F3 Sochi: Doohan pole pozisyonunu aldı, Trident 1-2

Formula 3'te sezonun son sıralama turları bugün Sochi'de gerçekleştirildi ve seans başladıktan kısa bir süre sonra Jonny Edgar, aracının kontrolünü kaybetti ve bariyerlere çarparak kırmızı bayraklara neden oldu.

Bu noktada liderlik 1:55.131'lik turuyla Cai Collet'indi. Pistin temizlenmesiyle beraber seans tekrar başladı ve Jack Doohan 1:54.927'lik turuyla, 1:55'in altına inen ilk isim oldu.

Doohan daha sonra bu turu 1:54.677'ye çekti ve liderliğini daha da pekiştirdi. Clement Novalak bitime kısa bir süre kala 1:54.648 yaparak liderliği Doohan'dan aldı.

Pole pozisyonu Novalak'a gitmiş gibiydi ancak aktarıcıda sorun olduğu ortaya çıktı ve pole pozisyonunu Doohan kazandı.

Doohan'a pole pozisyonunu getiren tur 1:54.514'tü. Novalak bir an için pole pozisyonunu kazanmış olsa da 1:54.648'lik turuyla 0.134 saniye geride ikinci oldu.

Jonathan Hoggard 0.173 saniye geride kalmasının ardından seansı üçüncü sırada tamamlarken, onu sadece 0.025 saniye geriden ART Grand Prix sürücüsü Frederik Vesti takip etti.

Juan Manuel Correa, bu yılki en iyi sıralama seansını geçirmesinin ardından Vesti'nin sadece 0.043 saniye gerisinde beşinci oldu.

Lorenzo Colombo altıncı, Alexander Smolyar yedinci ve Caio Collet sekizinci oldu. İlk onu Dennis Hauger ve Jak Crawford tamamladı.

Arthur Leclerc, sıralama turlarını ancak 14. bitirebilirken, David Schumacher 17. oldu.

Dereceler:

Pozisyon/ Sürücü Tur Derece Fark Hız 1) J. Doohan 12 1:54.514 - 183.844 2) C. Novalak 12 1:54.648 0.134 183.629 3) J. Hoggard 11 1:54.687 0.173 183.567 4) F. Vesti 12 1:54.712 0.198 183.527 5) J. Correa 12 1:54.755 0.241 183.458 6) L. Colombo 12 1:54.759 0.245 183.452 7) A. Smolyar 12 1:54.765 0.251 183.442 8) C. Collet 12 1:54.772 0.258 183.431 9) D. Hauger 12 1:54.826 0.312 183.345 10) J. Crawford 12 1:54.853 0.339 183.302 11) L. Sargeant 12 1:54.859 0.345 183.292 12) V. Martins 11 1:54.959 0.445 183.133 13) R. Stanek 13 1:54.977 0.463 183.104 14) A. Leclerc 12 1:55.089 0.575 182.926 15) O. Caldwell 12 1:55.151 0.637 182.827 16) O. Rasmussen 11 1:55.166 0.652 182.803 17) D. Schumacher 13 1:55.228 0.714 182.705 18) A. Iwasa 11 1:55.302 0.788 182.588 19) M. Nannini 12 1:55.419 0.905 182.403 20) A. Cordeel 12 1:55.466 0.952 182.328 21) C. Williams 12 1:55.503 0.989 182.270 22) K. Frederick 12 1:55.680 1.166 181.991 23) R. Villagómez 11 1:56.007 1.493 181.478 24) F. Ugran 12 1:56.263 1.749 181.079 25) T. van der Helm 11 1:56.525 2.011 180.671 26) A. Simmons 11 1:56.527 2.013 180.668 27) L. Tóth 12 1:56.600 2.086 180.555 28) I. Cohen 11 1:57.029 2.515 179.893 29) Z. Chovanec 12 1:57.164 2.650 179.686