki pilot da pist dışına çıktı. Maloney virajı kesmesinin ardından liderliğe yükselirken, Collet piste tehlikeli şekilde dönerek Francesco Pizzi'yi pist dışına itti.

İlk turun sonunda ise ortalık daha da karıştı, Kush Maini arka tarafta önce Pizzi'ye, sonrasında da Victor Martins'e çarptı.

Ön tarafta Maloney, pist dışına çıkıp rakiplerini geçtiği için yerini geri vermek zorunda kalınca yeni sıralama Oliver Goethe, Collet ve Maloney şeklinde oldu.

Pist üstündeki araçların kaldırılması ve pistin temizlenmesi için yarışa güvenlik aracı girerken, yarış altıncı turda tekrar başladı.

Collet iyi başlayıp Goethe'yi geçerek liderliği eline geçirdi, sonrasında Maloney ve ve Stanek de Goethe'yi geride bıraktılar.

Ertesi tur Gregoire Saucy aracının kontrolünü kaybetti ve kaza yaparak güvenlik aracına neden oldu.

Pistin temizlenmesinin ardından yarış tekrar başlarken, Maloney güzel bir atakla liderliği Collet'ten aldı.

Kısa bir süre sonra Stanek de Collet'i geçti. Kalan bölümde Maloney, ön tarafta hata yapmadı ve damalı bayrağı ilk sırada görerek galibiyete uzandı. Bu, kendisinin F3 kariyerinin ilk zaferi oldu.

Stanek ikinci olup Trident'e dubleyi getirirken, Oliver Bearman son bölümdeki güçlü performansıyla üçüncü oldu ve podyuma çıktı.

Goethe dördüncü, Jonny Edgar beşinci ve Collet altıncı oldu. David Vidales'in yedinci olduğu yarışta ilk onu William Alatalo, Alexander Smolyar ve Reece Ushijima tamamladı.

F3 Spa-Francorchamps - ana yarış sonucu: