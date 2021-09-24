F3 Sochi: Sezonun son antrenman seansını Collet lider tamamladı

Formula 3'te şampiyon bu hafta sonu gerçekleştirilecek Rusya yarışlarıyla belli olacak ve sezonun son antrenman seansı bugün Sochi'de gerçekleştirildi.

Seans 45 dakika üzerinden yapıldı ve sürücüleri bulutlu fakat yağmursuz bir hava karşıladı. Seansın ilk on dakikasının ardından Arthur Leclerc 1:56.098'le en iyi zamanının sahibiydi.

Sonrasında dereceler 1:56'nın altına inmeye başladı ve Juan Manuel Correa 1:55.680'le ilk sıraya çıktı. Daha sonra MP Motorsport sürücüsü Caio Collet, son yarım saatte girerken 1:54.682 ile liderliği eline geçirdi.

Bu derece, son anlara kadar zirvede kaldı. Son bölümde sürücüler son denemelerini yapmak için piste çıktılar ve dereceler daha da hızlandı.

Collet, 1:54.087 ile en hızlı dereceyi daha da geliştirdi.

Seansın kalan bölümünde Collet'in derecesini geçebilen bir isim çıkmadı ve Brezilyalı sürücü, yılın son antrenman seansını zirvede tamamladı.

Takım arkadaşı Victor Martins, Collet'in 0.083 saniye gerisinde kaldığı seansı ikinci sırada tamamladı ve böylelikle MP Motorsport sürücüleri 1-2 oldu.

ART Grand Prix'de bu yıl umduğunu bulamayan Frederik Vesti, 0.297 saniye geride üçüncü olurken, Red Bull'un genç yeteneği Ayumu Iwasa dördüncü oldu.

Japon pilot, Vesti'den 0.005 saniye yavaş kaldı. Matteo Nannini'nin beşinci olduğu seansta, en iyi Trident sürücüsü Clement Novalak altıncı ve Charouz Racing System'den Logan Sargeant yedinci oldu.

Şampiyona lideri Dennis Hauger, 0.376 saniye geride sekizinci oldu. İlk onu Oliver Rasmussen ve Arthur Leclerc tamamladı.

Şampiyonada Hauger'in ana rakibi olan Doohan, seansı ancak 13. sırada tamamlarken, David Schumacher de 0.9 saniye yavaş kaldı ve 19. oldu.