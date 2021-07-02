F3 Red Bull Ring: Collett'in turu silindi, pole pozisyonu Hauger'in

Avusturya'da gerçekleştirilen Formula 3 sıralama turları, beklendiği üzere kuru zeminde gerçekleştirildi ve 30 dakikalık seans başlar başlamaz sürücülerin neredeyse tamamı piste çıktı.

Seansın ilk dakikasında ilginç anlar yaşandı çünkü sürücülerin bir kısmı, lastik ısıtmaya çalıştıkları için ilk birkaç turda yavaş gittiler. Bazıları da olabildiğince kısa sürede bu gruptan kurtulmaya çalıştı.

Kısa pistte sürücüler temiz ve trafiksiz turlar atmakta zorlandılar.

Frederik Vesti, ilk dakikalar geride kalırken 1:20.153 yaptı ve ilk bölümde, en hızlı isim olmayı başardı.

Son 10 dakikaya girilirken sürücüler tekrar piste çıktılar ve bir başka deneme daha yapmaya çalıştılar. Ancak, Ido Cohen start finiş düzlüğünde yolda kaldı ve kırmızı bayrağın çıkmasına neden oldu.

Jak Crawford, Hitech Grand Prix Fotoğraf: Formula Motorsport Ltd

Seans tekrar başladığında yine tüm grup piste çıktı ve heyecanlı bir son bölüm vardı. Yine pist üstünde büyük gruplar oluştu ve sürücüler temiz turlar atmakta epey zorlandılar.

Damalı bayrak sallandıktan sonra zaman tablosu tamamen değişti ve Caio Collet, 1:19.967 yaparak ilk sıraya çıktı.

Ancak Collet'in en hızlı turu pist limitlerini aştığı için silindi ve pole pozisyonu, Prema Powerteam sürücüsü Dennis Hauger'e gitti.

Hauger'in sadece 0.028 saniye ardında ART Grand Prix sürücüsü Vesti yer alırken, bir başka RT Grand Prix sürücüsü Alexander Smolyar üçüncü, turu silinen Collet dördüncü, Jak Crawford beşinci ve Clement Novalak altıncı oldu.

Antrenmanların en hızlı ismi Jack Doohan yedinci olurken ilk 10'u Olli Caldwell, Arthur Leclerc ve Victor Martins tamamladı.

David Schumacher seansı ancak 14. bitirebilirken, Juan Manuel Correa 24. sırada yer alabildi.

Sıralama turları sonucu: