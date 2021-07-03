F3 Red Bull Ring: Novalak ve Nannini çarpıştı, Hauger kazandı

Formula 3'te Red Bull Ring'de gerçekleştirilen hafta sonunun ilk yarışına Logan Sargeant ilk sıradan başlarken, yanında Matteo Nannini vardı.

Sıcak havada gerçekleştirilen yarışın startında Nannini ilk sıraya yükselirken, ilk turun ardından Nannini, Sargeant ve Novalak sıralaması oluştu.

Yakın mücadelede, ilk üç isim birbirleriyle kıyasıya bir rekabet içerisine girdiler. Yarışın dokuzuncu turunda Sargeant, Nannini'yi geçerek liderliğe yükselmeyi başardı. Ancak ertesi tur hem Nannini hem de Novalak, Sargeant'ı üçüncü virajda geçerek ilk iki sıraya yükseldiler.

Fakat heyecan dolu mücadele ertesi turlarda da devam etti. Sargeant iki tur sonra her iki sürücüyü birden geçerek liderliğe yükselirken, ilk beş isim sadece iki saniye içinde dizildiler.

Sonrasında Sargeant tempo kaybetmeye başladı ve hem Nannini hem de Novalak'a tekrar geçildi. Tempo kaybetmeye devam eden Sargeant'ın ardından Dennis Hauger de geldi ve kendisini güzel bir atakla geçerek üçüncülüğü aldı.

Bu, Sargeant'ın neredeyse bir turda üç sıra kaybettiği anlamına geliyordu. Ön tarafta Novalak, Nannini üzerindeki baskısını artırmaya başladı ve rakibini geçerek liderliği aldı.

Bitime yaklaşık dört tur kala ikili dördüncü virajda yan yana geldiler ve temasın ardından her iki pilot da pist dışına uçarak gerilere üştüler.

Bu, liderliğin Hauger'e geçtiği anlamına geliyordu. Kalan bölümde Hauger yerini korudu ve damalı bayrağı ilk sırada görerek galibiyete ulaştı.

Olli Caldwell son anlarda takım arkadaşı Hauger'in hemen ardına gelse de geçiş şansı yakalayamadı ve yarışı ikinci bitirdi. Prema Powerteam böylelikle duble yapmış oldu.

Sargeant, kaybettiği sıraların ardından damalı bayrağı üç saniye geride üçüncü sırada gördü. Onu MP Motorsport’tan Victor Martins, Hitech Grand Prix'den Jak Crawford ve Martins'in takım arkadaşı Caio Collet takip etti.

Jack Doohan'ın yedinci olduğu yarışta, temasın ardından gerileyen Nannini sekizinci, Ayumu Iwasa dokuzuncu ve Alexander Smolyar onuncu oldu.

1. yarış sonucu: