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FIA F3 / Spielberg Haberler

F3 Red Bull Ring: Novalak ve Nannini çarpıştı, Hauger kazandı

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Red Bull Rig'de gerçekleştirilen hafta sonunun ilk Formula 3 yarışını, Prema sürücüsü Dennis Hauger ilk sırada tamamladı.

F3 Red Bull Ring: Novalak ve Nannini çarpıştı, Hauger kazandı

Formula 3'te Red Bull Ring'de gerçekleştirilen hafta sonunun ilk yarışına Logan Sargeant ilk sıradan başlarken, yanında Matteo Nannini vardı.

Sıcak havada gerçekleştirilen yarışın startında Nannini ilk sıraya yükselirken, ilk turun ardından Nannini, Sargeant ve Novalak sıralaması oluştu.

Yakın mücadelede, ilk üç isim birbirleriyle kıyasıya bir rekabet içerisine girdiler. Yarışın dokuzuncu turunda Sargeant, Nannini'yi geçerek liderliğe yükselmeyi başardı. Ancak ertesi tur hem Nannini hem de Novalak, Sargeant'ı üçüncü virajda geçerek ilk iki sıraya yükseldiler.

Fakat heyecan dolu mücadele ertesi turlarda da devam etti. Sargeant iki tur sonra her iki sürücüyü birden geçerek liderliğe yükselirken, ilk beş isim sadece iki saniye içinde dizildiler.

Sonrasında Sargeant tempo kaybetmeye başladı ve hem Nannini hem de Novalak'a tekrar geçildi. Tempo kaybetmeye devam eden Sargeant'ın ardından Dennis Hauger de geldi ve kendisini güzel bir atakla geçerek üçüncülüğü aldı.

Bu, Sargeant'ın neredeyse bir turda üç sıra kaybettiği anlamına geliyordu. Ön tarafta Novalak, Nannini üzerindeki baskısını artırmaya başladı ve rakibini geçerek liderliği aldı.

Bitime yaklaşık dört tur kala ikili dördüncü virajda yan yana geldiler ve temasın ardından her iki pilot da pist dışına uçarak gerilere üştüler.

Bu, liderliğin Hauger'e geçtiği anlamına geliyordu. Kalan bölümde Hauger yerini korudu ve damalı bayrağı ilk sırada görerek galibiyete ulaştı.

Olli Caldwell son anlarda takım arkadaşı Hauger'in hemen ardına gelse de geçiş şansı yakalayamadı ve yarışı ikinci bitirdi. Prema Powerteam böylelikle duble yapmış oldu.

Sargeant, kaybettiği sıraların ardından damalı bayrağı üç saniye geride üçüncü sırada gördü. Onu MP Motorsport’tan Victor Martins, Hitech Grand Prix'den Jak Crawford ve Martins'in takım arkadaşı Caio Collet takip etti.

Jack Doohan'ın yedinci olduğu yarışta, temasın ardından gerileyen Nannini sekizinci, Ayumu Iwasa dokuzuncu ve Alexander Smolyar onuncu oldu.

1. yarış sonucu:

Sıra # Sürücü Takım Fark
1 1 Norway Dennis Hauger Italy Prema Powerteam  
2 3 United Kingdom Olli Caldwell Italy Prema Powerteam 0.400
3 29 United States Logan Sargeant Czech Republic Charouz Racing System 3.000
4 17 France Victor Martins Netherlands MP Motorsport 4.000
5 10 Jak Crawford United Kingdom Hitech Racing 4.700
6 18 Caio Collet Netherlands MP Motorsport 5.200
7 4 Australia Jack Doohan Italy Trident 6.500
8 14 Italy Matteo Nannini Germany HWA AG 7.200
9 11 Ayumu Iwasa United Kingdom Hitech Racing 7.500
10 8 Russian Federation Alexander Smolyar France ART Grand Prix 8.000
11 30 Brazil Enzo Fittipaldi Czech Republic Charouz Racing System 8.600
12 25 United Kingdom Jonny Edgar United Kingdom Carlin 9.100
13 7 Denmark Frederik Vesti France ART Grand Prix 9.200
14 24 United States Kaylen Frederick United Kingdom Carlin 10.300
15 9 United States Juan Correa France ART Grand Prix 10.600
16 12 Czech Republic Roman Staněk United Kingdom Hitech Racing 11.000
17 6 Germany David Schumacher Italy Trident 11.600
18 19 Tijmen van Netherlands MP Motorsport 12.100
19 26 Australia Calan Williams Switzerland Jenzer Motorsport 14.900
20 27 United Kingdom Johnathan Hoggard Switzerland Jenzer Motorsport 20.100
21 22 Amaury Cordeel Spain Campos Racing 20.600
22 20 László Tóth Spain Campos Racing 21.400
23 31 Reshad de Czech Republic Charouz Racing System 21.800
24 16 Rafael Villagómez Germany HWA AG 22.300
25 28 Filip Ugran Switzerland Jenzer Motorsport 28.500
26 21 Italy Lorenzo Colombo Spain Campos Racing 1'06.700
27 15 Oliver Rasmussen Germany HWA AG 1'12.800
  5 United Kingdom Clement Novalak Italy Trident  
  2 Arthur Leclerc Italy Prema Powerteam  
  23 Ido Cohen United Kingdom Carlin  
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