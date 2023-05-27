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F3 Monako: Gabriele Mini büyük bir farkla pole pozisyonunda!

Monako'da rüya gibi bir seans geçiren Gabriele Mini, büyük bir farkla pole pozisyonuna ulaştı.

Altay Gök
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Gabriele Mini, Hitech Pulse-Eight

Cuma sabahı gerçekleştirilen sıralama turları, Monako geleneği olarak iki grup halinde gerçekleştirildi, böylece trafiğin getireceği olası riskler bertaraf edildi.

İlk grupta en iyi başlangıcı yapan isim Dino Beganovic oldu, onu Luke Browning takip etmekteydi.

Sıralama turları irili ufaklı birçok hataya sahne oldu, birçok kişi basit blokajlar nedeniyle turlarını iptal ederlerken, Oliver Gray duvara çarpmaktan milimetrelerle kaçındı.

Browning bir süre sonra 0.2 saniye farkla Beganovic'den liderliği almayı başardı, ancak oldukça hızlı bir isim daha vardı: Sebastian Montoya!

Bitime yaklaşık üç dakika Browning'i geçmeyi başlayan Montoya için seansın kalanı pek iyi geçmedi, önce ufak bir hata yaparak aracına hasar veren Kolombiyalı sürücü, sonrasında da kendini duvarda buldu ve hem kendi seansına, hem de tur atmakta olan herkesin seansına son noktayı koydu.

Sonuç olarak, Montoya'nın sebep olduğu sarı bayraklar öncesi turunu tamamlayan ve 1.23.000 ile Browning'in 0.003 saniye önünde yer alan Beganovic kendi grubuna liderlik etmeyi başardı.

Beganovic'i sırasıyla Browning, Montoya, Franco Colapinto, Leonardo Fornaroli ve Gregoire Saucy takip etti.

Dino Beganovic, Prema Racing

Dino Beganovic, Prema Racing

Fotoğraf: Lionel Ng / Motorsport Images

İkinci grupta ise bir sürücü fırtına gibi esti: Gabriele Mini!

Henüz ilk turlarda hızını gösteren ve liderliği alan Mini'nin yanı sıra Caio Collet, Paul Aron, Mari Boya ve şampiyona lideri Gabriele Bortoleto da oldukça iddialıydı.

Bitime 6 dakika kala Pepe Marti liderliği aldı, ancak Mini tam 0.7 saniye farkla Marti'yi geçerek sert bir cevap vermeyi başardı.

Bitime kısa süre sonra başta Paul Aron ve Bortoleto olmak üzere birçok isim hızlı turlarla geliyordu, ancak ikinci sektörde artan trafik nedeniyle herkes zarar gördü -turunu daha da geliştiren ve 1.23.2 gibi bir dereceye ulaşan Mini hariç!

Bu sonuçla birlikte Mini grubunda en yakın rakibine 0.9 saniye, Beganovic'e de 0.6 saniye fark atarak dominant bir pole pozisyonuna ulaşmayı başardı. 

Mini'ni takip eden isimlerse Paul Aron, Caio Collet, Bortoleto ve Taylor Barnard oldular.

İki gruptaki zamanlar birleştirildiğinde ise ilk altı şu şekilde oluştu: Mini, Beganovic, Aron, Browning, Collet, Montoya.

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