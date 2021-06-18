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Önceki / Fransa F3: Hauger, antrenman seansında zaman tablosunun zirvesinde
FIA F3 / Paul Ricard Sıralama turları raporu

F3 Paul Ricard: Vesti, Hauger'in önünde pole pozisyonunu kazandı

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

ART Grand Prix pilotu Frederik Vesti, Paul Ricard'da gerçekleştirilen sıralama turlarında pole pozisyonu almayı başardı.

F3 Paul Ricard: Vesti, Hauger'in önünde pole pozisyonunu kazandı

Mercedes'in genç sürücüsü Vesti, Paul Ricard'da gerçekleştirilen 30 dakikalık sıralama turlarında 1:50.882'lik bir zaman turu yakaladı ve Dennis Hauger'in önünde pole pozisyonunu kazanmayı başardı.

Sıralama turlarında, Juan Manuel Correa en hızlı isimdi ve daha sonra liderliği Alexander Smolyar aldı.

Arthur Leclerc'in süspansiyonunu kırmasının ardından bitime 22 dakika kala kırmızı bayrak çıktı. Seansın yeniden başlamasının ardından Hauger, 1:51.688 yaparak ilk sırayı eline geçirmeyi başardı.

Bitime beş tur kala dereceler daha da gelişmeye başladı. Hauger, 1:51.063 yapıp liderliği aldı ve pole pozisyonuna yakındı.

Ancak son sözü bu yılın başında Mercedes sürücü akademisine katılan Vesti söyledi ve 1:50.882 ile pole pozisyonunu kazandı.

Hauger, pole pozisyonuna yaklaşmasına rağmen 0.1 saniye geride ikinci oldu ve yarışa ilk çizgiden başlama hakkı elde etti.

MP Motorsport sürücüsü Victor Martins üçüncü olurken, Trident pilotu Jack Doohan dördüncü, Caio Collet beşinci ve takım arkadaşı Clement Novalak altıncı oldu.

Lider Vesti ile yedinci Smolyar arasında sadece 0.3 saniye vardı. 

İlk 10'u Ayumu Iwasa, Correa ve Logan Sargeant tamamladı. David Schumacher ise ancak 11. sırada yer aldı.

Zaman zaman pist dışına taşan isimler vardı ancak seans boyunca büyük bir kaza ya da olay yaşanmadı.

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Fransa F3: Hauger, antrenman seansında zaman tablosunun zirvesinde

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