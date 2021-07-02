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Önceki / F3 Avusturya: Antrenmanların en hızlısı Doohan
FIA F3 / Spielberg Sıralama turları raporu

F3 Red Bull Ring: Collett'in turu silindi, pole pozisyonu Hauger'in

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Red Bull Ring'de gerçekleştirilen Formula 3 sıralama turlarında pole pozisyonu Dennis Hauger'in oldu.

F3 Red Bull Ring: Collett'in turu silindi, pole pozisyonu Hauger'in

Avusturya'da gerçekleştirilen Formula 3 sıralama turları, beklendiği üzere kuru zeminde gerçekleştirildi ve 30 dakikalık seans başlar başlamaz sürücülerin neredeyse tamamı piste çıktı.

Seansın ilk dakikasında ilginç anlar yaşandı çünkü sürücülerin bir kısmı, lastik ısıtmaya çalıştıkları için ilk birkaç turda yavaş gittiler. Bazıları da olabildiğince kısa sürede bu gruptan kurtulmaya çalıştı.

Kısa pistte sürücüler temiz ve trafiksiz turlar atmakta zorlandılar.

Frederik Vesti, ilk dakikalar geride kalırken 1:20.153 yaptı ve ilk bölümde, en hızlı isim olmayı başardı.

Son 10 dakikaya girilirken sürücüler tekrar piste çıktılar ve bir başka deneme daha yapmaya çalıştılar. Ancak, Ido Cohen start finiş düzlüğünde yolda kaldı ve kırmızı bayrağın çıkmasına neden oldu.

Jak Crawford, Hitech Grand Prix

Jak Crawford, Hitech Grand Prix

Fotoğraf: Formula Motorsport Ltd

Seans tekrar başladığında yine tüm grup piste çıktı ve heyecanlı bir son bölüm vardı. Yine pist üstünde büyük gruplar oluştu ve sürücüler temiz turlar atmakta epey zorlandılar.

Damalı bayrak sallandıktan sonra zaman tablosu tamamen değişti ve Caio Collet, 1:19.967 yaparak ilk sıraya çıktı.

Ancak Collet'in en hızlı turu pist limitlerini aştığı için silindi ve pole pozisyonu, Prema Powerteam sürücüsü Dennis Hauger'e gitti.

Hauger'in sadece 0.028 saniye ardında ART Grand Prix sürücüsü Vesti yer alırken, bir başka RT Grand Prix sürücüsü Alexander Smolyar üçüncü, turu silinen Collet dördüncü, Jak Crawford beşinci ve Clement Novalak altıncı oldu.

Antrenmanların en hızlı ismi Jack Doohan yedinci olurken ilk 10'u Olli Caldwell, Arthur Leclerc ve Victor Martins tamamladı.

David Schumacher seansı ancak 14. bitirebilirken, Juan Manuel Correa 24. sırada yer alabildi.

Sıralama turları sonucu:

Sıra Sürücü Takım Tur Zaman Fark
1 Norway Dennis Hauger Italy Prema Powerteam 15 1'19.726  
2 Denmark Frederik Vesti France ART Grand Prix 15 1'19.754 0.028
3 Russian Federation Alexander Smolyar France ART Grand Prix 15 1'19.801 0.075
4 Caio Collet Netherlands MP Motorsport 15 1'19.809 0.083
5 Jak Crawford United Kingdom Hitech Racing 15 1'19.817 0.091
6 United Kingdom Clement Novalak Italy Trident 16 1'19.829 0.103
7 Australia Jack Doohan Italy Trident 14 1'19.887 0.161
8 United Kingdom Olli Caldwell Italy Prema Powerteam 15 1'19.900 0.174
9 Arthur Leclerc Italy Prema Powerteam 15 1'19.975 0.249
10 France Victor Martins Netherlands MP Motorsport 15 1'20.003 0.277
11 Italy Matteo Nannini Germany HWA AG 16 1'20.070 0.344
12 United States Logan Sargeant Czech Republic Charouz Racing System 15 1'20.101 0.375
13 Australia Calan Williams Switzerland Jenzer Motorsport 15 1'20.112 0.386
14 Germany David Schumacher Italy Trident 16 1'20.148 0.422
15 Brazil Enzo Fittipaldi Czech Republic Charouz Racing System 14 1'20.188 0.462
16 United States Kaylen Frederick United Kingdom Carlin 15 1'20.235 0.509
17 Oliver Rasmussen Germany HWA AG 16 1'20.326 0.600
18 United Kingdom Jonny Edgar United Kingdom Carlin 16 1'20.444 0.718
19 Ayumu Iwasa United Kingdom Hitech Racing 16 1'20.463 0.737
20 Italy Lorenzo Colombo Spain Campos Racing 15 1'20.634 0.908
21 Tijmen van Netherlands MP Motorsport 15 1'20.672 0.946
22 Czech Republic Roman Staněk United Kingdom Hitech Racing 16 1'20.676 0.950
23 Amaury Cordeel Spain Campos Racing 15 1'20.680 0.954
24 United States Juan Correa France ART Grand Prix 15 1'20.690 0.964
25 Reshad de Czech Republic Charouz Racing System 15 1'20.762 1.036
26 Rafael Villagómez Germany HWA AG 15 1'20.943 1.217
27 United Kingdom Johnathan Hoggard Switzerland Jenzer Motorsport 16 1'21.078 1.352
28 László Tóth Spain Campos Racing 15 1'21.292 1.566
29 Filip Ugran Switzerland Jenzer Motorsport 15 1'21.451 1.725
30 Ido Cohen United Kingdom Carlin 10 1'21.536 1.810
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F3 Avusturya: Antrenmanların en hızlısı Doohan

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