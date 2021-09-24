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FIA F3 / Sochi Haberler

F3 Sochi: Doohan pole pozisyonunu aldı, Trident 1-2

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Rusya'da gerçekleştirilen ve bir kımızı bayrağın çıktığı sıralama turlarında pole pozisyonu Trident sürücüsü Jack Doohan'ın oldu.

F3 Sochi: Doohan pole pozisyonunu aldı, Trident 1-2

Formula 3'te sezonun son sıralama turları bugün Sochi'de gerçekleştirildi ve seans başladıktan kısa bir süre sonra Jonny Edgar, aracının kontrolünü kaybetti ve bariyerlere çarparak kırmızı bayraklara neden oldu.

Bu noktada liderlik 1:55.131'lik turuyla Cai Collet'indi. Pistin temizlenmesiyle beraber seans tekrar başladı ve Jack Doohan 1:54.927'lik turuyla, 1:55'in altına inen ilk isim oldu.

Doohan daha sonra bu turu 1:54.677'ye çekti ve liderliğini daha da pekiştirdi. Clement Novalak bitime kısa bir süre kala 1:54.648 yaparak liderliği Doohan'dan aldı.

Pole pozisyonu Novalak'a gitmiş gibiydi ancak aktarıcıda sorun olduğu ortaya çıktı ve pole pozisyonunu Doohan kazandı.

Doohan'a pole pozisyonunu getiren tur 1:54.514'tü. Novalak bir an için pole pozisyonunu kazanmış olsa da 1:54.648'lik turuyla 0.134 saniye geride ikinci oldu.

Jonathan Hoggard 0.173 saniye geride kalmasının ardından seansı üçüncü sırada tamamlarken, onu sadece 0.025 saniye geriden ART Grand Prix sürücüsü Frederik Vesti takip etti.

Juan Manuel Correa, bu yılki en iyi sıralama seansını geçirmesinin ardından Vesti'nin sadece 0.043 saniye gerisinde beşinci oldu.

Lorenzo Colombo altıncı, Alexander Smolyar yedinci ve Caio Collet sekizinci oldu. İlk onu Dennis Hauger ve Jak Crawford tamamladı.

Arthur Leclerc, sıralama turlarını ancak 14. bitirebilirken, David Schumacher 17. oldu.

Dereceler:
Pozisyon/Sürücü
Tur
Derece
Fark
Hız
1) J. Doohan
12
1:54.514
-
183.844
2) C. Novalak
12
1:54.648
0.134
183.629
3) J. Hoggard
11
1:54.687
0.173
183.567
4) F. Vesti
12
1:54.712
0.198
183.527
5) J. Correa
12
1:54.755
0.241
183.458
6) L. Colombo
12
1:54.759
0.245
183.452
7) A. Smolyar
12
1:54.765
0.251
183.442
8) C. Collet
12
1:54.772
0.258
183.431
9) D. Hauger
12
1:54.826
0.312
183.345
10) J. Crawford
12
1:54.853
0.339
183.302
11) L. Sargeant
12
1:54.859
0.345
183.292
12) V. Martins
11
1:54.959
0.445
183.133
13) R. Stanek
13
1:54.977
0.463
183.104
14) A. Leclerc
12
1:55.089
0.575
182.926
15) O. Caldwell
12
1:55.151
0.637
182.827
16) O. Rasmussen
11
1:55.166
0.652
182.803
17) D. Schumacher
13
1:55.228
0.714
182.705
18) A. Iwasa
11
1:55.302
0.788
182.588
19) M. Nannini
12
1:55.419
0.905
182.403
20) A. Cordeel
12
1:55.466
0.952
182.328
21) C. Williams
12
1:55.503
0.989
182.270
22) K. Frederick
12
1:55.680
1.166
181.991
23) R. Villagómez
11
1:56.007
1.493
181.478
24) F. Ugran
12
1:56.263
1.749
181.079
25) T. van der Helm
11
1:56.525
2.011
180.671
26) A. Simmons
11
1:56.527
2.013
180.668
27) L. Tóth
12
1:56.600
2.086
180.555
28) I. Cohen
11
1:57.029
2.515
179.893
29) Z. Chovanec
12
1:57.164
2.650
179.686
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