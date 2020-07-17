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FIA F3 / Hungaroring / Son dakika

F3 sıralama turları iptal edildi

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F3 sıralama turları iptal edildi
Ekleyen:
, Featured writer
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
17 Tem 2020 13:11

Formula 3 sıralama turlarında yağan yoğun yağmur nedeniyle seans iptal edildi.

Sıralama turlarında yağmur yağması zaten beklenen bir şeydi ve seans boyunca sağanak yağmur vardı.

Başlangıçta kısa bir süre önce başlayan yağmur nedeniyle sürücüler, pistte kalmakta zorlandılar ve birden fazla kez pist dışına taştılar.

Lirim Zendeli ve Liam Lawson, araçlarının kontrolünü kaybedip çakıl havuzuna gömüldüler.  Bunun üzerine seans kırmızı bayrakla durduruldu.

Yağışın devam etmesi ve kısa süre içerisinde durmayacak olması, Formula 1 antrenman turlarının başlayacak olmasıyla birleşince seans iptal edildi.

Yarış gridinin nasıl belirleneceğine dair nihai karar verilmedi. Çoğu takımın umudu, seansı Formula 2 sıralama turlarından sonra sonra gerçekleştirmek gibi görünüyor.

Ancak mümkün değilse, o zaman antrenman turlarındaki dereceler geçerli sayılacak.

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Bu Haber Hakkında

Seri FIA F3
Etkinlik Hungaroring
Pilotlar Lirim Zendeli
Takımlar Trident
Editör Marco Di Marco

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